Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому на Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Армія РФ сім разів ударила по Нікопольському району Дніпропетровщини і тричі по Криворізькому.

Про це повідомив глава ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч інтенсивних обстрілів. Російська армія сім разів ударила по Нікопольському району і тричі по Криворізькому.



У Нікопольському районі під вогонь потрапили три громади. Минулося без загиблих та постраждалих.



У сам Нікополь прилетіли 7 снарядів з важкої артилерії. У місті понівечені з десяток приватних будинків, навчальний центр та лінії електропередач. Без світла залишилося майже 5000 родин. Частину вже підключили. Аварійні бригади продовжують роботу.



На Марганецьку та Червоногригорівську громади ворог скерував понад 20 снарядів із "Градів" та важкої артилерії. Є пошкодження житла.



По Криворізькому району росіяни стріляли з "Ураганів" та ствольної артилерії. Поцілили по дачному масиву та енергетичному підприємству у Зеленодольській громаді. Є руйнування. Без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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