Окупанти нарощують сили і засоби радіоелектронної розвідки на Волинському та Поліському напрямках, - Генштаб ЗСУ

Російські окупанти нарощують сили на двох напрямках. А на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ранкове зведення Генерального штабу ЗСУ у фейсбуці.

"На Волинському та Поліському напрямках триває нарощення сил і засобів радіоелектронної розвідки.

На Сіверському напрямку противник продовжує утримувати окремі підрозділи Західного військового округу в прикордонних районах Брянської і Курської областей з метою демонстрації присутності та сковування дій підрозділів Сил оборони України", - йдеться в повідомленні.

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