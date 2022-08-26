Укроборонпром спільно з Генштабом ЗСУ розробили програму розвитку БПЛА для потреб армії
Державний концерн "Укроборонпром" спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сторінку Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що фахівці, які залучені до цього проєкту, систематизували знання щодо бойового застосування безпілотників, їхнього місця на полі бою, опрацювали питання щодо видів техніки, їх тактико-технічних характеристик, а також необхідних боєприпасів тощо. Під час роботи було враховано закордонні напрацювання, а також бойовий досвід українських пілотів.
Також програма передбачає партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого виробництва безпілотників на їхніх потужностях.
Автори програми презентували її Головкому ЗСУ та розраховують на якнайшвидшу її реалізацію.
"Ця робота покликана допомогти в тому числі приватним виробникам, багато з яких зараз працюють на благо Сил безпеки та оборони. Для цього ми збирали представників, говорили про потреби, про можливу допомогу, про масштабування та про оперативність і безпеку виробництва", – пояснив менеджер проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв.
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https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html З березня підрозділ припиняє діяльність.
https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk
https://news.google.com/publications/CAAiEDV6tMkld_qrUyPPCI79mAIqFAgKIhA1erTJJXf6q1MjzwiO_ZgC?hl=uk&gl=UA&ceid=UA:uk
Фото: facebook.com/aerorozvidka
Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління (військова частина А2724) підлягає розформуванню та розділенню на частини.
Підрозділ, який було створено в складі Збройних сил України з волонтерської ініціативи ще 2015 року, припиняє діяльність з березня, повідомляє https://www.facebook.com/549537121836440/posts/3363605620429562/ пресслужба частини на сторінці у Facebook .
Після ліквідації "Аеророзвідки" частина підрозділу перейде у підпорядкування Командування Об'єднаних сил, а частина стане науковим складом Військового інституту телекомунікацій та інформатизації.
"Перша пропозиція стосовно ліквідації була скасована міністром оборони як така, що не відповідає законодавству України і військово-політичним вказівкам Міністерства оборони України, що передбачають створення Центру інновацій на базі в/ч А2724", - йдеться у повідомленні.
Фото: facebook.com/aerorozvidka
Центр впровадження та супроводження автоматизованих систем оперативного (бойового) управління А2724 "Аеророзвідка" здійснив розробку системи забезпечення ситуаційної обізнаності "Дельта", системи відеоспостереження вздовж лінії розмежування на Донбасі та низки безпілотних літальних апаратів роторного типу.
"Ці спроможності були набуті бойовим досвідом, досвідом і допомогою союзників з НАТО і звичайно наполегливою працею військовослужбовців", - зазначається в повідомленні.
Фото: facebook.com/aerorozvidka
https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html В "Аеророзвідці" додали, що система "Дельта" бере участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze , Rapid Trident та ін., на території України.
https://lb.ua/society/2021/01/13/475134_stvoreniy_volonterami_2015_rotsi.html "Предметом особливої гордості є її інтеграція з ракетним комплексом «Нептун»", - наголошують у підрозділі.
Серед останніх досягнень з розробки безпілотних літальних апаратів мультироторного типу - спільні випробування модернізованих *********** розроблених спільно із заводом "Маяк".
"Система відеоспостереження вздовж лінії розмежування була розпочата в січні 2015 року на околицях Донецького аеропорту. Зараз це розгалужена мережа сотень сенсорів, яка збирає докази агресії РФ та є інструментом цілеуказання", - наголосили військові.