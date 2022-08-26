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В Україні ліквідовано вогнеметницю НЗФ, зазначену в "Миротворці", Світлану Харченко "Луну"

ліквідація

Уродженка Азербайджану та мешканка Луганської області Світлана Харченко з 2014 року воювала проти України.

Про це повідомив офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Харченко Світлана "Луна" з Луганської області. У складі РВА воювала з 2014 року. Нарешті зробила "крок доброї волі" - офіційно денацифікувалася та демілітаризувалася", - пише Штефан.

Також  він  додає, що Харченко значилася в базі "Миротворця".

Дивіться також: В Україні ліквідовано кілька офіцерів та командирів російської армії. ФОТОрепортаж

Автор: 

ліквідація (3876) Штефан Анатолій (120)


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Топ коментарі
+63
Земля стекловатой,****** лугандонское.
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26.08.2022 21:49
+61
Не Луна, а лугандонская ******* !
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26.08.2022 21:47
+53
Вогнемінетниця...
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26.08.2022 21:48
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26.08.2022 21:47 Відповісти
Не Луна, а лугандонская ******* !
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26.08.2022 21:47 Відповісти
Вогнемінетниця...
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26.08.2022 21:48 Відповісти
отправилась на луну, как романтично
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26.08.2022 21:48 Відповісти
Земля стекловатой,****** лугандонское.
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26.08.2022 21:49 Відповісти
Та й живуче , падло , було ((
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26.08.2022 21:51 Відповісти
луні - бетон
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26.08.2022 21:59 Відповісти
ЛУна? Как собаку? Или это ЛунА было? Короче, мощами Лунки удовлетворены.
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26.08.2022 22:01 Відповісти
Чому як🤔 У моїх знайомих так сучку звуть Лу'на, чмошна така, вічно в дідових вошах лазить, але вивезти жаль,- тварина все-таки. Цю ж лугандонську двоногу ****** не жаль, - радісна звістка, світло на душі,- це ж просто свято якесь😝😝😝😝😝😜🤪
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27.08.2022 06:47 Відповісти
Як і всі їхні "героїні", схожа на алкоголічки зі стажем)
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26.08.2022 22:02 Відповісти
Чому схожа?
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26.08.2022 22:48 Відповісти
Та не схожа, а таки алкоголіка, а що ще лугандонщина породити може,- тільки таке, від бидла може народитись тільки скотиняка 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😜🤪
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27.08.2022 06:49 Відповісти
Алкоголічка + хвойда - 2 в 1
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27.08.2022 07:16 Відповісти
Bravo
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26.08.2022 22:05 Відповісти
чао, тьотя...дай боже, щоб про тебе скоріше забули...
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26.08.2022 22:08 Відповісти
Хоч сифіліс на пам'ять сваїм саслуживцам залишила?
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26.08.2022 22:13 Відповісти
Уже на підтанцівці в кобзона.
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26.08.2022 22:15 Відповісти
Біозброю-******** свої ж нахитнули... Де таку ще взяти?
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26.08.2022 22:24 Відповісти
Та да, схожа на жертву біологічних експериментів укрофашистів у секретних лабораторіях ЦРУ...
Дугіна-молодша могла б розвити цю тему, але зараз вона на концерті кабздона..
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26.08.2022 23:12 Відповісти
Кацапська ку@рва відправилась до пекла 😡
а звідти не зможе стріляти по нашим бійцям !!
Земля бетоном 😠
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26.08.2022 22:29 Відповісти
хотела закурить наверное да вместо зажигалдки крутанула вентилек вогнеметика... а там сразу ударная температура +450 по Цельсию..а рабочая от 800-1000 и иные модели даже доходят до 35.000 градусов!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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26.08.2022 22:35 Відповісти
Українці завжди з радістю зустрічають новину про зменшення списку "Миротворця"!
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26.08.2022 22:35 Відповісти
Ще одна лугандонська відьма повернулася в пекло!
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26.08.2022 22:40 Відповісти
Мразь дубинноголовая.
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26.08.2022 22:42 Відповісти
Ясно, вычеркиваем.
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26.08.2022 22:42 Відповісти
********!
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26.08.2022 22:44 Відповісти
Лауреатка Єсєнінської премії 2015

Єлєна Заславская.

Луганда.
Не россия я, не Европа я,
Новороска не в меру пиз...атая,
Лугандонка я грязножопая
И обнюханная, и поддатая!

А я словом могу, как из Бука,
Триста душ- да не мне рассказывать,
Не фригидная, слышь ты, ****,
Надо х...й хоть соплями смазывать!

И все так же стоит наш Ленин,
И полей целина непаханная,
Обосрался ты, слышь, Есенин,
Я бурятом на танке траханная!
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26.08.2022 23:16 Відповісти
Аяяй, передайте її родичам моє "і ви, ***** йо*бані здохніть нах*й!"...
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26.08.2022 23:46 Відповісти
Здохла курвота - гарна курвота!👍
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27.08.2022 00:03 Відповісти
еще на одну дуру меньше!
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27.08.2022 05:56 Відповісти
Сейчас ей чертеняки огню в аду поддадут!
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27.08.2022 12:49 Відповісти
Й, будьласка, не називати небіжку прастітуткою, бо або ви ніколи небачили або не чули про прастітуток)) припускаю, що там такі прастітуткі)))
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27.08.2022 13:03 Відповісти
Баба Яга їй би більше підійшло
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27.08.2022 20:52 Відповісти
 
 