Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Missiles & Defence на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої і середньої дальності NASAMS для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону, сайт Raytheon Missiles & Defence.

У Пентагоні повідомляють, що орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт на суму 182 295 333 доларів США на закупівлю передових ракетних систем "земля-повітря", – йдеться в повідомленні.

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