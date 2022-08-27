Росіяни вдарили по передмістю Миколаєва. Продовжились обстріли рашистів по населених пунктах області. Є загиблий, - ОВА

За добу росіяни завдали удару з РСЗВ "Смерч" по передмістю Миколаєва. Під вогнем окупантів опинились і населені пункти області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у Миколаївській ОВА.

За інформацією ОК "Південь", вчора, 26 серпня, по Миколаєву ворог випустив два реактивних снаряди з системи залпового вогню "Смерч". Влучання були по відкритих територіях за містом. Постраждалих та руйнувань немає.

27 серпня, орієнтовно о 04:30, місто знову зазнало обстрілів. Відомо про влучання на околицях міста. Попередньо без жертв та постраждалих. Детальна інформація уточнюється.

"У Миколаївському районі вчора, 26 серпня, о 13:47 зафіксовані ворожі обстріли смт Первомайське Первомайської громади. Одна людина загинула. Пошкоджено господарські споруди приватного підприємства та гаражі. Також, 26 серпня, о 17:30 в смт. Первомайське внаслідок обстрілу виникла пожежа квартири в житловому будинку. Постраждалих немає.

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У Баштанському районі тривають обстріли Широківської громади. Орієнтовно о 17:00, 26 серпня, були обстріли за межами с. Червона Долина. Вночі, 27 серпня, близько 04:00 та 05:00 обстрілів зазнало с. Широке. Влучання були в сільгоспбудівлі домогосподарства та городи. Також орієнтовно з 04:00 по 05:00 були обстріли за межами с. Поляна. Постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Під постійним вогнем залишається Березнегуватська громада. У ОВА додають, що орієнтовно о 14:00 обстрілів зазнало смт Березнегувате. Один із боєприпасів влучив у двір приватного домоволодіння. В результаті цього вибуховою хвилею знищено житловий будинок. Поранення отримала жінка, яка на той момент знаходилася в будівлі. Також пошкоджень та руйнувань зазнали інші будинки.