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Пентагон уклав контракт на понад $182 млн на закупівлю NASAMS для України

nasams

Міністерство оборони Сполучених Штатів уклало контракт на 182 млн доларів з компанією Raytheon Missiles & Defence на закупівлю зенітних ракетних комплексів (ЗРК) малої і середньої дальності NASAMS для України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Пентагону, сайт Raytheon Missiles & Defence.

У Пентагоні повідомляють, що орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року.

"Компанія Raytheon Co., Тьюксбері, штат Массачусетс, отримала контракт на суму 182 295 333 доларів США на закупівлю передових ракетних систем "земля-повітря", – йдеться в повідомленні.

Також читайте: Нам важливо, щоб Україна вижила, а Росія заплатила ціну за свою агресію, - Пентагон

Автор: 

зброя (7438) Пентагон (1417) США (22568)


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Топ коментарі
+33
Як мед, так і ложкою. Томагавки заховані під асфальтом.
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27.08.2022 07:26
+21
Мы теперь как Израиль. Потому, шо в соседях у нас придурошна рашка. И, как Израиль, нам надо научиться воевать и отвечать ударом на удар, бо рашка не успокоится, пока не упокоится и будет лезть к нам, пока не научимся бить кацапов так, шоб они долго после этого прочухивались
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27.08.2022 08:49
+20
а скажи, еще 23-го февраля было так радужно в предвкушении блицкрига?
Это две батареи, а значит на протяжении четырехсот километров любой ваш пепелац ждет быстрый ********.
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27.08.2022 07:52
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добре діло пентагон
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27.08.2022 07:15 Відповісти
прошу пташке пани а цензор молчит про обстрел окраин запора которіе я не слішал при открітіх окнах ...
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27.08.2022 10:02 Відповісти
схоже на три
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27.08.2022 16:18 Відповісти
...батареї. у NASAMS-3 до 40 км по дальності і до 20 км по висоті
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27.08.2022 16:22 Відповісти
это сколько? пол установки? тем временем у США военный бюджет 800 миллиардов
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27.08.2022 07:20 Відповісти
а скажи, еще 23-го февраля было так радужно в предвкушении блицкрига?
Это две батареи, а значит на протяжении четырехсот километров любой ваш пепелац ждет быстрый ********.
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27.08.2022 07:52 Відповісти
Виходячи з ціни, це три батареї.

Кожна батарея - це 2-3 пускові, командний пункт, радар, і запас ракет.
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27.08.2022 09:05 Відповісти
Пропонуєш відмовитись?
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27.08.2022 13:14 Відповісти
во первых, "россия" пишется с маленькой буквы. Так же как и "путин". По крайней мере здесь.
А во вторых, к тому времени расея сможет выпустить в лучшем случае 300 авиамоделей с бензиновыми двигателями. Потому что даже стиралок не сможет - чипов нет. Придется вам переходить на полоскалки.
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27.08.2022 15:09 Відповісти


Ответ не правильный - паРаша, можно уменьшительно-ласкательно - паРашка и )(уйло.
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27.08.2022 20:01 Відповісти
не трать здесь зря время. Еще можно успеть переехать в Турцию, купив там недвижимость на средства от продажи квартиры в Питере. За Рязань, конечно, столько не дадут, но какую-никаю саклю в Адане сможешь купить.
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27.08.2022 15:13 Відповісти
а півсотні томогавків було б краще.. набагато..
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27.08.2022 07:21 Відповісти
Як мед, так і ложкою. Томагавки заховані під асфальтом.
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27.08.2022 07:26 Відповісти
Можно с турками наладить производство Гром-2. Я думаю они очень заинтересованы и с удовольствием возьмутся за работу
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27.08.2022 07:30 Відповісти
у нас и у самих даже теперь неплохо получается.
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27.08.2022 07:54 Відповісти
Нет на вооружение грома, который бьёт на 500 км, иначе бы ситуация на фронте была другая.
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27.08.2022 10:36 Відповісти
та да, это в Новофёдоровку караван ишаков с тротилом зашел.
ОТРК - это не для войны на фронтах в глубину 50 км. Это оружие сдерживания.
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27.08.2022 15:16 Відповісти
У "Грому" з влучанням біда. На півтисячі км він то летить, а от точність сюди-туди до 70м. Це досить для нюку, але не для звичайної вибухівки. А кожна ракета коштує дорого.
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27.08.2022 17:03 Відповісти
для тих, хто у танкуВісконсіні:

