Вночі росіяни ракетами вдарили по центру Харкова, пошкоджено історичну будівлю та школу, - Терехов. ФОТО (оновлено)

Вночі 27 серпня росіяни вдарили по центральній частині Харкова ракетами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі міський голова Харкова Ігор Терехов.

"Ракетний обстріл Харкова. Під ударом центральна частина міста в Основ'янському і Київському районах. Попередньо без жертв та постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Пізніше Терехов повідомив про наслідки ракетного удару по Харкову: "Постраждала історична будівля, будинок купця Адама Піотровського, яку ми реставрували кілька років тому. Постраждала школа у центрі Харкова. Про жертв та постраждалих інформації від ДСНС немає. Сподіваюся, цього разу обійшлося".





