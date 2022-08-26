З початку російського вторгнення Нідерланди стали прихистком для 50 тисяч українців, - Кабмін

З початку повномасштабного вторгнення РФ Королівство Нідерланди стало прихистком для майже 50 тисяч українців, які покинули рідні домівки, рятуючись від росіян.

Про це за результатами робочої зустрічі глави Міністерства у справах ветеранів України Юлії Лапутіної з міністром оборони Королівства Нідерланди Кайсою Оллонгрен інформує Урядовий портал, передає Цензор.НЕТ

Зокрема, сторони на зустрічі обговорили підтримку України в умовах російсько-української війни, а також - залучення нідерландських експертів та допомоги до створення системи переходу з військової кар’єри до цивільного життя.

Зі свого боку Лапутіна привітала Оллонгрен в Україні та висловила глибоку вдячність за політичну підтримку та масштабну технічну, гуманітарну і фінансову допомогу, яка була надана Україні Нідерландами з першого дня повномасштабного вторгнення рф.

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"Також ця європейська країна стала прихистком для майже 50 тисяч наших громадян, які вимушені були покинути рідні домівки, рятуючись від російських окупантів. Кожен зареєстрований українець знаходиться під соціальним захистом та має право щомісячно отримувати фінансову допомогу", - уточнюється у повідомленні.

За словами міністра у справі ветеранів, Україна та весь український народ безмежно вдячні Королівству Нідерланди за непохитну підтримку незалежності та територіальної цілісності нашої країни, масштабну всебічну допомогу, особливо - за значну військово-технічну допомогу для потреб української армії, "за все, що ви робите для України і наших громадян".

Також міністр поінформувала нідерландську сторону про актуальні проєкти, які Міністерство у справах ветеранів реалізує у сфері медичного та ментального здоров’я ветеранів, зокрема - про ініційовану відбудову зруйнованого російськими загарбниками Центру соціально-психологічної реабілітації населення у селищі міського типу Бородянка (Київщина), що є у відомстві Мінветеранів.

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У цьому закладі надаватиметься кваліфікована допомога за стандартами провідних країн світу, а також - вивчатимуться феномени нелюдськості та геноциду, до яких вдалася армія рф по відношенню до українського народу.

Розповіла Лапутіна і про державну установу "Український ветеранський фонд", що працює при Мінветеранів, та підготовлені ним програми з підтримки ветеранів та членів їхніх сімей, що вже реалізуються в Україні.

Зі свого боку заступник очільника Мінветеранів Ігор Яременко поінформував про щорічний спортивний забіг для вшанування пам’яті загиблих захисників і захисниць "Шаную Воїнів, біжу за Героїв України", який за підтримки Мінветеранів цьогоріч уперше проходитиме і за кордоном.

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Заступник Лапутіної запросив нідерландську сторону долучитися до організації проведення такого заходу у містах Нідерландів, щоб привернути більшу увагу світу до українських воїнів-героїв, вшанувати їхню пам’ять.

Зі свого боку Оллонгрен відзначила зацікавленість у двосторонній співпраці обох відомств, зокрема, у питаннях переходу з військової кар’єри до цивільного життя, медико-психологічної реабілітації воїнів та розробки і впровадження відповідних програм.

У заході також взяли участь помічник міністра оборони Вільям Фредерік Ройлінг, спікер Міноборони Нідерландів Клаас Анна Меір, аташе з питань оборони Посольства Королівства Нідерланди в Україні Ганс Хопенрайс та представники Мінветеранів.