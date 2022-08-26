Порошенко закликав парламентарів країн Балтії та Фінляндії прискорити процеси набуття Україною членства в ЄС і НАТО

Петро Порошенко під час зустрічі із Головами комітетів у закордонних справах парламентів Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії закликав прискорити процес набуття Україною членства в ЄС та НАТО.

ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

"Я хочу подякувати членам делегації, головам комітетів закордонних справ за позицію справжніх друзів, адвокатів України, адвокатів нашого майбутнього членства в НАТО, адвокатів початку переговорів щодо повноцінного кандидатства в члени Європейського Союзу. Наших партнерів у захисті українського суверенітету, у перемозі над російським агресором. Це позиція справжніх партнерів, яку ми дуже цінуємо. Я дякую вам від імені українців", – сказав Порошенко.

"Всі були єдині в переконанні, що світ має забезпечити перемогу України, щоб запобігти подальшому розпалюванню війни на європейському континенті", – наголосив лідер "ЄС".

За словами політика, для досягнення цієї мети потрібно надати Україні більше важкої наступальної зброї для звільнення тимчасово окупованих територій, запровадити більше санкцій проти енергетичного сектору Росії та призупинити видачу віз російським громадянам до завершення агресії проти України, сформувати глобальну антипутінську коаліцію, забезпечити достатню фінансово-економічну підтримку нашої держави та прискорити процеси набуття Україною членства в Європейському Союзі та НАТО.

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Порошенко також запевнив, що всі українські політичні сили сьогодні безпрецедентно об’єднані навколо спільної мети – перемоги.