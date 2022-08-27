Ворог завдав удару по Запоріжжю і району, зафіксовано 16 прильотів, - Старух
Вночі 27 серпня ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.
"Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру.
Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.
Старух закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар27.08.2022 07:08 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль