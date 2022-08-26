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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Зеленодольську громаду та Нікопольський район, поранено жінку, - Дніпропетровська ОВА

дніпропетровщина

Війська РФ 4 рази обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, поранення дістала жінка. Також рашисти били по Нікопольському району.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "Ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці.

Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома. Є руйнування житла та виробничих будівель підприємства", - йдеться в повідомленні.

Також російські загарбники били по Нікопольському району. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

Також читайте: Через Чаплине, де від удару РФ загинули 25 людей, проходили евакуаційні потяги з Донеччини, - голова Дніпропетровської облради Лукашук

Автор: 

обстріл (28274) Резніченко Валентин (517) Дніпропетровська область (3678)


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26.08.2022 17:56 Відповісти
Родной город((((
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26.08.2022 18:02 Відповісти
А звільнили б Херсонщину, не руйнувалася б Дніпропетровщина! І біженців в поїзді живі б були!
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26.08.2022 22:33 Відповісти
 
 