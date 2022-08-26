В Україні ліквідовано вогнеметницю НЗФ, зазначену в "Миротворці", Світлану Харченко "Луну"

Уродженка Азербайджану та мешканка Луганської області Світлана Харченко з 2014 року воювала проти України.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Харченко Світлана "Луна" з Луганської області. У складі РВА воювала з 2014 року. Нарешті зробила "крок доброї волі" - офіційно денацифікувалася та демілітаризувалася", - пише Штефан.

Також він додає, що Харченко значилася в базі "Миротворця".

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