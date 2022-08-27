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РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ, - ISW
Американські аналітики припускають, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до Росії, ймовірно, реагуючи на триваючі українські удари по російських тилових районах у Криму.
Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА).
Ключові висновки аналітиків інституту:
- Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відновили підключення до енергомереж України 26 серпня.
- Російська окупаційна влада навряд чи зможе успішно провести фіктивні референдуми щодо приєднання території України до Російської Федерації до початку вересня, попри повідомлення про просування підготовки до референдумів.
- Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута та на північно-західній околиці міста Донецьк.
- Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку та військову інфраструктуру в Херсонській області, які забезпечують операції на західному березі Дніпра.
- У регіонах Російської Федерації продовжено донабір до так званих добровольчих батальйонів, які продовжують відправляти в Україну.
- Українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.
Топ коментарі
+28 Urs
показати весь коментар27.08.2022 07:10
+22 Максім ХОЙ #398010
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+20 Urs
показати весь коментар27.08.2022 07:11
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РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ
https://twitter.com/i/status/1563246245774528512
https://twitter.com/i/status/1563242605227282433
Спробуємо вгадати із двох разів, куди вони прямують?
Батарея много лет размещалась в районе города Масьяф на западе Сирии. Именно там, по сообщениям сирийских СМИ, вчера ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по военным целям. СМИ, связанные с сирийской оппозицией, рассказали, что взрывы после этой атаки продолжались несколько часов. По всей видимости, были атакованы склады и объекты по производству оружия, связанные с Ираном.
Согласно снимкам ImageSat, комплекс «С-300» был переведен на военно-морской объект российской армии в порту Тартус. Далее его погрузили на гигантский российский контейнеровоз «Спарта 2», обслуживающий группировку РФ в Сирии.
Как отмечает 12-й канал ИТВ, Россия держала батарею «С-300» для того, чтобы сдерживать Израиль от слишком агрессивных действий в Сирии и в частности - в районе между Масьяфом и Тартусом, где размещаются российские войска.
Переброска батареи в РФ указывает на усиливающуюся нехватку у российской стороны боевой техники, в том числе и средств ПВО.
Источник: https://detaly.co.il/imagesat-rossiya-zabrala-iz-sirii-svoyu-batareyu-pvo-sderzhivavshuyu-ataki-izrailya
мамочька, ні хачу уєзжать
Это правильная позиция...👍💪
- мамулічка нада свалівать атсюда