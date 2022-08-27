Ворог завдав удару по Запоріжжю і району, зафіксовано 16 прильотів, - Старух

Вночі 27 серпня ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру.

Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.



Старух закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під час ворожих обстрілів Запорізької області загинула жінка з двома дітьми