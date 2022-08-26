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Звуки вибухів у Запоріжжі - робота ППО та відлуння обстрілів з РСЗВ за межами міста

запоріжжя

Вибухи які чули мешканці Запоріжжя ввечері 26 серпня - наслідок обстрілів окупантів з РСЗВ за межами міста та наслідок роботи підрозділів протиповітряної оборони.

Про це інформує Цензор.НЕТ.

"Гучні звуки, які сьогодні чули мешканці деяких районів міста близько восьмої години вечора – це відлуння вибухів, що сталися за містом. За попередніми даними, окупанти здійснювали обстріли із РСЗВ. Два удари було нанесено зі сторони Василівського району, ще 4 удари було зафіксовано в районі населеного пункту Запорізького району", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв у телеграмі.

Чиновник наголосив, що Інформація попередня і потребує уточнення.

Очальник Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що звуки вибухів у Запоріжжі - наслідок роботи ППО.

"Гучні звуки вибухів, що було чутно годину тому в обласному центрі - це результат роботи протиповітряних сил ЗСУ. З боку Василівки ворог атакував населені пункті поблизу Запоріжжя. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав", - зазначив Старух.

Перед цим місцеві телеграм-канали повідомляли про звуки вибухів у Запоріжжі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Звуки вибухів у Запоріжжі - робота ППО, - ОВА

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вибух (4439) Запоріжжя (2260) Запорізька область (3574)


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Рашистські мразі-окупанти будут знищені! Слава ЗСУ! Russia delenda est!!
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26.08.2022 23:04 Відповісти
 
 