Бербок про візові обмеження для громадян РФ: Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у Росії
Німеччина готова до компромісу в європейських дебатах щодо надання громадянам РФ туристичних віз для в’їзду в Шенгенську зону.
Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.
Відомство федерального канцлера та міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання та прагнення всіх сторін, зазначила Бербок.
При цьому, за її словами, важливо, щоб у ситуації жорстокої агресивної війни "не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у Росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним.
Бербок підкреслила, що канцлер ФРН Олаф Шольц ніколи не говорив, що має бути запроваджена спільна заборона для громадян РФ на в'їзд до ЄС.
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Вт, 15/02/2022 - 17:53
https://crime-ua.com/node/29471
Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.
Чт, 06/05/2021
Наивные аборигены поначалу смотрели на них как на освободителей.
Местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов.
"Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди", - рассказал RFI один из местных жителей.
А в городе Бенцамбе, по свидетельствам очевидцев, наемники сожгли 120 домов.
https://crime-ua.com/node/28628
Не треба назавжди. Ми не проти компромiсiв. Хай буде на 50 рокiв. Потiм подивимось.
А поддерживает все это?
Так и не доходит до них что-ли
Я шось пропустил? Племена дикой русни на стране-помойке вымерли и территория заселена людьми?
Хороші рускі будуть тільки раді допомогти українській армії, а нехороші не поїдуть. Все просто...
кацапов на вулиці в ЕС відно за кілометри , бо вони як в зоопарку - усе фоткают і на все показують пальцем . Вони ТАКІ ТУПІ, рахують шо світ вертится тількі навколо них .
вони николи не зрозуміють авансів від европейців
Если перечислить все, что они натворили в Украине, то на людей это мало похоже.
Это НЕлюди!
Это исчадие ада!
Дебілка німчатська - правителі в Московіїі росії роблять те що хоче їх народ, а Московії росії без війн з сусідами не буває. Прокляття всіх пострадалих від цієї війни Українців тобі на голову дурепа і таким як ти
За цілковитої підтримки абсолютної більшості з отих 140.
Не махай на 140 мільйонів, махай на 139,5 що не вимовлять на кордоні чітко та зрозуміло, що вони проти нападу на Україну і готові продонатити ЗСУ.
Решта нехай собі подорожує.
І ....гнобила моїх дочок, синів !
Багатства наші, клята, розкрадала...
О, як твій дух осатанів!
На слобожанських нивах, на подільських,
на морі Чорнім - я прошу, молю! -
карайте ворогів, злодюг кремлівських,
карайте без жалю!
Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
П.Тичина
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=909399.0
Звісно.
Хто ж махає рукою на 140 мільйонів ворогів?
Точно не Україна!
москалі хочуть всіх постійно різати, в 'радіАактіВний пєпєл' або фосфором закидати, бо самі є РАКОМ ПЛАНЕТИ!!! на злодії шапка горить.
І не треба ховатися за ідею, що винувате тільки одне створіння...
Вся русня напала на нас... від солдатів, до їхніх дружин і матерів... навіть їхні діти вже через десятеріччя готуються напасти і вбивати нас знов...
Тотальний бан руснє!
тоді не махайте рукою а махніть ногою
кацапи то мародери вбивці і гвалтівники
Когда у нас будет все свое, тогда и будет гнать на немцев,турок, США и т.д.
Кацапня це монолітне стадо нацистів.
Вона і далі хоче щоб кацапські шпигуни робили в Німеччині все що хотіли?
Треба німцям розуміти, що майже вся кацапня нацисти, які згодні з Кремлем. І кожен з них, в кожній країні, виконає посильне для себе завдання своєї нацистської влади. Кожен з них потенціальний агент ФСБ.
Треба їм перекрити на час війни, а далі буде видно. Може ще років на 50.
Так же ж ці гнилі фашики й хочуть переконати весь світ, що це один путін напав на Україну, а не сотні тисяч його озброєних орків під улюлюкання та zігування з закликами знищити всіх українців а потім всіх інших (майже всіх навколо) мільйонів інших рашистських орків.