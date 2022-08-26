У Молдові чоловік 4 роки вербував найманців для "ДНР", йому загрожує до 10 років ув’язнення

У Молдові чоловік протягом чотирьох років вербував найманців для так званої "ДНР".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

"Обвинуваченому 34 роки, він живе у Страшенах. Прокурори вважають, що з 2016 по 2020 рр. він вербував найманців. Тим самим "порушив територіальну цілісність України та підтримував невизнану владу "ДНР"", - йдеться в повідомленні.

Згідно із законом Молдови, найманство карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.

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