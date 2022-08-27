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Не можна дозволяти громадянам РФ відпочивати в Європі, куди тікають від війни українці, - євродепутат Глюксман

шенген,рф,віза

Депутат Європарламенту від Франції Рафаель Глюксман вважає маніпулятивним твердження, ніби заборона видачі росіянам туристичних віз ускладнить їм втечу від путінського режиму.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На мою думку, є багато лицемірства у дискусії щодо заборони видачі туристичних віз росіянам. Аргумент, що таким чином будуть покарані й ті росіяни, які виступають проти режиму, є маніпуляцією. Противники путіна, які хочуть приїхати в європейські країни, можуть звернутися по візу - і не лише туристичну - та отримати її, а також підтримку, в тому числі фінансову, їхньої діяльності в Європі", - зазначив євродепутат.

За його словами, візове питання стосується не цих людей, а представників заможних верств населення з російських міст, які отримують зиск від путінського режиму і не виступають проти нього.

"Ми не повинні більше дозволяти росіянам жити в Європі, куди приїздять українські біженці в пошуках притулку через війну. Ми повинні бути набагато суворішими, бо це питання не тільки міжнародної солідарності, а й самоповаги", - вважає Глюксман.

Також читайте: Бербок про візові обмеження для громадян РФ: Важливо не махнути назавжди рукою на 140 мільйонів людей у ​​Росії

Автор: 

віза (732) Європарламент (1041) Євросоюз (13327)


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Топ коментарі
+22
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27.08.2022 02:08
+18
Нужно ввести санкции - отключить русским все Западные операционные системы, типа андроид, чтобы отключить русским все телефоны. Виндовсы отключить. Все абсолютно операционные системы отключить - это хорошие санкции!
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27.08.2022 03:39
+13
Короче , кацапы , НАФУЙЗПЛЯЖУ. ( сорри Админ)
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27.08.2022 01:44
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Короче , кацапы , НАФУЙЗПЛЯЖУ. ( сорри Админ)
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27.08.2022 01:44 Відповісти
Кажуть зараз на Біломор'ї гарно і в Магадані відносно тепло...
Велком туде нах*й додому!...
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27.08.2022 01:50 Відповісти
хорошо, что хоть этого французского депутата не глючит русофилией.
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27.08.2022 02:05 Відповісти
Вот этого не глючит , это так , но во Франции некоторые любят Медведева оказывается. Вот опубликовали его интервью французькому телеканалу LCI, где Медведев обозвал Зеленского "недосвідченою людиною , залежною від рішень інших країн і схильною до впливу психотропних препаратів." Я Не фаворит Зеленского, но тем самым Медведев признал что "https://www.facebook.com/annanc14 що несамостійна, непрофесійна людина-наркоман так конкретно іх всіх удєлала"

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27.08.2022 06:57 Відповісти
димон давно пропил свой мозг, а иначе он бы понимал, что даже при Инцитате результат для рф был бы тот же - поражение в войне с украинским народом.
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27.08.2022 07:16 Відповісти
Я згодна з вами, обдертий плюшевий медведик давно пропив усі мізки, але проблема в тому, що демократичні країни Європи, незважаючи на повномасшабну війну розв'язану ******, все ще прислухаються до його думки, як думки екс-президента Росії, деякі Європейські політики, за старою пам'ятью ще вважають його демократом.
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27.08.2022 07:44 Відповісти
за деньги кому и кобыла невеста медведем демократ.
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27.08.2022 07:47 Відповісти
Так, згодна.
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27.08.2022 11:34 Відповісти
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27.08.2022 02:08 Відповісти
кацапы ******** еще с рождения но вы обратите внимание на украинский показатель -при Порошенко уровень падал а при нарко-клоуне малоросе -подымался
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27.08.2022 02:11 Відповісти
Сталинская шкала в Украине до сих пор в плюсе? Невероятно!
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27.08.2022 11:53 Відповісти
Не можна дозволяти громадян РФ відпочивати в Європі

