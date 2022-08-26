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Новини Війна
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Записують паспортні дані людей, які живуть поблизу військових об’єктів на окупованій Херсонщині: Рашисти погрожують цивільним "покаранням" за "коригування вогню"

херсон

На окупованій території Херсонської області російські загарбники погрожують людям за нібито коригування вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Херсонської ОВА.

"Окупанти записують паспортні дані місцевих жителів, що живуть неподалік від їхніх військових об’єктів. У випадку ураження цих об’єктів людям погрожують "покаранням" за ніби коригування вогню", - йдеться в повідомленні.

Також в Іванівській тергромаді окупанти забороняють продаж в аптеках ліків українського виробництва.

А працівників комунальних служб примушують виходити на роботу.

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Автор: 

окупація (6670) Херсонська область (5711)


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ЗАЧЕКАЙТЕ ЩЕ 1-2 ТИЖНІ і абдристович вас звільнить...
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26.08.2022 18:23 Відповісти
як же ви дістали із своїм куміром...
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26.08.2022 18:37 Відповісти
Ничего вам, паскудам не поможет.
Люди всеравно жаждут очистить свою землю от оккупантов.
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26.08.2022 18:29 Відповісти
‼️‼️ Щодо розмов про "відселення киян з районів біля важливих об'єктів інфраструктури".
Не хвилюйтесь, це Зеленський і К намагаються виставити міську владу ідіотами.😠
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27.08.2022 03:36 Відповісти
 
 