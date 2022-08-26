Рашисти обстріляли Зеленодольську громаду та Нікопольський район, поранено жінку, - Дніпропетровська ОВА
Війська РФ 4 рази обстріляли Зеленодольську громаду на Дніпропетровщині, поранення дістала жінка. Також рашисти били по Нікопольському району.
Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Російська армія уже чотири рази обстріляла Зеленодольську громаду. Поцілили з "Ураганів" по самому Зеленодольську та Великій Костромці.
Поранена 63-річна жінка. Їй надали допомогу. Лікується вдома. Є руйнування житла та виробничих будівель підприємства", - йдеться в повідомленні.
Також російські загарбники били по Нікопольському району. Масштаби руйнацій з’ясовуються.
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Вася Шевченко #371210
показати весь коментар26.08.2022 17:56 Відповісти Мені подобається 0
Евгений Пэ
показати весь коментар26.08.2022 18:02 Відповісти Мені подобається 0
Чиста Пречиста
показати весь коментар26.08.2022 22:33 Відповісти Мені подобається 0
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