Державні випробовування квітень 2019 року. Пуски проводилися з двох мобільних установок ОТРК) "Гром-2 . Повне бойове розгортання з маршу з введенням цілевказівки склало 15 і 17 хвилин відповідно. Обидві ракети несли імітаційний боєзаряд, що відповідає своїм тактико-технічним характеристикам. перевірки характеристик нового палива (пуск №1 СВ-02-18) та випробування системи наведення українського виробництва (пуск №2, СВ-02-27) Обидві ракети вразили умовні цілі на відстані 461 та 459 км відповідно на полігоні Яворів (Львівська обл.) .) Американською стороною на українські ракети було встановлено власну систему телеметрії, зняття результатів якої здійснювалося безпосередньо ними.
На яворівському полігоні вони відповідали за встановлення системних перешкод для роботи систем наведення ракет. Результати випробувань оцінені американськими фахівцями як "відмінні". Повністю підтверджено рівень підвищення енергоємності нового українського палива. Точність поразки виставленої мети ракетою обладнаною новою українською системою наведення становила менше метра.
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27.08.2022 23:04 Відповісти
з турками нічого не можна налагоджувати. це так як було з Білоруссю ще кілька років тому - у нас вторгнення на Донбасі і анексія Криму а ми сотруднічаєм з лукашенківським режимом.
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27.08.2022 21:35 Відповісти
за 2 роки ? Тобто по-перше выйна буде ще 2 роки? А по-друге наступны 2 роки нас рашка битиме ракетам?
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27.08.2022 07:50 Відповісти
война может длиться и дольше.
Ракетами будет бить даже если NASAMS будет завтра, потому что это не ПРО.
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27.08.2022 08:01 Відповісти
Мы теперь как Израиль. Потому, шо в соседях у нас придурошна рашка. И, как Израиль, нам надо научиться воевать и отвечать ударом на удар, бо рашка не успокоится, пока не упокоится и будет лезть к нам, пока не научимся бить кацапов так, шоб они долго после этого прочухивались
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27.08.2022 08:49 Відповісти
У євреїв все простіше там у сусідів скільки зброї немає як у кацапні , а всього сусідського неадекватного населення менше аніж бажаючих отримати жигулі для рідні кацапів !
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27.08.2022 10:09 Відповісти
Сусідів там більше. Якщо скласти Іран, Сірію, Егіпет, Ліван і інших і зброї у них вистачає.
Почитайте по війну судного дня, де Ізраїль за 3 дні розгромив армію арабської коаліції, більшу за ту, що приготовила рашка на початок війни.
Розгромила кілька сотен літаків і кілька сотен тисяч війська. Але єдиний нюанс. Ізраїль готувався до війни.
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27.08.2022 10:33 Відповісти
Шановний забувся цих сусідів до нас записати бо саме ці осередки тероризму допомагають нині кацапам. Ну і щодо тієї війни ...... можна багато написати про героїзм і військовий талант ізраїльтян , забувши при цьому згадати про бездарність і полохливість противника .Ви були особисто учасником тієї війни ? Думаю що ні , бо тоді б були в курсі чому та війна так завершилася як вона завершилася і хто у цьому допоміг .
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27.08.2022 11:08 Відповісти
P.S. Іще одне - ви згадали Іран (( - нагадайте , а де там відкрите військове протистояння між Іраном та Ізраїлем окрім утаємничених авіанальотів на ядерні об"єкти у яких ізраїльським може бути лише прес-реліз , адже безпосередніх виконавців не бачив ніхто із широкого загалу " іх там нєт " і ці " іхтамнєти" могли прилетіти здалеку з кількома дозаправками ((
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27.08.2022 11:16 Відповісти
"Кілька сотень тисяч війська?" Ви, мабуть малисьте на увазі кілька мільйонів?
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27.08.2022 16:38 Відповісти
Я би не порівнював нашу війну з Ізраїльською. Ізраїль воює проти купки напів-диких арабів, у яких немає своєї авіації, а ракети вони роблять в "гаражах" без жодних технологій. Ізраїльська армія має повну підтримку від США.
Україна воює проти ядерної імперії з однією з найчисленніших армій світу та необмеженими запасами боєкомплекту.
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27.08.2022 20:27 Відповісти
