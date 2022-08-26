На осінь прогнозовано збільшиться захворюваність на COVID-19, але цифри не будуть такими великими, як в минулі спалахи, - Кузін

За минулий тиждень в Україні зареєстрували понад 9 тисяч хворих, а тиждень перед тим - близько 5,5 тисяч пацієнтів з COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі єдиного телемарафону 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП Життя.

Він зазначив, що збільшується і кількість зроблених тестів.

"Але завантаженість ліжок пацієнтами з діагнозом COVID-19 лишається наднизькою. Вона сягає трохи більше ніж 1%", - додав Кузін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Смертність від COVID-19 у світі збільшилася на 35% за останній місяць, - ВООЗ

Санлікар сказав, що на осінь прогнозовано збільшиться кількість хворих на коронавірус.

"Ми не очікуємо, що це буде суттєве, значне і тяжке зростання захворюваності. Цифри не будуть такими великими, як це було в період минулих спалахів", - сказав він.

Причиною такого оптимістичного прогнозу є велика кількість вакцинованих осіб в Україні, а поширення переважно штаму "Омікрон", який має легший перебіг хвороби.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на COVID-19 у Києві містян закликають носити маски.

Також читайте: Співробітників критичної інфраструктури та медиків вакцинуватимуть від COVID-19 вчетверте, - Кузін

Інфекціоніст Федор Лапій також прогнозує збільшення кількості хворих на COVID-19 в осінньо-зимовий період.