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Керівником Агенції оборонних закупівель став чиновник, який незаконно нарахував собі 300 тисяч премії

володимир,пікузо

Керівником Агенції оборонних закупівель, яка має бути головним імпортером зброї в Україну, призначили Володимира Пікузо.

Про те, що у компанії новий керівник свідчить сайт youcontrol.com.ua, пише у своєму блозі на Цензор.НЕТ журналіст Тетяна Ніколаєнко.

До цього Пікузо кілька років очолював державне підприємство "Безпека", яке мало б займатись модернізацією заводів, що виробляють зброю. Пікузо очолював "Безпеку" з лютого 2020 по травень 2021.

Як свідчить внутрішній аудит Мінстратегпрому, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ, крім того, що підприємство не виконувало фінансовий план, там були допущені і певні корупційні порушення.

Керівником Агенції оборонних закупівель став чиновник, який незаконно нарахував собі 300 тисяч премії 01

Що стосується безпосередньо Пікузо, то в звіті вказано, що він незаконно нарахував собі 380 тисяч матеріальної допомоги та премій. При цьому документами Мінекономіки такі нарахування було заборонено робити на збитковому підприємстві.

Керівником Агенції оборонних закупівель став чиновник, який незаконно нарахував собі 300 тисяч премії 02

До цього Пікузо був керівником департаменту з управління активами ДК "Укроборонпром". А також входив до ревізійної комісії заводу "Маяк". При цьому ні наглядова рада Укроборонпрому, ні ревізійна комісія не помітило, як активи заводу кілька років просто розкрадались. Про що свідчить також звіт Держаудитслужби, який є в розпорядженні Цензор.НЕТ.

Керівником Агенції оборонних закупівель став чиновник, який незаконно нарахував собі 300 тисяч премії 03

У 2013 Пікузо був юристом відділу з особливо важливих справ одеської міськради. А в далекому 2006 він балотувався по списку партії Едуарда Гурвіца до одеської міськради. Через 10 років, у 2016 він брав участь в конкурсі на посаду голови АРМА.

Автор: 

зброя (7438) закупівлі (3355) Ніколаєнко Тетяна (381) Пікузо Володимир (3)


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Топ коментарі
+40
Єрмакоферма розростається.
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26.08.2022 22:30
+38
Тоді він чудово впишеться в команду "про#балі"... Зразу видно, їхня людина!
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26.08.2022 22:32
+36
А дебилы на Спартц гонят. А она знает о чем говорит, когда требует контроля и убрать Ермака.
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26.08.2022 22:41
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А що такого? Новоє літцо... Саме за це зебіли голосували.
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27.08.2022 18:23 Відповісти
Назначил КТО?
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27.08.2022 19:12 Відповісти
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