Норвегия и Британия начали поставки в Украину новейших Дронов...которые будут "сжирать" дроны противника любой модификации...передает блогер из Литвы Александр Кушнарь...
💙💛💪👍Слава ЗСУ...
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27.08.2022 09:31 Відповісти
Дай Боже щоб ефективність була достатньою , інакше ракет для ППО не вистачить ((
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27.08.2022 10:11 Відповісти
"У Пентагоні повідомляють, що орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року".
Треба ще протриматись до того часу((
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27.08.2022 09:38 Відповісти
Маєш кращий варіант - озвуч ! Я про нього писав у 2019 - не додумайтеся обрати клоуна ((
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27.08.2022 10:12 Відповісти
Все правильно сказано. Пусть рашка думает, что комплексы будут в Украине через два года.
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27.08.2022 13:18 Відповісти
Заместитель главы Пентагона вчера подробно изложил какие вооружения поступят в ближайшее время и перспективу на ближайшие 5 лет...
Чего там только нет....
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27.08.2022 09:43 Відповісти
що орієнтовною датою завершення виготовлення ЗРК є 23 серпня 2024 року.
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27.08.2022 09:56 Відповісти
То чому їм не видавати робочі візи для українців, бажаючих працювати на цих військових підприємствах? Тоді і сроки виготовлення зменьшаться.
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27.08.2022 10:14 Відповісти
дуже слушна пропозиція
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27.08.2022 21:38 Відповісти
Ещё два года будет не прикрыто небо...
А люди уже думали, что вот вот поставят Насамс...
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27.08.2022 10:24 Відповісти
над тобой сейчас кацапские сушки летают?
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27.08.2022 15:20 Відповісти
А решта батарей? Обіцяли ж дві, а потім ще шість?
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27.08.2022 10:34 Відповісти
Может тебе еще рассказать когда и какими маршрутами все остальное зайдет?
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27.08.2022 13:19 Відповісти
Я так бачу, ***** так "демілітаризує" Україну, що через кілька років тут буде озброєний до зубів новітньою зброєю форпост цивілізації з ду-у-уже злими і мотивованими військами, який переплюне саме НАТО. Ну штош, сам нарвався, плешивий чемоданний сруль.
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27.08.2022 11:19 Відповісти
Украину перевооружают на стандарты НАТО по полному тарифу...
Не зря же конь педальный Лавров орал...милитаризация Украины крайне опасна для рабZeи...
Бойтесь...крысы мавзолейные... бойтесь Киев за три дня и шесть месяцев вы уже взяли
Вояки долбанные...🦍🦍🦍 Шариковы
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27.08.2022 11:47 Відповісти
2024 рік... Ох...іти треба.... Від України на той час,а від Харкова зокрема вже може нічого не залишитись.Я так розумію,це завуальована відмова у наданні ПЗРК і не треба тут зараз говорити,що треба бути вдячним,що дарованому коневі в зуби не заглядають.Тобто вмираючий пацієнт має бути вдячним лікареві,який вколе йому рятівну ін*єкцію вже після смерті.
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27.08.2022 16:13 Відповісти
До серпня 2024року? Як казала моя покійна (Царство Небесне) бабуся - "так хочеться багато сказати, що аж не хочеться ніц говорити..."
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27.08.2022 16:42 Відповісти
Це значить, що США налаштовані на багаторічну співрацю з Україною. Сподіваюсь нашим капітулянтам з ОПи мізки теж вправлять. Бо більш надіятися нема на кого.
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27.08.2022 18:05 Відповісти
Єдина надія на наших військових.
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27.08.2022 19:47 Відповісти
Очень своевременно.
********* только что объявил о том, что их ПВО сбили 18 ракетах Химарс и уничтожили целый склад с боеприпасами для этой установки.
Если сарказм не проглядывается, то вот прямое на него указание.
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28.08.2022 01:41 Відповісти
 
 