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Новини Війна
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 500 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 939 танків та 4 254 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

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Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 46 500 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 46 500 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків - 1939 (+3) од,
  • бойових броньованих машин - 4254 (+3) од,
  • артилерійських систем - 1045 (+5) од,
  • РСЗВ - 274 (+2) од,
  • засоби ППО - 148 (+0) од,
  • літаків - 234 (+0) од,
  • гелікоптерів - 202 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
  • крилаті ракети - 196 (+0),
  • кораблі /катери - 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
  • спеціальна техніка - 99 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.

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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 500 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 939 танків та 4 254 броньовані машини 01

Автор: 

Генштаб ЗС (6507) ліквідація (3876)


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Маловато будет! Молодці ЗСУ! Так тримати! Мочіть ту наволочь!
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27.08.2022 18:30 Відповісти
 
 