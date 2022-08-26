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Професіоналізм українських атомників рятує Україну та Європу від наслідків російського терору на Запорізькій АЕС, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський подякував українським атомникам, які гарантують безпеку на Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський  заявив у традиційному відеозверненні у п'ятницю ввечері.

"Українські дипломати та наші партнери продовжують у щоденному режимі боротися за безпеку для Запорізької АЕС. І сьогодні я хочу подякувати і всім тим, хто мобілізує реакцію світу на російський радіаційний шантаж, і всім нашим атомникам, усім нашим енергетикам, чий професіоналізм наразі у прямому розумінні слова рятує і Україну, і Європу, коли вони долають наслідки російського терору на станції", - сказав він.

За його словами, "нашим атомникам вдається вберегти Запорізьку АЕС від найгіршого сценарію, який постійно провокують російські сили". "Наразі станцію вдалося підключити до енергосистеми України, вони виробляє енергію для України", - сказав він.

Водночас, зазначив Зеленський, "ситуація залишається дуже ризикованою та небезпечною. Будь-яке відключення станції від мережі, будь-які дії Росії, які можуть спровокувати відключення реакторів, поставлять станцію на крок до катастрофи".

"Важливо, щоб місія МАГАТЕ прибула на станцію якнайшвидше і допомогла тримати АЕС під українським контролем у постійному режимі. Важливо, щоб російські війська вийшли зі станції та сусідніх районів і зникла загроза обстрілу станції", - заявив Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23705) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+15
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26.08.2022 23:14
+10
Скільки тобі відслюнявило ***** за здачу ЗАЕС?
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26.08.2022 23:16
+9
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26.08.2022 23:13
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26.08.2022 23:13 Відповісти
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26.08.2022 23:14 Відповісти
Ще одні "Кіборги". Українці непереможні!
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26.08.2022 23:16 Відповісти
Скільки тобі відслюнявило ***** за здачу ЗАЕС?
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26.08.2022 23:16 Відповісти
Таке враження що немає такої людини як вова Зе, а є якась сущність що живе від одної кризи до іншої. Людина яка має самоповагу вже на етапі предвиборчих марафонів зняла б свою кандидатуру, але не вова Зе. Отаким його історія і зпамятає - хріплим засранцем який ходить під себе.
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26.08.2022 23:35 Відповісти
Відросики заспокійливих помий на ніч для його шанувальників . Таке не кожен може слухати
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26.08.2022 23:20 Відповісти
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26.08.2022 23:20 Відповісти
Украина могла бы тоже "высказать озабоченность"
И перестать отгружать зерно до решения проблемы с ЗАЭС
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26.08.2022 23:26 Відповісти
Початок катастрофи -

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26.08.2022 23:29 Відповісти
та **********, та позови на помощь порошенко. родина в огне.
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26.08.2022 23:30 Відповісти
а твій непрофесіоналізм губить Україну. Як можна було обрати цю інфантільну , неосвічену людину на посаду президента, ну ЯК ?
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26.08.2022 23:53 Відповісти
Да,это просто пи....ц !он уже опух от наркоты
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26.08.2022 23:56 Відповісти
Шмарклю-геть !
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27.08.2022 07:37 Відповісти
В отставку!! Только и может. что видосики снимать. В остальном - полный ноль
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27.08.2022 01:54 Відповісти
професіоналізм українських військових рятує від дебілів у владі, які всьо "********".
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27.08.2022 05:41 Відповісти
Професіоналізм українських атомників рятує Україну та Європу від наслідків російського терору на Запорізькій АЕС... так-то воно так, але спочатку, головнонекомандовачу скажи - як шашличок на Паску... як ти просрав Херсон з Миколаєвом... а чи не твоїх руках кров безвинно вбитих українських дітей внасладік твоєї з твоїми посіпаками дєрьмаком і т.п. злочинної бездіяльності? ти президент України, але тебе вже ненавидять за твою брехню... тобі кажуть інше, але народ на кміс - не проститутка...
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27.08.2022 06:32 Відповісти
Чому атомною станцією повинні керувати виключно професіонали, а державою ледачі засранці?
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27.08.2022 06:38 Відповісти
"Героизм одних - часто это безответственность других" ( В. Вьятрович)
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27.08.2022 07:34 Відповісти
А хто і навіщо здав південь і цю АЕС ворогу? Чому в цьому випадку вже атомщики мають виправляти серйозні про@оби?
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27.08.2022 08:45 Відповісти
А хто наказав розмінувати Чонгар невже той що отримав за це гроші в Омані??
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27.08.2022 16:16 Відповісти
 
 