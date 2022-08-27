Партизани і розкол серед окупантів становлять загрозу російському контролю над захопленими територіями, - ISW

Російська влада навряд чи зможе провести "референдуми" 11 вересня через "тертя" в окупаційних адміністраціях і партизанські напади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Усі зібрані дані свідчать про те, що російська влада прагне створити видимість місцевої підтримки та участі перед проведенням "референдумів", щоб представити їх як широко підтримані ініціативи, але стикається з постійними невдачами, що відкладають спроби анексії.

Українські партизани і внутрішній розкол продовжують становити загрозу російському контролю над окупованими територіями.

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