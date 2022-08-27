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Новини Війна
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Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть бути в Маріуполі і Донецьку, - омбудсмен Лубінець

огп,оленівка

Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть перебувати в Маріуполі та Донецьку.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я звернувся з пропозицією, щоб російська сторона почала процедуру видачі тіл загиблих родичам у нас, в Україні, щоб я був допущений до наших поранених хлопців. Нічого не було зроблено", - сказав омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що російська сторона всі звернення проігнорувала.

"На цей час у нас є єдина інформація, що, можливо, тіла знаходяться в Маріуполі. Частина – в Маріуполі, частина – в Донецьку. А поранені військовослужбовці, за нашою інформацією, знаходяться в Донецьку", - розповів уповноважений з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подала низку нових термінових вимог до ЄСПЛ та закликала не допустити судилища над військовополоненими захисниками Азовсталі

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.

Автор: 

Азов (774) полонені (2254) Лубінець Дмитро (588)


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Топ коментарі
+17
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27.08.2022 02:03
+16
ГЕРОЯМ СЛАВА !!

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27.08.2022 02:02
+13
Секретар РНБО Данілов:
"Команда Зеленського готувалася до війни з 2019 року"...

Хоча... А може Данілов і правий. Він же не сказав, на чию користь вона готувалася.
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27.08.2022 02:17
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Узнал на днях от мариупольцев - тех, что остались в захваченном городе, - что в оккупационную администрацию Мариуполя всего местные жители подали 68 тысяч заявлений о захоронении. То есть погибших мариупольцев не 20 тысяч, а намного больше - возможно, в разы больше, ведь далеко не всех есть кому хоронить.

- Игаль Левин
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27.08.2022 02:00 Відповісти
Еще в те дни, когда Азовсталь еще сопротивлялась, но город уже был разрушен, называли часто цифру не меньше 50 тыс., игогда даже называли до ужасных 100 тыс... Потом почему-то затихли все и стали говорить о 20 тысячах... Страшно и тяжело конечно в такое верить и осозновать
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27.08.2022 02:44 Відповісти
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27.08.2022 02:01 Відповісти
Секретар РНБО Данілов:
"Команда Зеленського готувалася до війни з 2019 року"...

Хоча... А може Данілов і правий. Він же не сказав, на чию користь вона готувалася.
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27.08.2022 02:17 Відповісти
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27.08.2022 02:39 Відповісти
Перед ковідом - продав маски ,провалив підготовку.
Перед війною - закрив ракетні програми, просрав вторгнення.
Та і взагалі можна творити будь-яку херню,
якщо всі медіахвойди годуються з твоїх рук...
Нарід буде все рівно в захваті 😠
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27.08.2022 02:56 Відповісти
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27.08.2022 06:42 Відповісти
та вся зекоманда боїться української символіки, як чорт ладана. постійно вони уникали українського прапора, герба. надягали косоворотки замість вишиванок. проводили святкування у білому кольорі капітуляції. а то й збиткувалися - згадайте зайців. не кажу вже про ********* палички, сеньйор-голодомор та інше.
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27.08.2022 09:27 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА !!

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27.08.2022 02:02 Відповісти
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27.08.2022 02:03 Відповісти
****** русня
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27.08.2022 02:55 Відповісти
‼️Щодо розмов про "відселення киян з районів біля важливих об'єктів інфраструктури".

Не хвилюйтесь, це Зеленський і К намагаються виставити міську владу ідіотами.😠
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27.08.2022 03:38 Відповісти
Притомні українці розуміють, чому звільнили Денисову - вона голосно розповідала про злочини руZні... і комусь при владі це не подобалось.... навіть всі знають кому...
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27.08.2022 07:43 Відповісти
Кацапи були такими ще з 12 століття, коли обманом зайшовши в Київ, вбивали, спалювали, гвалтували, грабували, навіть знищили всі святині. А чому мовчить Найвєлічайший контрольор "найнебезпечнішої евакуації"? Про що навіть добряче пропіарився на своїх єдиних контрольованих новинах телеканалів 112, Україна і "1+1"? А тобі повірили, як і в 2019 році, як із Журавльом, як із шашликами та інше. Як тобі спиться Володя, коли ти особисто віддав на страту і тортури найкращих дочок і синів, а сміття "95 кварталу" для збереження відправив у Польщу, як і дозволив виїзд всім ригам і "слугам" попри закон про заборону виїзду під час війни чоловічої статі призивного віку. Немає коли дивитися на виїзд, бо там корупція найвищого гатунку, твої "слуги" займаються котнрабандою і дирибаном гуманітарки, яка малаб йти для наших найкращих, що захищають Україну. Ганьба тобі Вова. Думає на цей раз нарід розбереться хто є хто.
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27.08.2022 08:18 Відповісти
а цей чел бухав разом з корифаном Кивою, ну занесла його болотна тина по правах людини для того, щоб "заболтать вопрос"з Азовом та іншими. Як говориться " з листа п.....ть" Думали та гадали, що після Марика та Северодонецька таки будуть підписувати ганебний мир для України, іоднак4 знову впали в "униніє".
Коли побачив вагон в маєтку Медведчука, постійно сверлила думка - на хера. Тут, скоріш за все, був символізм в кума Путіна. В 1918 році тевтони підписували ганебну капітуляцію саме у вагоні. Гітлер уже французів загнав у вагон, в той самий. І кум підготував для Зеленського такий самий вагон. Але вагон залишився невитребуваним. І жонушка почала шукати Соколовського.
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27.08.2022 08:47 Відповісти
Лубінець, треба більше робити, голосніше кричати. ти робиш мало, ваша вся шайка робить злочинно мало для цих людей, яких там ще живих 2000!! не кажучи про всіх інших полонених, викрадених, яких тримають у фільтраційних таборах, мучать, катують!
горлати треба про це на всіх усюдах, а не мимрити там щось нєчлєнораздєльно.
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27.08.2022 09:30 Відповісти
 
 