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Столтенберг закликав Трюдо посилити свою військову присутність в Арктиці пропорційно Росії

столтенберг,трюдо

Нарощування російської військової присутності у північних, арктичних районах країни в НАТО розглядають як стратегічний виклик.

Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг під час візиту до Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.

Із цього випливає, що країнам-союзницям США щодо Північноатлантичного альянсу необхідно також пропорційно посилити свою військову присутність в Арктиці, продовжив генсек.

"Все більш важливим регіоном для Канади та НАТО в цілому стає Крайня Північ, оскільки там ми зараз спостерігаємо суттєве нарощування російської військової могутності - з новими базами та новою системою озброєнь", - заявив Столтенберг на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.

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"За останні місяці геополітична ситуація зазнала суттєвих змін", - погодився зі Столтенбергом канадський прем'єр. - Чудово розуміючи, що Росія викликає у нас зростаюче занепокоєння, ми вважаємо своєчасним поділитися з НАТО [нашими думками з цього приводу], використовуючи для цього існуючі механізми NORAD".

NORAD - Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки - координує спільні оборонні зусилля Канади та США, у певному сенсі є північноамериканським аналогом НАТО.

Автор: 

Арктика (55) НАТО (6424) росія (64958) Столтенберг Єнс (1595) Трюдо Джастін (355)


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Топ коментарі
+2
І туди поперлись щоб все перепаскудить, от мерзотна нація.
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26.08.2022 20:46
+2
Ну да, щас, дождётесь что Трюдо что-то будет делать. Он весь с ногами в борьбе с глобальным потеплением, белым расизмом и в имплементации этнического многообразия в Канаде (иными словами, разбавлением белого населения завозимыми африканцами и азиатами).

Стивен Харпер действительно перевооружил егерей и инуитов на севере, так неомарксисты и СВС его поедом ели за это. Не могу представить что имбецил Трюдо что-то будет делать в этом направлении. Если только дождёмся избрание Полиевра, тот ещё может и займётся этим вопросом.
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26.08.2022 21:25
+2
Почитайте що таке Хребет Мєндєлєва і зрозумієте чому кацапи так в ту Арктику пруться. Там нафти на віка вперед. Зараз декілька країн ведуть спір в чиїх водах він лежить. Там все серйозно. Вгадаєте в якої самі великі апетити?
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26.08.2022 21:48
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І туди поперлись щоб все перепаскудить, от мерзотна нація.
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26.08.2022 20:46 Відповісти
Иди на *** фашистская мразь.
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26.08.2022 21:39 Відповісти
Фашистская мразота прибежала.
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26.08.2022 21:04 Відповісти
Так, мова через перекладач. Справжнi украïнцi у пiсля гласноï нiколи не вживають.
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26.08.2022 21:11 Відповісти
у них там полігон на Новій Землі
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26.08.2022 21:11 Відповісти
🤣 Він там був з початку ядерної програми срср...)))
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26.08.2022 21:50 Відповісти
Направить на Север 30 подлодок Курск и крейсер Москва... утромм рабZeя встане с кален
Авианосец адмирал Кузя путлер запретил использовать в этом Говне...
Карочи..аналоГовнет...
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26.08.2022 21:19 Відповісти
Ну да, щас, дождётесь что Трюдо что-то будет делать. Он весь с ногами в борьбе с глобальным потеплением, белым расизмом и в имплементации этнического многообразия в Канаде (иными словами, разбавлением белого населения завозимыми африканцами и азиатами).

Стивен Харпер действительно перевооружил егерей и инуитов на севере, так неомарксисты и СВС его поедом ели за это. Не могу представить что имбецил Трюдо что-то будет делать в этом направлении. Если только дождёмся избрание Полиевра, тот ещё может и займётся этим вопросом.
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26.08.2022 21:25 Відповісти
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26.08.2022 23:22 Відповісти
Таке
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26.08.2022 21:35 Відповісти
Почитайте що таке Хребет Мєндєлєва і зрозумієте чому кацапи так в ту Арктику пруться. Там нафти на віка вперед. Зараз декілька країн ведуть спір в чиїх водах він лежить. Там все серйозно. Вгадаєте в якої самі великі апетити?
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26.08.2022 21:48 Відповісти
і це добре, що пруться туди. переможцям, нам тобто, те достанеться
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26.08.2022 23:24 Відповісти
Что там уже усиливать, уже не чем, и кем, там один бурят остался .
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26.08.2022 22:00 Відповісти
Один імпотент попросив іншого
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27.08.2022 00:53 Відповісти
Максимум на что этот сопляк (Трюдо) способен - это поменять носки на креативные (с танками), там есть все признаки коррупции (или личного щантажа) кремевскими орками,!
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27.08.2022 06:36 Відповісти
это также очевидно, как было с "хорошим мальчиком" Курцом (в австрии)!
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27.08.2022 06:39 Відповісти
 
 