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Ворог завдав удару по Запоріжжю і району, зафіксовано 16 прильотів, - Старух

вибух

Вночі 27 серпня ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав чергового удару по Запоріжжю та Запорізькому району. Окупанти атакували об’єкти інфраструктури в Шевченківському районі міста та поблизу обласного центру. 
Загалом зафіксовано 16 прильотів. Наразі інформація щодо постраждалих відсутня, дані уточнюються", - йдеться в повідомленні.

Старух закликав не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації.

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Автор: 

Запоріжжя (2260) обстріл (28274) Запорізька область (3574) Старух Олександр (199)


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27.08.2022 07:08 Відповісти
 
 