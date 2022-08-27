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Вночі росіяни ракетами вдарили по центру Харкова, пошкоджено історичну будівлю та школу, - Терехов. ФОТО (оновлено)
Вночі 27 серпня росіяни вдарили по центральній частині Харкова ракетами.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.
"Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ'янському і Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Пізніше Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову: "Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа у центрі Харкова. Про жертв та постраждалих інформації від ДСНС немає. Сподіваюся, цього разу обійшлося".
Топ коментарі
+27 Джон КРОУТЕР #504651
показати весь коментар27.08.2022 07:22
+17 Odessa_1232
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+15 Nikolai Chizhevsky
показати весь коментар27.08.2022 08:16
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Да, і твій Тєрєхов таки трохи вата - памятник пушкіну прибиратти не хоче, як і переїменновувати театр пушкіна хоча колектив театру на цьому наполягав, а головну вулицю Харкова він чоусь назвав не героїв України, а героїв Харкова, дебіл закладає майбутній сепаратизм у відношеннях з Київом.
А чому ? ТОМУ ЩО ХОЗЯЇ ПАРКІВ МАРШРУТОК ЗАНОСЯТЬ МЕРУ І ДЕПУТАТАМ ГАРНІ ГРОЩИКИ.
Там де є багато станцій метро, там мало зупинок маршруток.
А до чого ще бути привязаним маршруткам як не до зупинок метро і базарів.
Як би більше було зупинок метро, то і маршруток було б менше, а це мінус
міліони гривень власникам маршрутів. Проїзд зараз до 15 грн. коштує, це як
так щоб ти х**ню тут не писав. І Кернес і його нащадки непогано себе почувають
на грощі маршрутчиків, тих що на калічних еталонах по місту носяться чи ти думаєш
ті маршрутки що закупило місто обслуговують всі маршрути.
А ну харківянин скажи біля Макдоналдсу на Бекетова зупинки є чи ні.
Питання про Макдоналдс на Бекетова зрозумів?
А треба утюжити бєлгород - не квартали з багатоповерхівками, а склади, мости, транспортні розвязки, нафтобази, переробні комплекси, військові бази, радари які є в бєлгороді.