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Новини
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У навчальних закладах, які планують працювати в режимі онлайн, розмістять переселенців, - Верещук

верещук

Віцепрем’єр-міністр міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявляє, що у навчальних закладах, які планують працювати в режимі онлайн, розмістять внутрішньо переміщених українців.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба міністерства. 

"Кожна сім’я, що евакуюється з небезпечних регіонів і з ТОТ, буде забезпечена належними умовами для проживання та перезимує у теплі. Наразі в Україні значна кількість освітніх закладів готується до навчального року, але разом з тим збирається працювати у режимі онлайн. Їхні приміщення – утеплені й обладнані – можуть стати гарним прихистком для ВПО. Було вирішено збільшити кількість закладів, які переобладнають під місця компактного проживання внутрішніх переселенців", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства із посиланням на Верещук.

Зазначається, що також вирішено залучити міжнародні та національні організації до ресурсної підтримки розгортання додаткової кількості місць для розміщення внутрішньо переміщених та евакуйованих осіб у навчальних закладах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обов’язкову евакуацію планують оголосити у частині територій Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, - Верещук

Автор: 

переселенці (976) Верещук Ірина (683)


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Топ коментарі
+16
Зачем ты, корова тупая, об этом пишешь? Геолокацию ещё Куйлу скинь.
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26.08.2022 17:52
+11
Зеленожопая кремлевская консерва !
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26.08.2022 17:53
+8
У неї теж тирса в голові?
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26.08.2022 18:17
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Зачем ты, корова тупая, об этом пишешь? Геолокацию ещё Куйлу скинь.
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26.08.2022 17:52 Відповісти
Це вже дибілізмом не виправдати. За грати паскуду.
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26.08.2022 20:15 Відповісти
Зеленожопая кремлевская консерва !
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26.08.2022 17:53 Відповісти
вона ще на свободі гуляє? і не дає показів на свого колишнього шефа партії мертвечука?
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26.08.2022 18:16 Відповісти
У неї теж тирса в голові?
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26.08.2022 18:17 Відповісти
Або щось легше
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26.08.2022 21:00 Відповісти
Навчальні заклади планують працювати онлайн тому, що немає належних умов з безпеки для навчання оффлайн. Тож вона анонсує, що скупчення переселенців компактно перебуватимуть у небезпечних умовах і каже де саме
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26.08.2022 18:18 Відповісти
А ещё на крыше напишите :"Дети " .
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26.08.2022 18:23 Відповісти
Місяць назад було відео про те, що в багатьох школах з початку війни знаходились або й досі знаходяться військові та територіальна оборона, і це не секрет. Тому школи, скоріш за все, помічені у рашистів в картах, як казарми... Нема слів, зебіли...

https://youtu.be/ia949pFVyBc
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26.08.2022 18:34 Відповісти
Пропіарились на модульних містечках і ось воно рішення. І це ще поки тепло. Жах.
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26.08.2022 19:59 Відповісти
Верещучка тупа потвора, яку чекає шибениця
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26.08.2022 19:59 Відповісти
Це не тупість, це вже спеціально зливає. СБУ Ауууу.
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26.08.2022 20:18 Відповісти
Верещук яка була така і залишилась.
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26.08.2022 21:05 Відповісти
Ох*їти, креативно (((
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26.08.2022 21:11 Відповісти
******* роздай патрони.
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26.08.2022 22:11 Відповісти
 
 