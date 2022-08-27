Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть бути в Маріуполі і Донецьку, - омбудсмен Лубінець

Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть перебувати в Маріуполі та Донецьку.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я звернувся з пропозицією, щоб російська сторона почала процедуру видачі тіл загиблих родичам у нас, в Україні, щоб я був допущений до наших поранених хлопців. Нічого не було зроблено", - сказав омбудсмен.

Лубінець підкреслив, що російська сторона всі звернення проігнорувала.

"На цей час у нас є єдина інформація, що, можливо, тіла знаходяться в Маріуполі. Частина – в Маріуполі, частина – в Донецьку. А поранені військовослужбовці, за нашою інформацією, знаходяться в Донецьку", - розповів уповноважений з прав людини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна подала низку нових термінових вимог до ЄСПЛ та закликала не допустити судилища над військовополоненими захисниками Азовсталі

Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.