Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть бути в Маріуполі і Донецьку, - омбудсмен Лубінець
Тіла загиблих в Оленівці українських військовополонених можуть перебувати в Маріуполі та Донецьку.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я звернувся з пропозицією, щоб російська сторона почала процедуру видачі тіл загиблих родичам у нас, в Україні, щоб я був допущений до наших поранених хлопців. Нічого не було зроблено", - сказав омбудсмен.
Лубінець підкреслив, що російська сторона всі звернення проігнорувала.
"На цей час у нас є єдина інформація, що, можливо, тіла знаходяться в Маріуполі. Частина – в Маріуполі, частина – в Донецьку. А поранені військовослужбовці, за нашою інформацією, знаходяться в Донецьку", - розповів уповноважений з прав людини.
Нагадуємо, 28 липня збройні сили РФ влаштували термобаричний вибух на території виправної установи в Оленівці Донецької області, де утримувалися українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, в результаті вибуху загинули близько 40 українських військових та 130 отримали поранення.
Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій утримувалися полонені українські військовослужбовці.
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- Игаль Левин
"Команда Зеленського готувалася до війни з 2019 року"...
Хоча... А може Данілов і правий. Він же не сказав, на чию користь вона готувалася.
Перед війною - закрив ракетні програми, просрав вторгнення.
Та і взагалі можна творити будь-яку херню,
якщо всі медіахвойди годуються з твоїх рук...
Нарід буде все рівно в захваті 😠
Не хвилюйтесь, це Зеленський і К намагаються виставити міську владу ідіотами.😠
Коли побачив вагон в маєтку Медведчука, постійно сверлила думка - на хера. Тут, скоріш за все, був символізм в кума Путіна. В 1918 році тевтони підписували ганебну капітуляцію саме у вагоні. Гітлер уже французів загнав у вагон, в той самий. І кум підготував для Зеленського такий самий вагон. Але вагон залишився невитребуваним. І жонушка почала шукати Соколовського.
горлати треба про це на всіх усюдах, а не мимрити там щось нєчлєнораздєльно.