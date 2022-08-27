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Окупанти нарощують сили і засоби радіоелектронної розвідки на Волинському та Поліському напрямках, - Генштаб ЗСУ

армия,рф,рэб

Російські окупанти нарощують сили на двох напрямках. А на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: ЗСУ виявили та знешкодили розвідгрупу окупантів у районі Потьомкиного на Південнобузькому напрямку, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17236) Генштаб ЗС (6507)


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Мабуть ідея перерізати шляхи постачання від західного кордону ще жевріє в кацапів.
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27.08.2022 08:34 Відповісти
та ні, знаючи менталітет орків це показуха, щоб залишитись на місці "дислокації" бо якщо перекинуть в Україну, то портки точно втратять навіть не встигнуть розтебнути.
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27.08.2022 09:05 Відповісти
В Сосюра.

Та нехай собі як знають
Божеволіють, конають,
- Нам своє робить:
Всіх москалів до 'дної ями,
Кацапів за кацапами
Будем, будем бить!
Будем, будем бить!
Адже це уже не дивно,
Що ми твердо, супротивно,
Владно устаєм.
Ми йдемо походом гідним,
- Всім пригнобленим і бідним
Руку подаєм!
Руку подаєм!
Оживляєм гори, води,
Вибудовуєм заводи,
Ростемо ж ми, гей!
Наша Армія Вкраїнська
Стереже свого кордона,
А в повітрі флот,
- Він і б'є, і сіє, й носить,
Він Республіку підносить
До нових висот!
До нових висот!

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27.08.2022 09:04 Відповісти
Хіба що електронна розвідка... Бо полізуть то отримають по повній
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27.08.2022 09:17 Відповісти
 
 