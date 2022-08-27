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Минулої доби росіяни двома ракетами Х-22 атакували Покровську громаду на Дніпропетровщині, - Євтушенко

ракета

На Дніпропетровщині росіяни атакували територію Покровської міської громади двома ракетами Х-22, обстріляли території Червоногригорівської громади і міста Марганець.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у телеграмі голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко.

"Двома ракетами Х-22 атаковано територію Покровської міської громади. Загиблих та руйнувань немає.

Обстріляно території Червоногригорівської ТГ та міста Марганець. Пошкоджено декілька будівель, постраждалих немає", - написав він.

Євтушенко повідомив, що в інших громадах району день 26 серпня минув спокійно. А також що техніки і живої сили окупантів на території немає.

Він зазначив, що "вечір традиційно зустрічаємо під сповіщення про небезпеку артилерійського обстрілу".

Голова РВА додав: "Це повідомлення стосується міст, сіл та селищ розташованих на березі Каховського водосховища". І закликав мешканців перебувати в бомбосховищах або скористатися правилом двох стін.

Читайте: Рашисти обстріляли Зеленодольську громаду та Нікопольський район, поранено жінку, - Дніпропетровська ОВА

Автор: 

обстріл (28274) ракети (4008) Дніпропетровська область (3678)


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интересно, из Шайковки запускали, или из акватории Чёрного моря?
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27.08.2022 07:41 Відповісти
Думаю, перший варіант.
Інакше - мали б пролітати над Київщиною, а тривоги в Києві та області не було
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27.08.2022 08:48 Відповісти
 
 