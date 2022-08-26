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Новини Боротьба з коронавірусом
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На осінь прогнозовано збільшиться захворюваність на COVID-19, але цифри не будуть такими великими, як в минулі спалахи, - Кузін

тест,коронавирус

За минулий тиждень в Україні зареєстрували понад 9 тисяч хворих, а тиждень перед тим - близько 5,5 тисяч пацієнтів з COVID-19.

Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі єдиного телемарафону 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП Життя.

Він зазначив, що збільшується і кількість зроблених тестів.

"Але завантаженість ліжок пацієнтами з діагнозом COVID-19 лишається наднизькою. Вона сягає трохи більше ніж 1%", - додав Кузін.

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Санлікар сказав, що на осінь прогнозовано збільшиться кількість хворих на коронавірус.

"Ми не очікуємо, що це буде суттєве, значне і тяжке зростання захворюваності. Цифри не будуть такими великими, як це було в період минулих спалахів", - сказав він.

Причиною такого оптимістичного прогнозу є велика кількість вакцинованих осіб в Україні, а поширення переважно штаму "Омікрон", який має легший перебіг хвороби.

Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на COVID-19 у Києві містян закликають носити маски.

Також читайте: Співробітників критичної інфраструктури та медиків вакцинуватимуть від COVID-19 вчетверте, - Кузін

Інфекціоніст Федор Лапій також прогнозує збільшення кількості хворих на COVID-19 в осінньо-зимовий період.

Автор: 

Ігор Кузін (315) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
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26.08.2022 18:35
+7
Я казав, що якщо буде війна з москалями, то це буде гірше на порядки від цього ковіду. Я від березня ніяких масочок в своєму місті не бачив і хворих в лікарні немає. Місто маленьке.
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26.08.2022 19:37
+6
У країні війна,досить морочити голову, займіться чимось корисним , заброньовані прикоритники.

"Директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург знову зробила інформаційний вкид щодо вірусу Ковід, спеціально перебільшуючи проблему, щоб залякати людей, ввести карантин та отримувати гроші з бюджету наче на боротьбу з хворобою, а насправді розкрадати гроші і складати на власні офшори.

Але Гінзбург розуміє, що тепер українців залякувати та обманювати не так просто, бо мільйони людей побачили 24 лютого, що як росіяни напали на Україну, відразу кудись зник вірус та відпала потреба у карантині."
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26.08.2022 19:51
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26.08.2022 18:35 Відповісти
Джекпот для Норвегії, США і Катару. https://www.epravda.com.ua/news/2022/08/26/690886/ Ціни на газ у Європі перетнули позначку в 3500 доларів за тисячу кубометрів
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26.08.2022 19:10 Відповісти
Скільки ще буде бустерів?
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26.08.2022 19:34 Відповісти
Я казав, що якщо буде війна з москалями, то це буде гірше на порядки від цього ковіду. Я від березня ніяких масочок в своєму місті не бачив і хворих в лікарні немає. Місто маленьке.
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26.08.2022 19:37 Відповісти
Що знову масочки повернуть і окремі люди, будуть заробляти на них?
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26.08.2022 19:38 Відповісти
Ні,щоб продовжувати людей колоти гидотою.
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26.08.2022 21:56 Відповісти
Масочки також потрібні.
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26.08.2022 22:29 Відповісти
Так,масочки-це привчання до рабства
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26.08.2022 22:43 Відповісти
У країні війна,досить морочити голову, займіться чимось корисним , заброньовані прикоритники.

"Директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург знову зробила інформаційний вкид щодо вірусу Ковід, спеціально перебільшуючи проблему, щоб залякати людей, ввести карантин та отримувати гроші з бюджету наче на боротьбу з хворобою, а насправді розкрадати гроші і складати на власні офшори.

Але Гінзбург розуміє, що тепер українців залякувати та обманювати не так просто, бо мільйони людей побачили 24 лютого, що як росіяни напали на Україну, відразу кудись зник вірус та відпала потреба у карантині."
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26.08.2022 19:51 Відповісти
Воровать им никогда не надоест!
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26.08.2022 20:40 Відповісти
МОЗу реально не набридла ця фігня...?
Це не фігня,це ось що,мутять у всьому світі,ознайомтесь https://expose-news.com/2022/08/11/government-is-trying-to-kill-you/ тисни сюди
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26.08.2022 22:01 Відповісти
білохалаті паскуди! ковід не є простудним захворюванням, чого ви накаркуєте його на осінь чи на зиму, коли похолодає? щоб записувати під ковід будь-яку простуду? тварюки брехливі.
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26.08.2022 21:17 Відповісти
Кузин, не нервируй нас !
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26.08.2022 21:21 Відповісти
🤣
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26.08.2022 22:05 Відповісти
 
 