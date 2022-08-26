Записують паспортні дані людей, які живуть поблизу військових об’єктів на окупованій Херсонщині: Рашисти погрожують цивільним "покаранням" за "коригування вогню"
На окупованій території Херсонської області російські загарбники погрожують людям за нібито коригування вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.
"Окупанти записують паспортні дані місцевих жителів, що живуть неподалік від їхніх військових об’єктів. У випадку ураження цих об’єктів людям погрожують "покаранням" за ніби коригування вогню", - йдеться в повідомленні.
Також в Іванівській тергромаді окупанти забороняють продаж в аптеках ліків українського виробництва.
А працівників комунальних служб примушують виходити на роботу.
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Люди всеравно жаждут очистить свою землю от оккупантов.
Не хвилюйтесь, це Зеленський і К намагаються виставити міську владу ідіотами.😠