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Бербок про візові обмеження для громадян РФ: Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії

бербок

Німеччина готова до компромісу в європейських дебатах щодо надання громадянам РФ туристичних віз для в’їзду в Шенгенську зону.

Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Відомство федерального канцлера та міністерство закордонних справ Німеччини згодні, "що спільними зусиллями в Європі ми знайдемо рішення", яке дозволить врахувати "виправдані" побоювання та прагнення всіх сторін, зазначила Бербок.

При цьому, за її словами, важливо, щоб у ситуації жорстокої агресивної війни "не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну, розв'язану президентом РФ Володимиром Путіним.

Бербок підкреслила, що канцлер ФРН Олаф Шольц ніколи не говорив, що має бути запроваджена спільна заборона для громадян РФ на в'їзд до ЄС.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": З 24 лютого майже мільйон росіян в’їхали на територію ЄС

Автор: 

віза (732) Німеччина (7326) росія (64958) Анналена Бербок (455)


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Топ коментарі
+43
https://crime-ua.com/node/29471 Накормить врага: как США спасали русских от голода

Вт, 15/02/2022 - 17:53

https://crime-ua.com/node/29471

Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.
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27.08.2022 00:18
+38
Не махнути рукою, а покласти на них хій
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26.08.2022 23:54
+36
только вдуматься, в 21 веке вторгнуться в чужую страну, устроить этнические чистки, своровать все что плохо лежит, и типа надо их пожалеть
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26.08.2022 23:57
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Не махнути рукою, а покласти на них хій
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26.08.2022 23:54 Відповісти
Де вона в тих 140 мільйонах людей узріла? Якщо так їх шкода -- заберіть до себе. Але ж кацапи не забрали в 14 році "обіжених" рускіх, нє?
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27.08.2022 00:11 Відповісти
https://crime-ua.com/node/29471 Накормить врага: как США спасали русских от голода

Вт, 15/02/2022 - 17:53

https://crime-ua.com/node/29471

Отъевшись, россияне всегда «вставали с колен» и начинали ненавидеть вчерашних благодетелей.
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27.08.2022 00:18 Відповісти
Так ото ж...

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27.08.2022 00:24 Відповісти
Теперь они нас "отблагодарили" за колбасу и сахар
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27.08.2022 00:31 Відповісти
Вони так всім "віддячують", не переймайтеся: на росію "підступно напали" українці в Україні, чеченці - в Чечні, грузини - в Грузії, молдавани - в Молдавії, вірмени й азербайджанці - в Нагірному Карабасі, фіни - у Фінляндії, чехи - в Чехословаччині, угорці - в Угорщині, прибалти - в Прибалтиці, афганці - в Афганістані, а поляки, то ті, взагалі, знахабніли: "напали" й на росіян й на німців зразу, та розв'язали Другу світову війну...
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27.08.2022 00:37 Відповісти
Но Бербок об этом ,видно не знает. Или прикидывается
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27.08.2022 00:43 Відповісти
Садизм на экспорт: русские наемники в ЦАР сеют ужас

Чт, 06/05/2021

Наивные аборигены поначалу смотрели на них как на освободителей.

Местные жители обвиняют россиян в грабежах и поджогах домов.

"Они не покупают еду. Когда им хочется поесть, они убивают животных, которых держат люди", - рассказал RFI один из местных жителей.

А в городе Бенцамбе, по свидетельствам очевидцев, наемники сожгли 120 домов.

https://crime-ua.com/node/28628
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27.08.2022 01:06 Відповісти
и миллион тонн подаренного тогда хлеба
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27.08.2022 13:23 Відповісти
до речі, Захід спасав росію від голоду чи то 6, чи то 7 разів. Є картина Айвазовського на цю тему. Але весь час повторюється одне і те ж. Голодні кацапи відїдаються, а потім починають ворогувати з США.
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27.08.2022 09:32 Відповісти
Тупорилі
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26.08.2022 23:54 Відповісти
пошли науй 140 миллионов моральных уродов, земля станет чище
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26.08.2022 23:55 Відповісти
Людей?
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26.08.2022 23:56 Відповісти
Анька, ты так и не поняла. Всё население Параши не люди. Уничтожать их всех- долг каждого Человека с планеты Земля. Но если ты себя не считаешь Человеком- твое чмошное дело.
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26.08.2022 23:56 Відповісти
Воно тупа німчурська кізда. Взагалі німчура вирождається. Щось у них головка бобо.
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27.08.2022 07:43 Відповісти
пуйло підкупив їх всіх.
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27.08.2022 09:33 Відповісти
только вдуматься, в 21 веке вторгнуться в чужую страну, устроить этнические чистки, своровать все что плохо лежит, и типа надо их пожалеть
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26.08.2022 23:57 Відповісти
"не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії"

