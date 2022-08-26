Бербок про візові обмеження для громадян РФ: Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії

Німеччина готова до компромісу в європейських дебатах щодо надання громадянам РФ туристичних віз для в’їзду в Шенгенську зону.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Відомство федерального канцлера та міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання та прагнення всіх сторін, зазначила Бербок.

При цьому, за її словами, важливо, щоб у ситуації жорстокої агресивної війни "не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним.

Бербок підкреслила, що канцлер ФРН Олаф Шольц ніколи не говорив, що має бути запроваджена спільна заборона для громадян РФ на в'їзд до ЄС.

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