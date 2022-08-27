Росіяни за добу на Донеччині вбили 2 цивільних, поранили - 12, - Кириленко. ІНФОГРАФІКА

За 26 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 26 серпня росіяни вбили 2 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 12 людей отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

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Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.