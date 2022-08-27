Не можна дозволяти громадянам РФ відпочивати в Європі, куди тікають від війни українці, - євродепутат Глюксман

Депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксман вважає маніпулятивним твердження, ніби заборона видачі росіянам туристичних віз ускладнить їм втечу від путінського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мою думку, є багато лицемірства у дискусії щодо заборони видачі туристичних віз росіянам. Аргумент, що таким чином будуть покарані й ті росіяни, які виступають проти режиму, є маніпуляцією. Противники путіна, які хочуть приїхати в європейські країни, можуть звернутися по візу - і не лише туристичну - та отримати її, а також підтримку, в тому числі фінансову, їхньої діяльності в Європі", - зазначив євродепутат.

За його словами, візове питання стосується не цих людей, а представників заможних верств населення з російських міст, які отримують зиск від путінського режиму і не виступають проти нього.

"Ми не повинні більше дозволяти росіянам жити в Європі, куди приїздять українські біженці в пошуках притулку через війну. Ми повинні бути набагато суворішими, бо це питання не тільки міжнародної солідарності, а й самоповаги", - вважає Глюксман.

Також читайте: Бербок про візові обмеження для громадян РФ: Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії