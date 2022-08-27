Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 46 500 осіб, 234 літаки, 202 гелікоптери, 1 939 танків та 4 254 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА
Російські загарбники, які вдерлися на територію України, продовжують зазнавати втрат. Станом на ранок 27 серпня втрати особового складу противника становлять приблизно 46 500 осіб.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 27.08 орієнтовно становлять:
- особового складу - близько 46 500 (+250) осіб ліквідовано,
- танків - 1939 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 4254 (+3) од,
- артилерійських систем - 1045 (+5) од,
- РСЗВ - 274 (+2) од,
- засоби ППО - 148 (+0) од,
- літаків - 234 (+0) од,
- гелікоптерів - 202 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 836 (+2),
- крилаті ракети - 196 (+0),
- кораблі /катери - 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 3165 (+3) од,
- спеціальна техніка - 99 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку", - зазначили у Генштабі.
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Volodymyr Pinchuk #382260
показати весь коментар27.08.2022 18:30 Відповісти Мені подобається 0
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