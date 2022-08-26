Розірвані на шматки тіла російських військових після удару HIMARS ЗСУ по мосту Каховської ГЕС. ВIДЕО
Українські захисники завдали удару по переправі на Каховській ГЕС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У відео повідомляється про близько 8 загиблих російських окупантів.
Топ коментарі
+123 Смерть Москалям #533279
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+93 Бенина Мама
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+89 Перехватчик
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Украсят утренний пейзаж....
судячи з того які маленькі шматки лежать то їх там може бути багато більше, просто людське око вже не може ідинтифікувати ті шматочки як людські рештки
Что топчут нашу землю сапогом.
Быть русским - это значит быть убитым
Собратом чаще, нежели врагом.
Украинец:- Быть русским - значит ихтамнетом,
Что топчут нашу землю сапогом.
«Быть русским - это значит быть убитым»,
-А нефиг шастать к нам врагом!
Я, как водитель, очень хорошо понимаю его недовольство.
Героям слава!!!
I'd call this one "Ruzzian salad Оливье де ля Каховка".
одна нога - здесь, другая - там 🤣🤣🤣