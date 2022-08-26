В Україні ліквідовано вогнеметницю НЗФ, зазначену в "Миротворці", Світлану Харченко "Луну"
Уродженка Азербайджану та мешканка Луганської області Світлана Харченко з 2014 року воювала проти України.
Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"Харченко Світлана "Луна" з Луганської області. У складі РВА воювала з 2014 року. Нарешті зробила "крок доброї волі" - офіційно денацифікувалася та демілітаризувалася", - пише Штефан.
Також він додає, що Харченко значилася в базі "Миротворця".
Топ коментарі
+63 Alex Smith #322835
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+61 Vadim Smirnoff
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+53 Алекс Скела
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Дугіна-молодша могла б розвити цю тему, але зараз вона на концерті кабздона..
а звідти не зможе стріляти по нашим бійцям !!
Земля бетоном 😠
Єлєна Заславская.
Луганда.
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пиз...атая,
Лугандонка я грязножопая
И обнюханная, и поддатая!
А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная, слышь ты, ****,
Надо х...й хоть соплями смазывать!
И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная,
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!