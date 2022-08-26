Професіоналізм українських атомників рятує Україну та Європу від наслідків російського терору на Запорізькій АЕС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував українським атомникам, які гарантують безпеку на Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у традиційному відеозверненні у п'ятницю ввечері.

"Українські дипломати та наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС. І сьогодні я хочу подякувати і всім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж, і всім нашим атомникам, усім нашим енергетикам, чий професіоналізм наразі у прямому розумінні слова рятує і Україну, і Європу, коли вони долають наслідки російського терору на станції", - сказав він.

За його словами, "нашим атомникам вдається вберегти Запорізьку АЕС від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили". "Наразі станцію вдалося підключити до енергосистеми України, вони виробляє енергію для України", - сказав він.

Водночас, зазначив Зеленський, "ситуація залишається дуже ризикованою та небезпечною. Будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, поставлять станцію на крок до катастрофи".

"Важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і зникла загроза обстрілу станції", - заявив Зеленський.

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