Не треба назавжди. Ми не проти компромiсiв. Хай буде на 50 рокiв. Потiм подивимось.
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26.08.2022 23:58 Відповісти
я проти
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27.08.2022 00:02 Відповісти
Ладно. На 49 років.
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27.08.2022 00:25 Відповісти
на 500 років, хай гребуться - можливо зїдять один-одного або стануть людьми
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27.08.2022 01:09 Відповісти
500 років не вистачить - теж саме вини робили кожного сторіччя , це є навіть в шкільній історії . Тільки повна ізоляція орди ! І назавжди . Але вони вміють дурити , прикидаючись людьми , коли стають на грані виздихання . В Другу Світову США і Великобританія зробили з них переможців над нацизмом , хоча чим вони кращі були за гітлера , з яким і розв'язали цю війну . Замість того , щоб добити їх . І в 1990х США врятували їх від повного розпаду , повіривши алкоголіку єльцину та іншим кагебістам-"реформаторам". Тільки знищити , а недокраїну ізолювати !
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27.08.2022 02:48 Відповісти
я проти компромісу
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27.08.2022 02:31 Відповісти
"Путин развязал" а воюет кто?
А поддерживает все это?
Так и не доходит до них что-ли
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26.08.2022 23:58 Відповісти
140 мільйонів людей у ​​Росії" Джерело:

Я шось пропустил? Племена дикой русни на стране-помойке вымерли и территория заселена людьми?
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26.08.2022 23:58 Відповісти
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27.08.2022 00:00 Відповісти
По 500 ойро на спецрахунок "для ЗСУ," з кожної візи. І хай їдуть.
Хороші рускі будуть тільки раді допомогти українській армії, а нехороші не поїдуть. Все просто...
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27.08.2022 00:01 Відповісти
5000 евро!
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27.08.2022 00:03 Відповісти
Це з автографом Залужного
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27.08.2022 00:06 Відповісти
а на українців можно махнути ? як ви задрали зі своєю толерантністю !
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27.08.2022 00:01 Відповісти
Махать руками не надо, а вот предоставить замечательную возможность расисянам путешествовать по своей стране, вместо Евросоюза и Северной Америке в придачу, очень не помешает, лет на 5 так как минимум. Заодно подумают над происходящим. Да, и не надо всё на Бункерного сваливать, ну давайте по чесноку : ну понравилось расеянам такое мегашоу в прямом эфире, как война с Украиной. А он просто почувствовал эти тайные хотелки загадочной русской души, вот и реализовывает на потеху себе и публике
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27.08.2022 00:01 Відповісти
все так - ми воюєм з цим бидлом яке називає себе "руським народом" а пуйло то їх найкращий вождь за 100 років в їхніх головах бо робить таке що навіть гітлер по-стидався ,Бербок їх виправдовує бо дивиться спочатку на свою історію
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27.08.2022 01:17 Відповісти
кто-то может объяснить, почему они такие идиоты?? или все же вопрос в деньгах?!
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27.08.2022 00:02 Відповісти
Да.
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27.08.2022 07:18 Відповісти
Виходить, за даними німців, армія рф, яка вдерлася в Україну, складається з однієї-єдиної людини - президента рф?
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27.08.2022 00:02 Відповісти
Главное е*лом не прощёлкать.
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27.08.2022 00:03 Відповісти
Якийсь патологічний мазохізм, моральна деградація на ґрунті гіпертрофованої толерантності.
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27.08.2022 00:04 Відповісти
Немає на парсшиї людей
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27.08.2022 00:05 Відповісти
махнути рукою? ні в якому разі! їх треба ВИНИЩИТИ *****!!!
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27.08.2022 00:06 Відповісти
Бербок не розуміе психотипу кацапа . Кацап ( імперський тип) - він думае ШО УСІ У СВІТІ ЙОМУ забовьязани

кацапов на вулиці в ЕС відно за кілометри , бо вони як в зоопарку - усе фоткают і на все показують пальцем . Вони ТАКІ ТУПІ, рахують шо світ вертится тількі навколо них .

