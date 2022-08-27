РФ виводить із Криму техніку і посилює ППО після ударів ЗСУ, - ISW

Американські аналітики припускають, що Росія передислоковує військову техніку з Криму після ударів ЗСУ, а також посилює ППО окупованого півострова.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські війська продовжували передислокувати військову техніку з Криму до Росії, ймовірно, реагуючи на триваючі українські удари по російських тилових районах у Криму.

Також російські війська зміцнюють протиповітряну оборону в Криму, щоб протистояти українським ударам, оскільки нинішня російська протиповітряна оборона неефективна проти українських безпілотних літальних апаратів (БПЛА).

Ключові висновки аналітиків інституту:

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило, що елементи Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС) відновили підключення до енергомереж України 26 серпня.

Російська окупаційна влада навряд чи зможе успішно провести фіктивні референдуми щодо приєднання території України до Російської Федерації до початку вересня, попри повідомлення про просування підготовки до референдумів.

Російські війська здійснили обмежені наземні атаки на південний захід від Ізюма, на північний схід і південь від Бахмута та на північно-західній околиці міста Донецьк.

Українські сили продовжували обстрілювати російські наземні лінії зв’язку та військову інфраструктуру в Херсонській області, які забезпечують операції на західному березі Дніпра.

У регіонах Російської Федерації продовжено донабір до так званих добровольчих батальйонів, які продовжують відправляти в Україну.

Українські партизани та внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.

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