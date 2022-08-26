Інспектори МАГАТЕ можуть відвідати Запорізьку АЕС вже наступного тижня, - WSJ

Інспектори Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) готові здійснити екстрений візит на Запорізьку атомну електростанцію наступного тижня - після прориву в переговорах щодо доступу до комплексу, захопленого російськими військами.

Про це повідомило видання Wall Street Journal із посиланням на осіб, які беруть участь у переговорах, інформує Цензор.НЕТ. Команда МАГАТЕ може привезти необхідні комплектуючі, прилади радіаційного контролю та інші матеріали для найбільшої в Європі АЕС на тлі побоювань, що бойові дії в цьому районі, які пошкодили лінії електропередачі та викликали пожежі на об'єкті, можуть призвести також до ядерної катастрофи.

Нагадаємо,25 серпня вперше в історії Запорізька АЕС була відключена від енергомережі.

Останнім часом російські військові послідовно обстрілюють територію станції. В "Енергоатомі" застерігають, що обстріли здійснюються, щоб знищити інфраструктуру, відімкнути від енергосистеми України та знеструмити південь нашої країни. Розмови про перепідключення ЗАЕС до енергомережі РФ велися окупантами від початку.

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8 серпня окупанти заявили про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. Україна надіслала в ООН та МАГАТЕ листи з вимогою направити безпекову місію на ЗАЕС.

11 серпня у Нью-Йорку відбулося засідання Ради безпеки ООН щодо ситуації на Запорізькій АЕС. Засідання скликали на запит Росії через обстріли ЗАЕС начебто з боку українських військових.

Представник України закликав до демілітаризації станції задля візиту місії МАГАТЕ, але постійний представник РФ не підтримав цю пропозицію. Мовляв, Росія "захищає АЕС", у тому числі від можливих терактів.

Згодом у МЗС РФ заявили, що поїздка делегації МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через Київ, а потім через лінію зіткнення є небезпечною.

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25 серпня ЗАЕС вперше у своїй історії повністю відключено від мережі через відключення останньої (четвертої) лінії зв'язку ЗАЕС з енергосистемою України - ПЛ-750 кВ ЗАЕС - "Дніпровська". Наступного дня один з енергоблоків вдалося підключити.