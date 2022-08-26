Столтенберг закликав Трюдо посилити свою військову присутність в Арктиці пропорційно Росії
Нарощування російської військової присутності у північних, арктичних районах країни в НАТО розглядають як стратегічний виклик.
Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг під час візиту до Канади, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на BBC.
Із цього випливає, що країнам-союзницям США щодо Північноатлантичного альянсу необхідно також пропорційно посилити свою військову присутність в Арктиці, продовжив генсек.
"Все більш важливим регіоном для Канади та НАТО в цілому стає Крайня Північ, оскільки там ми зараз спостерігаємо суттєве нарощування російської військової могутності - з новими базами та новою системою озброєнь", - заявив Столтенберг на зустрічі з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо.
"За останні місяці геополітична ситуація зазнала суттєвих змін", - погодився зі Столтенбергом канадський прем'єр. - Чудово розуміючи, що Росія викликає у нас зростаюче занепокоєння, ми вважаємо своєчасним поділитися з НАТО [нашими думками з цього приводу], використовуючи для цього існуючі механізми NORAD".
NORAD - Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки - координує спільні оборонні зусилля Канади та США, у певному сенсі є північноамериканським аналогом НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Авианосец адмирал Кузя путлер запретил использовать в этом Говне...
Карочи..аналоГовнет...
Стивен Харпер действительно перевооружил егерей и инуитов на севере, так неомарксисты и СВС его поедом ели за это. Не могу представить что имбецил Трюдо что-то будет делать в этом направлении. Если только дождёмся избрание Полиевра, тот ещё может и займётся этим вопросом.