вони николи не зрозуміють авансів від европейців
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27.08.2022 00:07 Відповісти
Краще приспати.
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27.08.2022 00:07 Відповісти
Мадам, где вы там людей увидели?

Если перечислить все, что они натворили в Украине, то на людей это мало похоже.

Это НЕлюди!
Это исчадие ада!
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27.08.2022 00:08 Відповісти
Чому? Вона шо їбанута трохи? Що б ця тупа ***** сказала якщо б кацапи вбили парочка бюргерських діточок?
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27.08.2022 00:09 Відповісти
сказала б, що головне це економіка , а вона не може без кацапського газу ! а діти то таке ... як там суд над терористами що збили МН-17 все заглохло , а там не одна дитина загинула ?
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27.08.2022 00:14 Відповісти
193 громадян Нідерландів загинуло, а вони суд почали аж через 6 років і ніяких санкцій проти рашки за той час. Європейські цінності…
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27.08.2022 00:32 Відповісти
ось і я про це! головна європейська цінність це бабло на офшорному рахунку . і вона головна для всіх починаючи з чиновників і закінчуючи футболістами . хай загине мільйон українців тільки б газ не подорожчав і рузкі свині-туристи везли дерев'яні ...
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27.08.2022 00:49 Відповісти
нічого там не заглохло, рашка використовує останні важелі, щоб щє трохи затягнути. Але вирок невідворотний.
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27.08.2022 00:57 Відповісти
ну якщо 8 років це трохи затягнути ! тоді так . тільки нагадаю що там суд над чотирма виконавцями , а коли будуть в суді ті генерали які керували ? через 18 років ?
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27.08.2022 01:43 Відповісти
До них ніяк не дійде що ***** вже давно прописаний і закарбований в кожному кацапі...
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27.08.2022 00:09 Відповісти
Нехай переїде до сибіру, і піклується там за гвалтівників своєї бабці.
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27.08.2022 00:10 Відповісти
"не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну. Про це заявила міністр закордонних справ ФРН Анналена Бербок Джерело:
Дебілка німчатська - правителі в Московіїі росії роблять те що хоче їх народ, а Московії росії без війн з сусідами не буває. Прокляття всіх пострадалих від цієї війни Українців тобі на голову дурепа і таким як ти
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27.08.2022 00:19 Відповісти
Довбо(ОЙ)б...
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27.08.2022 00:25 Відповісти
То Папа Рымский несет околесицу , теперь вслед за ним Мать Тереза объявилась...
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27.08.2022 00:29 Відповісти
І вулицями міст Німеччини гуляють біженці з України і російська солдатня з самками і личинками. Це як?!?
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27.08.2022 00:29 Відповісти
технічно кажучи, російська солдатня невиїздна з рашки.
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27.08.2022 00:58 Відповісти
Це все тому що дітям мадам Бербок ще не відірвало ноги російськой ракетой.
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27.08.2022 00:35 Відповісти
Хіба це люди,які підтримують гвалтування,катування,вбивства та інші злочини проти українців?
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27.08.2022 00:36 Відповісти
Не треба махати на них рукою. Перекрити цим кацапським нацистам і все.
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27.08.2022 00:38 Відповісти
Это где ты людей увидела? Тех что 90% поддерживают армию убийц, педофилов, насильников и войну в Украине. Так лучше Талибану и Игилу визы давайа не плюй на миллионы людей.
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27.08.2022 00:42 Відповісти
Анналєна: ..."не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії" і не притягнути до відповідальності всіх за війну, розв'язану президентом РФ Володимиром"...

