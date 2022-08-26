Польща купує у Південної Кореї майже 400 танків та САУ на суму $5,8 млрд
Польща уклала угоду з Південною Кореєю про закупівлю танків, самохідних гаубиць та боєприпасів на суму близько $5,8 млрд.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє TVN24.
Віцепрем'єр та міністр оборони Польщі Маріуш Блащак та голова адміністрації програми оборонних закупівель Південної Кореї Еом Дон Хван підписали контракти на військовій базі у місті Мораг на півночі Польщі.
За угодою з Південною Кореєю Польща закуповує 180 танків K2 Black Panther виробництва Hyundai Rotem на суму близько $3,4 млрд, а також 212 самохідних гаубиць K9 Thunder виробництва Hanhwa Defense на суму близько $2,4 млрд. Угода включає навчання, логістику та боєприпаси.
"Замовлене обладнання є реальним посиленням потенціалу стримування та оборони Польщі", — заявили в Міноборони Польщі.
За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево.
Польща та Південна Корея також планують підписати цього року угоду про закупівлю 12 літаків FA-50, легких навчально-бойових літаків виробництва Korea Aerospace спільно з Lockheed Martin.
Як відомо, Польща відправила багато військової техніки до України після вторгнення Росії. Польський уряд прагне замінити частину зброї новими придбаннями, зокрема танками Abrams американського виробництва.
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Жеч Посполита од можа до океана (Тихого)
Славка, звернись до психіатра, поки не пізно, не зволікай! Вірю, тобі допоможуть. (насправді ні, не вірю )
К2 - родственник Абрамса, но Корейцы пошли другой тропинкой от прототипа М1, используя собственные разраборки.
Може,повчимося у них?
Чи тільки на пожертвах хоче пропетляти?
ЦЬОГО РОКУ 10 ТАНКІВ !!!
За словами Блащака, вже цього року 10 танків К2 вирушать у Мораг, а 24 артилерійські гаубиці К9 вирушать до артилерійського полку у Венгожево.
Такими темпами це буде навіть не 24 і не 25 рік ! Навіть китайці армія иурашок не випускає стільки танків і такми темпами.Лікуй голову !
Звідки ти червневий спец з'явився , мати з Європи додому привезла ? ((
Сквозь века!
молодці поляки
Упереджуючи питання а чому при Порошенкові не замовляли ? Та тому що тоді уміли рахувати гроші і громадськість про це інформували - саме тому що Оплот це все ж вдосконалений т-64 вирішили що корисніше відновити десять існуючих але несправних т-64 аніж виготовити один оплот . Якби не це рішення , 24.02.2022 у нас би взагалі жодного танка не залишилося .
Крысы позорные...