Йа!
Український мова йє дуже важке!
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27.08.2022 02:12 Відповісти
залізна завіса 2.0
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27.08.2022 02:51 Відповісти
Браво, Рафаель!
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27.08.2022 02:53 Відповісти
Нужно ввести санкции - отключить русским все Западные операционные системы, типа андроид, чтобы отключить русским все телефоны. Виндовсы отключить. Все абсолютно операционные системы отключить - это хорошие санкции!
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27.08.2022 03:39 Відповісти
Громадянам РФ для чого їхати в Европу якщо вони ненавидять Европу і всі вільні народи адже в Росії звикли бути рабами.
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27.08.2022 07:17 Відповісти
Кацапня казала що там живуть геї. Вони теж такі?
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27.08.2022 07:31 Відповісти
Зачем им Европа, они же против НАТО и недружественных стран
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27.08.2022 08:22 Відповісти
Они не знают, что такое НАТО, а при слове "демократия" начинают кИдаться чуть ли не с ножами! Хотя живут уже лет по тридцать на Западе! Это, Господа, результат воздействия идеологического оружия, разрушающего сознание, сравнимо, пожалуй, с применением оружия массового поражения!
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27.08.2022 12:09 Відповісти
Что бы убедить Европу нужно решить что делать с недогражданами Украины ( предатели, коллаборанты, взявшие второй паспорт рефии), которым как и кацапам нельзя ехать в Европу.
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27.08.2022 08:47 Відповісти
А що робити з тими недогромадянами які поуйобували по Британіям, Сполученим Штатам, Канадам ,Швейцаріям та Австріям користуючись нагодою через полегшення візових норм тих країн, чи "єто другоє там всє валантьори и патриоти" , доречі серед яких дохріна колишніх поліціянтів, сбушників та військових запасу.
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27.08.2022 09:04 Відповісти
не выпускать или лишать гражданства, хотя многим нравиться иметь по два и больше гражданств, и будут тщательно защищаться и оправдываться.
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27.08.2022 09:09 Відповісти
Сплошная руZoфобия...вот это вот затевают руZофобию вот этого вот запевают...скажет недовольный ВзадСтанов типа личный байкер путлера...
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27.08.2022 10:40 Відповісти
Хорошо бы оттуда и всякую украинскую элитку, суркисов там, продюсеров всяких и певунов тоже обратно к нам отправить. Собаку Димки Кулебы вместе с семьей сюда же.
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27.08.2022 10:41 Відповісти
Крысы ТРУПлера называют Гейропу рассадником Свободы демократии...которой на РабZee никогда не было...потому РАБzzeя...это правильное название мавZолейного концлагеря...
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27.08.2022 10:49 Відповісти
На шоу-концерте в Польше удивительно удивил Максим Галкин..выступал в одежде под цвет украинского флага... все средства от концерта пошли в фонд помощи украинским детям...
Спасибо Макс...💙💛👍
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27.08.2022 10:54 Відповісти
Он сразу уехал из россии после 24 февраля в Израиль с семьёй , у него в росии уже и замок отбирают , все, кто называет войну войной и не оправдывает это скотство росии не нужны. Как уехал и Ургант в Израиль , и Борис Гребенщиков и Макаревич, уехали из Мордора и Шендерович и Невзоров. Не уехала Лия Ахеджакова из-за своего возраста . Таких людей очень мало - но они есть.
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28.08.2022 08:59 Відповісти
Европа в последние годы становится для жителей совка тем, кем она и является, группой стран в одном географическом месте, со своими проблемами и недостатками. А не тем что рисовал в воспаленный мозг несчастного советского человека, и многочисленные экзальтированные комментарии в стиле "а вот в Европе..." людей никогда не видевших никакую Европу.
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27.08.2022 11:22 Відповісти
оказывается, там есть нормальные люди....
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27.08.2022 14:57 Відповісти
А толку? русня як їздила тка і буде їздити. І ніхто їм нічого не заборонить. Заїбали вже звиздіти. ***** думаєте просто так репрессії влаштовує? Він хоче, щоб та чума розповзалася по світу і чинила вплив. Ніхто ж не хоче русаку підкинути таблеточку цианіду калію в ресторані.
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27.08.2022 15:09 Відповісти
Чому ви думаєте що Ніхто не хоче , Щодо ціаніду не знаю, але в каву їм плюють регулярно.
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28.08.2022 09:02 Відповісти
 
 