Укроборонпром спільно з Генштабом ЗСУ розробили програму розвитку БПЛА для потреб армії

Державний концерн "Укроборонпром" спільно з Генеральним штабом Збройних Сил України розробили програму розвитку безпілотних систем для Сил безпеки та оборони нашої держави.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланям на сторінку Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що фахівці, які залучені до цього проєкту, систематизували знання щодо бойового застосування безпілотників, їхнього місця на полі бою, опрацювали питання щодо видів техніки, їх тактико-технічних характеристик, а також необхідних боєприпасів тощо. Під час роботи було враховано закордонні напрацювання, а також бойовий досвід українських пілотів.

Також програма передбачає партнерство з приватними розробниками БПЛА задля швидкого виробництва безпілотників на їхніх потужностях.

Автори програми презентували її Головкому ЗСУ та розраховують на якнайшвидшу її реалізацію.

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"Ця робота покликана допомогти в тому числі приватним виробникам, багато з яких зараз працюють на благо Сил безпеки та оборони. Для цього ми збирали представників, говорили про потреби, про можливу допомогу, про масштабування та про оперативність і безпеку виробництва", – пояснив менеджер проєктів Укроборонпрому Олег Болдирєв.