За цілковитої підтримки абсолютної більшості з отих 140.
Не махай на 140 мільйонів, махай на 139,5 що не вимовлять на кордоні чітко та зрозуміло, що вони проти нападу на Україну і готові продонатити ЗСУ.
Решта нехай собі подорожує.
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27.08.2022 00:44 Відповісти
Да, можно согласиться, но так лет через 100, и после того как пройдут экзамен, который должен в себя включать - фильтрационные лагеря, жизнь в подвалах, вода из луж, мариупольский театр, бучу, аэс, жизнь на вокзале под бомбежками градов.
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27.08.2022 00:54 Відповісти
Де вона там людей угледіла?
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27.08.2022 01:01 Відповісти
От дурепа ...
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27.08.2022 01:04 Відповісти
********************* істота...
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27.08.2022 01:08 Відповісти
П.Тичина(1943)-Московіє!Мене ти пожирала як вішала моїх дочок,синів і як залізо,хліб та вугіль крала...О,як твій дух осатанів! На слободжанських нивах,на подільських,на Чорному морі Я прошу, молю-вбивайте ворогів злодюг кремлівських,вбивайте без жалю!
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27.08.2022 02:19 Відповісти
Московіє! Мене ти… «визволяла» ,
І ....гнобила моїх дочок, синів !
Багатства наші, клята, розкрадала...
О, як твій дух осатанів!

На слобожанських нивах, на подільських,
на морі Чорнім - я прошу, молю! -
карайте ворогів, злодюг кремлівських,
карайте без жалю!

Кремлівська гидь, тремти! Я розвертаюсь!
Тобі ж кладу я дошку гробову.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу.
П.Тичина

https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=909399.0
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27.08.2022 10:11 Відповісти
Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії

Звісно.
Хто ж махає рукою на 140 мільйонів ворогів?
Точно не Україна!
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27.08.2022 02:19 Відповісти
То нехай ця шмара і їде до них жити ! Які моральні уроди - бабів цієї гуманістки дєдиваєвалі ґвалтували , а потім вбивали , полонених німців залишилось жити відсотків 10 , змародерили в Німеччині все , що тільки можна і встановили на половині Німеччини окупаційний режим . І ця курва хоче їх знову ?!!
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27.08.2022 02:33 Відповісти
тупі дауни не розуміють, що РАКОВУ ПУХЛИНУ ПОТРІБНО ВИРІЗАТИ скалпелем, ПАЛИТИ радіацією І ТРАВИТИ хімією!!!

москалі хочуть всіх постійно різати, в 'радіАактіВний пєпєл' або фосфором закидати, бо самі є РАКОМ ПЛАНЕТИ!!! на злодії шапка горить.
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27.08.2022 03:08 Відповісти
Во первых кацапов от силы 80-102 млн (про 140 миллионов - ложь РОССТАТа), во вторых 90% дальше своего "мухосранска" никуда вообще не выезжали (и уже никуда не смогут поехать),а в третих, если Китай вторгнется в Тайвань эта ДУРА тоже ляпнет, что от полуторамиллиарда она "не отмахнется"? Да, ей насрать на всех, там дело в БАБЛЕ, которое крутиться в коррумпированной на деньги орков старой проститутке-европе (особено в хермании и австрии), она лишь озвучивает интересы тех, кто ее нанял изображать из себя "политика" (и это не лохторат-избиратели)!!
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27.08.2022 05:40 Відповісти
это не люди, это особый вид истот выведенных на арде. оно без разбору, поголовно должно быть утилизировано. какая ещё европа: колыма, чукотка, магадан, уральский хрябет.
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27.08.2022 05:54 Відповісти
500 років не вистачить - теж саме вини робили кожного сторіччя , це є навіть в шкільній історії . Тільки повна ізоляція орди ! І назавжди . Але вони вміють дурити , прикидаючись людьми , коли стають на грані виздихання . В Другу Світову США і Великобританія зробили з них переможців над нацизмом , хоча чим вони кращі були за гітлера , з яким і розв'язали цю війну . Замість того , щоб добити їх . І в 1990х США врятували їх від повного розпаду , повіривши алкоголіку єльцину та іншим кагебістам-"реформаторам". Тільки знищити , а недокраїну ізолювати !

