Окупанти нарощують сили і засоби радіоелектронної розвідки на Волинському та Поліському напрямках, - Генштаб ЗСУ
Російські окупанти нарощують сили на двох напрямках. А на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.
"На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки.
На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.
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Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають,
- Нам своє робить:
Всіх москалів до 'дної ями,
Кацапів за кацапами
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Адже це уже не дивно,
Що ми твердо, супротивно,
Владно устаєм.
Ми йдемо походом гідним,
- Всім пригнобленим і бідним
Руку подаєм!
Руку подаєм!
Оживляєм гори, води,
Вибудовуєм заводи,
Ростемо ж ми, гей!
Наша Армія Вкраїнська
Стереже свого кордона,
А в повітрі флот,
- Він і б'є, і сіє, й носить,
Він Республіку підносить
До нових висот!
До нових висот!