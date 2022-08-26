На осінь прогнозовано збільшиться захворюваність на COVID-19, але цифри не будуть такими великими, як в минулі спалахи, - Кузін
За минулий тиждень в Україні зареєстрували понад 9 тисяч хворих, а тиждень перед тим - близько 5,5 тисяч пацієнтів з COVID-19.
Про це заявив головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Ігор Кузін в ефірі єдиного телемарафону 26 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП Життя.
Він зазначив, що збільшується і кількість зроблених тестів.
"Але завантаженість ліжок пацієнтами з діагнозом COVID-19 лишається наднизькою. Вона сягає трохи більше ніж 1%", - додав Кузін.
Санлікар сказав, що на осінь прогнозовано збільшиться кількість хворих на коронавірус.
"Ми не очікуємо, що це буде суттєве, значне і тяжке зростання захворюваності. Цифри не будуть такими великими, як це було в період минулих спалахів", - сказав він.
Причиною такого оптимістичного прогнозу є велика кількість вакцинованих осіб в Україні, а поширення переважно штаму "Омікрон", який має легший перебіг хвороби.
Нагадаємо, через збільшення кількості хворих на COVID-19 у Києві містян закликають носити маски.
Інфекціоніст Федор Лапій також прогнозує збільшення кількості хворих на COVID-19 в осінньо-зимовий період.
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"Директорка Департаменту охорони здоров'я Валентина Гінзбург знову зробила інформаційний вкид щодо вірусу Ковід, спеціально перебільшуючи проблему, щоб залякати людей, ввести карантин та отримувати гроші з бюджету наче на боротьбу з хворобою, а насправді розкрадати гроші і складати на власні офшори.
Але Гінзбург розуміє, що тепер українців залякувати та обманювати не так просто, бо мільйони людей побачили 24 лютого, що як росіяни напали на Україну, відразу кудись зник вірус та відпала потреба у карантині."
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