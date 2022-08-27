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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Партизани і розкол серед окупантів становлять загрозу російському контролю над захопленими територіями, - ISW

рф

Російська влада навряд чи зможе провести "референдуми" 11 вересня через "тертя" в окупаційних адміністраціях і партизанські напади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Усі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням "референдумів", щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, що відкладають спроби анексії.

Українські партизани і внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.

Також читайте: Усі процеси, які стосуються підготовки до "референдуму" на окупованих росіянами територіях України, майже завершені, - Скібіцький

Автор: 

армія рф (17236) окупація (6670) референдум (627) партизани (192)


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даешь референдум по утилизации унтерменшевской хищной нацистско-фашистской расеи !
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27.08.2022 07:43 Відповісти
Проблема в зрадниках, якби не було бажаючих з людоїдами співпрацювати була б інша картина, ті хто добровільно працює на окупантів повинні бути знищені фізично.
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27.08.2022 08:49 Відповісти
тебе ніби спеціально доповнює https://t.me/nusspavlo/4856 блогер Павло Нусс :
"Кількість колаборантів, які встановлені та були/є членами «Слуги Народу» і погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях складає більше 120 осіб.
Кількість колаборантів, які встановлені та були/є членами «Європейської Солідарності» і погодилися на співпрацю з російськими терористами на тимчасово окупованих територіях складає 0 осіб. Нуль осіб.
Кількість бійців ЗСУ, добровольців ТрО тощо, які були та залишаються членами партії «ЄС», народними депутатами, екс-міністрами та чиновниками різного рівня - понад 2300.
Кількість волонтерів від цієї ж політичної сили встановити неможливо.
Понад півмільярда ( 500 000 000 +) гривень Порошенка та дотичних з ним структур було
направлено на підтримку ЗСУ лише з 24 серпня поточного року.
Питання: так хто служить українському народові?
Риторичне питання, звісно. Очевидно".
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27.08.2022 09:38 Відповісти
 
 