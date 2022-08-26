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Порошенко закликав парламентарів країн Балтії та Фінляндії прискорити процеси набуття Україною членства в ЄС і НАТО

Петро Порошенко під час зустрічі із Головами комітетів у закордонних справах парламентів Латвії, Литви, Естонії та Фінляндії закликав прискорити процес набуття Україною членства в ЄС та НАТО.

ПРо це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу партії "ЄС".

Порошенко закликав парламентарів країн Балтії та Фінляндії прискорити процеси набуття Україною членства в ЄС і НАТО 01

"Я хочу подякувати членам делегації, головам комітетів закордонних справ за позицію справжніх друзів, адвокатів України, адвокатів нашого майбутнього членства в НАТО, адвокатів початку переговорів щодо повноцінного кандидатства в члени Європейського Союзу. Наших партнерів у захисті українського суверенітету, у перемозі над російським агресором. Це позиція справжніх партнерів, яку ми дуже цінуємо. Я дякую вам від імені українців", – сказав Порошенко.

"Всі були єдині в переконанні, що світ має забезпечити перемогу України, щоб запобігти подальшому розпалюванню війни на європейському континенті", – наголосив лідер "ЄС".

За словами політика, для досягнення цієї мети потрібно надати Україні більше важкої наступальної зброї для звільнення тимчасово окупованих територій, запровадити більше санкцій проти енергетичного сектору Росії та призупинити видачу віз російським громадянам до завершення агресії проти України, сформувати глобальну антипутінську коаліцію, забезпечити достатню фінансово-економічну підтримку нашої держави та прискорити процеси набуття Україною членства в Європейському Союзі та НАТО.

Також читайте: "Велика сімка" має попередити РФ про важкі наслідки в разі інцидентів на ЗАЕС, Путін розуміє тільки мову сили, - Порошенко

Порошенко також запевнив, що всі українські політичні сили сьогодні безпрецедентно об’єднані навколо спільної мети – перемоги. 

Автор: 

Порошенко Петро (15162) Балтія (343) Фінляндія (1297) членство в НАТО (1715) членство в ЄС (1231)