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27.08.2022 06:27 Відповісти
Треба нареші махнути раз і назавжди...
І не треба ховатися за ідею, що винувате тільки одне створіння...
Вся русня напала на нас... від солдатів, до їхніх дружин і матерів... навіть їхні діти вже через десятеріччя готуються напасти і вбивати нас знов...
Тотальний бан руснє!
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27.08.2022 06:34 Відповісти
От такі заяви і окриляють руських свинособак ... Да коли ви вже блаженні дебіли накшталт цієї публічної зрозумієте що там немає з ким розмовляти - кацапа якщо не вб'єш своєчасно - то він окріпне і підступно вб'є тебе
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27.08.2022 06:46 Відповісти
На рабZee нет давно столько Шариковіх...максимум 75 мильонов...да и те с діркой в башке тупой из которой воняет майонезом..а не умом....умніх давно перестреляли...
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27.08.2022 07:06 Відповісти
Бербок про візові обмеження для громадян РФ: Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії а хто сказав що це люди???
тоді не махайте рукою а махніть ногою
кацапи то мародери вбивці і гвалтівники
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27.08.2022 07:10 Відповісти
Захід вперто не бажає зрозуміти, що все населення цієї недоімперії - тупа, злобна біомаса, всі думки і мрії якої деструктивні.
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27.08.2022 07:32 Відповісти
Поход в цивилизацию из концлагеря путлера это окно в Европу для сЦаря петрухи первого...где он работал плотником на судоверфи в Голландии... учился типа строить корабли для мацковии
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27.08.2022 07:46 Відповісти
Анналена Бербок наверняка не читала Карла Маркса относительно мацковськой помойки...где черным по белому идейный первый коммунист планеты Земля казав элементарные вещи... моцкали Ворами были всегда чужой истории ими и будут в дальнейшем....ещё капитан Жеглов говорил...вор должен сидеть в тюрьме...потому и сидят..90% рабZeян никогда не были за границей...
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27.08.2022 07:52 Відповісти
Ніхто ж не сперечається: капітуляція, демілітаризація, репарації, контрибуції, видача військових злочинців, дерашизація і депутінізація, позбавлення ЯЗ... А вже потім і рука не підніметься.
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27.08.2022 07:56 Відповісти
Все она понимает. Но надо помнить, что 12 шт немецких самоходок PzH 2000 155мм уже есть, 100 заказано, обучение в Германии идет. САУ пособна выпускать три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд на дальность до 30 км. Автоматизированна система управления огнем, мировой рекорд дальности (специальным снарядом V-LAP) 56 км и т.д.
Когда у нас будет все свое, тогда и будет гнать на немцев,турок, США и т.д.
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27.08.2022 08:18 Відповісти
Бербок решила не отставать от Папы Римского и сморозила очередную глупость.
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27.08.2022 08:18 Відповісти
Як же ж міжнародна спільнота опікується долею бідненьких зацькованих росіянчиків, аж сльози на очі навертаються. Ага, бо то ж тільки українців вбивати можна, а кацапчиків ображати - то ні-ні.
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27.08.2022 08:23 Відповісти
Ленка хвашыстка ...завалила Северное дерьмо путлера...11 мильярдов коту под хвост...
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27.08.2022 08:35 Відповісти
Населення кацапстана набагато більші нацисти ніж населення Німеччини часів Гітлера. Серед німців тоді було набагато більше незгодних з Гітлером.

Кацапня це монолітне стадо нацистів.
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27.08.2022 09:06 Відповісти
на Кацапсарне нет людей, на Кацапсарне людоеды !

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27.08.2022 09:11 Відповісти
Російські шпигуни у Німеччині слідкували за навчаннями ЗСУ - Der Spiegel.

Вона і далі хоче щоб кацапські шпигуни робили в Німеччині все що хотіли?

Треба німцям розуміти, що майже вся кацапня нацисти, які згодні з Кремлем. І кожен з них, в кожній країні, виконає посильне для себе завдання своєї нацистської влади. Кожен з них потенціальний агент ФСБ.

Треба їм перекрити на час війни, а далі буде видно. Може ще років на 50.
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27.08.2022 09:14 Відповісти
щось я людей в рашке не бачу, рабсiянi так, а людей нема....
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27.08.2022 15:02 Відповісти
Як же ж їм тиснуть кишені набиті кривавими рашистськими *******!!
Так же ж ці гнилі фашики й хочуть переконати весь світ, що це один путін напав на Україну, а не сотні тисяч його озброєних орків під улюлюкання та zігування з закликами знищити всіх українців а потім всіх інших (майже всіх навколо) мільйонів інших рашистських орків.
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27.08.2022 22:32 Відповісти
 
 