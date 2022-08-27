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Новини Агресія Росії проти України Війна
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На південному напрямку ЗСУ знищили 24 окупанти, тактична авіація уразила ППО росіян і скупчення ворога, - ОК "Південь"

південь

У Херсоні тактична авіація України уразила засоби ворожої протиповітряної оборони, а також скупчення ворожої живої сили і техніки в Новопетрівці й Ольгиному.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на оперативне командування "Південь".

"Опівдні диверсійно-розвідувальна група ворога в кількості близько 10 осіб спробувала провести штурмові дії на напрямку Добропілля – Добрянка. Успіху не мала, відійшла.

В решті дій превалює тактика дистанційних обстрілів та авіаційних ударів.

Так, протягом дня завдано одного ракетного та чотирьох авіаційних ударів", - йдеться в повідомленні.

По Миколаєву ворог випустив 2 реактивні снаряди із системи залпового вогню "Смерч". Влучено по відкритих поверхнях за містом. Втрат і руйнувань немає.

А вздовж лінії зіткнення відпрацювала ворожа штурмова авіація і гелікоптери. Обійшлося без втрат з української сторони.

Українська тактична авіація уразила засоби ворожої протиповітряної оборони в Херсоні, опорний пункт в Новопетрівці та скупчення ворожої живої сили і техніки там же та в Ольгиному.

Ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ виконано понад 250 вогневих завдань.

Також читайте: ЗСУ знищили 12 росіян, ворожу техніку і склад боєприпасів, завдано чергового удару по Каховському мосту, - ОК "Південь"

Підтверджені втрати ворога становлять 24 загарбники, 2 РСЗВ "Смерч", 3 самохідні гармати "Гіацинт", самохідна гармата артилерії "Піон", самохідна артилерійсько-мінометна установка "Нона", 5 одиниць броньованої і автотехніки.

У районі Інженерного і Чорнобаєвки знищено склади з боєприпасами.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Ураження Антонівського та Дар’ївського мостів не дозволяє їх використовувати для прямування важкої техніки.

У корабельному угрупованні ворожого флоту знов напоготові 4 ракетоносії – 2 надводних і 2 підводних – з 24 ракетами "Калібр" у спорядженні.

Автор: 

армія рф (17236) знищення (7154) техніка (1820)


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Щось у Криму затихло🤔 Дайошь новахвйодарафффку-2, надапафффтаріть, хаааатім прадалжєніє банкєта, - москаль без піздюлін, як бєз *********, - жіть нє можєт 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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27.08.2022 06:56 Відповісти
Точно ЗСУ пррубають коридор і аждо перешийка. Хаймерсами та артилерію достатньо, по інфраструктурі, а там осінь зима, й москалі самі втечуть.
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27.08.2022 07:14 Відповісти
Кацапська ППО аналоговнєт.
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27.08.2022 07:34 Відповісти
 
 