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Топ коментарі
+22
Порох завжди працює тільки на Україну, але 73% чують тільки брехню з "Г+Г"
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26.08.2022 21:58
+17
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26.08.2022 21:55
+14
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26.08.2022 21:55
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Вступ в НАТО має бути пріоритетним, але під час війни це точно не вийде.
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26.08.2022 21:50 Відповісти
можуть реально підтримати
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26.08.2022 21:52 Відповісти
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26.08.2022 21:55 Відповісти
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26.08.2022 21:55 Відповісти
Супер!
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27.08.2022 16:43 Відповісти
Порох завжди працює тільки на Україну, але 73% чують тільки брехню з "Г+Г"
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26.08.2022 21:58 Відповісти
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26.08.2022 22:07 Відповісти
На кого ще може працювати будь який президент?Тільки весь час це підкреслювати-набиває оскому.Що ж він таке робить,що весь час треба криком кричати-це працює тільки на Україну?Ніхто більше на Україну не працює ?Хлопці в окопах,якщо не з ЄС-гинуть задарма?
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26.08.2022 22:09 Відповісти
тобі же сказано: що ви, 73% чуєте тільки брехню з "Г+Г"
І вам це заходить.
То почуйте тут хоч правду.
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27.08.2022 13:11 Відповісти
Янукович на кого працював? На свій карман, та рашку! Зе за три роки ЖОДНОГО снаряда не закупив. Це на кого була праця?
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27.08.2022 13:40 Відповісти
73% вирішили що хуже нібудіт і обрали блазня під час війни.
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26.08.2022 22:11 Відповісти
Как ты уже достал. Я понимаю ,что ты очень дешевый тролль. Ноль интеллекта. Точно. Ты напоминаешь скрежет мела по школьной доске. Или пенопласт по стеклу.
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26.08.2022 23:41 Відповісти
Ну й трошки собі перепадає за цей час
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26.08.2022 22:21 Відповісти
Ну і, знайшли те, що перепадає, чи все ніяк?
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26.08.2022 23:04 Відповісти
Хватит трындеть. Метадичку попроси новую. Или воображение включи. Достали уже своими 73 процентами. Война идет. Если не кацапский тролль, включай мозги.
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26.08.2022 23:35 Відповісти
Любишь татарова?
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26.08.2022 23:54 Відповісти
Болтунов не люблю. Фанатиков не люблю. А кого люблю, думаю не твое дело.
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27.08.2022 00:01 Відповісти
А кого больше любишь - дерьмака или татарова?
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27.08.2022 00:02 Відповісти
Як Порох сказав, так і буде!!!
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26.08.2022 22:05 Відповісти
Справжній Гетьман України...Слава ЗСУ,...Слава Україні...💙💛👍💪👌💯
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26.08.2022 22:06 Відповісти
Есть Украина. Есть законы Украины. Народ Украины. Ты упоротый фанатик? Хватит себе вождей искать.
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26.08.2022 23:45 Відповісти
То чому ж твій улюбленець найвиличніший лідер ********** сере на всі закони, а особливо на конституцію України?
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27.08.2022 17:03 Відповісти
Вони не проти, але існує пропутинський блок Німеччина, Франція, Італія,
Угорщина. А що в голові інших ? Куди дивляться Бенілюкс та Пірінеї ?
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26.08.2022 22:06 Відповісти
Це не пропутінський блок, а потужна антипутєнська коаліція, яку створив Порошенко. Якщо ні, то які ж країни тоді в неї входили? Уругвай? Тонга? Гвінея-Бісау?
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26.08.2022 22:25 Відповісти
Ясно. Ты тролль.
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26.08.2022 23:47 Відповісти
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26.08.2022 22:22 Відповісти
Як зрадник так і слуга.
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26.08.2022 22:29 Відповісти
Щось не чув, щоб на фронті були сини Пороха та інших депутатів. Намалювати циферки любий може.
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27.08.2022 10:56 Відповісти
Любка не можешь подождать до 24 года? На Путина работаешь?
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27.08.2022 12:49 Відповісти
А що таке 24 рік?
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27.08.2022 17:11 Відповісти
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27.08.2022 22:12 Відповісти
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27.08.2022 22:13 Відповісти
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26.08.2022 22:41 Відповісти
Уявіть Пороха в 2014 році, який ні#уя не робить..будує за ваші кошти дороги для танків окупанта, розміновує Чонгар, їсть шаурму і шашлики, носить косоворотку, не голиться, селфиться і сцить вам в очі! Уявили? От і я ні…
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26.08.2022 23:38 Відповісти
до якої вже брехні доходять платні подлякові боти як то ця , чи підар , чи , чи
Та нехай хоч вас подляк перезнайомить на корпоративі... шкодує бабла
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27.08.2022 12:58 Відповісти
Ви помиляєтесь, це самі чесні, які протистоять мільйонній армії ботів Порошенко, яких викрила СБУ)))
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27.08.2022 17:17 Відповісти
Чесні люди)))
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27.08.2022 17:18 Відповісти
А зачем этих "призывать", они и сами помнят аргрессию у оккупацию кацапов, вот у его дружков и "подружек" (как бабка меркель) в хермании и австрии исторический маразм спровоцированый баблом кремлевских орком, что он их не "призывает"!?
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27.08.2022 06:00 Відповісти
ВСЕ НАДО ДЕЛАТЬ ДЛЯ ПОБЕДЫ! ПРАВИЛЬНО ! СЛАВА УКРАИНЕ!
СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ! СЛАВА ВСУ!
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27.08.2022 06:48 Відповісти
Хитрий Порох нехай спочатку вернеться з родиною в Україну і відправить своїх синочків (один з яких на вечірці в Лондоні ходив з російським триколором на футболці) у військкомат для подальшого скерування на фронт, а тоді буде розказувати про велику любов до України.
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27.08.2022 10:54 Відповісти
ти з якого окопу закликаєш?
Подивись позаду, можливо, старший тебе зі своєї гармати прикриває... хоча, ні ти скоріше на канікулах з "удальонки" брешеш. А молодший вчиться offline, має відстрочку
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27.08.2022 13:05 Відповісти
Ти чухню пиши для бидлоти, а тих хто думає і аналізує і так не ****..ш. Що твій Порох, що Зеля - всі однакові. "Старший прикриває спину " ахахаха, звідки с.ка, з Лондона?
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28.08.2022 13:58 Відповісти
Недолуге, ти по який методичці строчиш? Ти знаєш якій рік зараз?
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27.08.2022 17:21 Відповісти
Це просто якийсь звиздець.
Прокинулось, ***)))
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27.08.2022 17:22 Відповісти
І ще до речі - "звіздец", "недолуге" і "***" це те, що в тебе між вухами
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28.08.2022 13:59 Відповісти
https://www.volynnews.com/news/all/rodynu-poroshenkiv-pomityly-v-odnomu-z-naydorozhchykh-hoteliv-londona-druzhyna-eksprezydenta-nakynulas-na-zhurnalistku-/
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28.08.2022 14:21 Відповісти
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27.08.2022 22:20 Відповісти
Бляха, якесь дніще у цих зекремлєботів.
Такої недолугої писанини я вже давно не бачила.
Де їх подоляки-єрмаки знаходять? Хз
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27.08.2022 17:25 Відповісти
Не там де твої хазяї - https://www.volynnews.com/news/all/rodynu-poroshenkiv-pomityly-v-odnomu-z-naydorozhchykh-hoteliv-londona-druzhyna-eksprezydenta-nakynulas-na-zhurnalistku-/
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28.08.2022 14:25 Відповісти
Ходят слухи, шо раньше. очень давно, звучали призывы к "Миру во всём Мире"... И шо-о-о?!
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27.08.2022 17:40 Відповісти
 
 