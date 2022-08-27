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РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ, - ISW

крим

Американські аналітики припускають, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до Росії, ймовірно, реагуючи на триваючі українські удари по російських тилових районах у Криму.

Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Ключові висновки аналітиків інституту:

  • Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відновили підключення до енергомереж України 26 серпня.
  • Російська окупаційна влада навряд чи зможе успішно провести фіктивні референдуми щодо приєднання території України до Російської Федерації до початку вересня, попри повідомлення про просування підготовки до референдумів.
  • Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута та на північно-західній околиці міста Донецьк.
  • Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку та військову інфраструктуру в Херсонській області, які забезпечують операції на західному березі Дніпра.
  • У регіонах Російської Федерації продовжено донабір до так званих добровольчих батальйонів, які продовжують відправляти в Україну.
  • Українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.

Також дивіться: У Криму над Новоозерним поблизу Євпаторії працює ППО окупантів. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17236) Крим (14133) ЗСУ (7504)


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Топ коментарі
+28
сейчас у нас новый лайфхак: из Николаевской области запускают в один конец в точку с заданными координатами китайский Mugin-5 Pro с несколькими килограммами взрывчатки и ударным взрывателем, а к БПЛА привязана десятиметровая лента из алюминиевой фольги с двумя плоскостями под углом 90 градусов. По дороге до Керчи возбуждаются все средства ПВО, и все там суетятся, бегают... А это верный признак того, что завтра внезапно в возбудившийся комплекс может что-то прилететь.
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27.08.2022 07:10
+22
До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ ...

РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ
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27.08.2022 07:04
+20
на утилизацию.
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27.08.2022 07:11
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Пізно пити бальзам, нирки у Путіна вже відвалилися.
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27.08.2022 07:00 Відповісти
дай бог... там и рак дае жэстi
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27.08.2022 07:15 Відповісти
До окупованого Криму їде ешелон із важкою технікою армії РФ ...

РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ
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27.08.2022 07:04 Відповісти
Ахтиар
https://twitter.com/i/status/1563246245774528512
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27.08.2022 07:05 Відповісти
Евпатория
https://twitter.com/i/status/1563242605227282433
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27.08.2022 07:06 Відповісти
сейчас у нас новый лайфхак: из Николаевской области запускают в один конец в точку с заданными координатами китайский Mugin-5 Pro с несколькими килограммами взрывчатки и ударным взрывателем, а к БПЛА привязана десятиметровая лента из алюминиевой фольги с двумя плоскостями под углом 90 градусов. По дороге до Керчи возбуждаются все средства ПВО, и все там суетятся, бегают... А это верный признак того, что завтра внезапно в возбудившийся комплекс может что-то прилететь.
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27.08.2022 07:10 Відповісти
Оце було б добре якби туди прилетiло.
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27.08.2022 07:47 Відповісти
Прилетит. Обязательно прилетит. Весь Бельбек в труху. Но потом.
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27.08.2022 08:04 Відповісти
Словами классика
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27.08.2022 10:05 Відповісти
Шикарна приманка!
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27.08.2022 09:02 Відповісти
Ізраїльські розвідувальні супутники зафіксували виведення комплексів С-300 із Сирії.
Спробуємо вгадати із двох разів, куди вони прямують?
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27.08.2022 07:08 Відповісти
на утилизацию.
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27.08.2022 07:11 Відповісти
В принципі, так... Проте утилізація не пряма, а 2-х етапна. Спочатку в Крим, потім у металобрухт.
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27.08.2022 07:18 Відповісти
И шо, тяперича сирийским скрепам - трында? ЗЫ... вьйотся-вьется... (знамя полковое)... каамандиры впердепуть.
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27.08.2022 07:32 Відповісти
В багато їх там у кацапів було?
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27.08.2022 09:03 Відповісти
"...Израильская спутниковая компания ImageSat опубликовала вечером 26 августа разведывательный отчет со спутниковыми снимками. Из него следует, что Россия забрала свою батарею ПВО «С-300» из Сирии - скорее всего, для дальнейшей переброски в Украину.

Батарея много лет размещалась в районе города Масьяф на западе Сирии. Именно там, по сообщениям сирийских СМИ, вчера ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военным целям. СМИ, связанные с сирийской оппозицией, рассказали, что взрывы после этой атаки продолжались несколько часов. По всей видимости, были атакованы склады и объекты по производству оружия, связанные с Ираном.

Согласно снимкам ImageSat, комплекс «С-300» был переведен на военно-морской объект российской армии в порту Тартус. Далее его погрузили на гигантский российский контейнеровоз «Спарта 2», обслуживающий группировку РФ в Сирии.
Как отмечает 12-й канал ИТВ, Россия держала батарею «С-300» для того, чтобы сдерживать Израиль от слишком агрессивных действий в Сирии и в частности - в районе между Масьяфом и Тартусом, где размещаются российские войска.

Переброска батареи в РФ указывает на усиливающуюся нехватку у российской стороны боевой техники, в том числе и средств ПВО.
Источник: https://detaly.co.il/imagesat-rossiya-zabrala-iz-sirii-svoyu-batareyu-pvo-sderzhivavshuyu-ataki-izrailya
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27.08.2022 09:10 Відповісти
Режим Асада впаде ще цього року...
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27.08.2022 20:51 Відповісти
Демілітарізація криму.

мамочька, ні хачу уєзжать
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27.08.2022 07:13 Відповісти
на очереди и полная демилитаризация каазлабада
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27.08.2022 07:29 Відповісти
Якщо посилюють ППО, то нащо виводити техніку? Якщо виводити техніку, то то навіщо посилювати ППО?
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27.08.2022 09:09 Відповісти
..виводять більш..менш дорогоцінну авіатехніку... і все. Після Сак втратити ще з десяток ..другий літаків кацапсячим не дуже хочеться. А інше лайно будуть нарощувати. Тому і ППО посилюють.
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27.08.2022 09:43 Відповісти
Офицер армии Израиля Игаль Левин каже что Израиль давно поставляет вооружения для ВСУ...но не рекламирует их..
Это правильная позиция...👍💪
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27.08.2022 09:34 Відповісти
"У нас нет ЯО, но если надо, мы его применим" Браво Израиль!
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27.08.2022 20:14 Відповісти
- фсьо так било па-даманшнєму-душевна......
- мамулічка нада свалівать атсюда
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27.08.2022 10:01 Відповісти
Щось підозрюють тварюки…
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27.08.2022 12:39 Відповісти
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27.08.2022 13:50 Відповісти
Перед полномасштабным вторжением они тоже делали отвод войск. И потом напали полномасштабно! не видитесь! Сунь Цзы читайте и учите, - когда войска близки к врагу, показывай, что они далеко. Чтобы враг расслабился и не ожидал и не был готов к нападению. Значит можно ожидать, что скоро будет наступление на Николаев!
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27.08.2022 14:09 Відповісти
а як ППО може збивати диверсантів? ну тупіііііііііі!!!!!!!!!
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28.08.2022 06:21 Відповісти
 
 