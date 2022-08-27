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Новини
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Розстріляв прапор України та погрожував поліціянтам гранатою: на Київщині затримали правопорушника

поліція

В Обухівському районі Київщини в ніч на п’ятницю затримали чоловіка, який розстріляв державний прапор України і погрожував поліціянтам гранатою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram

"Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У лиходія вилучили зброю, набої та гранату Ф-1.

Як повідомляють правоохоронці, наразі молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

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Автор: 

затримання (4336) патрульна поліція (1439) Нєбитов Андрій (187)


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Топ коментарі
+34
Не понимаю! Режим военного положения, какое может быть "наділи кайданки"? Было оружие в руках, значит огонь на поражение! Все равно ни 7, ни 15 лет за решеткой таких не перевоспитает.
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27.08.2022 09:35
+16
А треба було застрелити. Нафіг ці ландиші, та лишні витрати бюджету на цю потвору? В нормальній країні так би і зробили
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27.08.2022 09:36
+15
так загрожуе или реально нужно посадить и отбить все что у него внутри?
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27.08.2022 09:32
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так загрожуе или реально нужно посадить и отбить все что у него внутри?
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27.08.2022 09:32 Відповісти
Не понимаю! Режим военного положения, какое может быть "наділи кайданки"? Было оружие в руках, значит огонь на поражение! Все равно ни 7, ни 15 лет за решеткой таких не перевоспитает.
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27.08.2022 09:35 Відповісти
Вподобайку цьому пану!
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27.08.2022 13:48 Відповісти
Згоден! Тiлькi годувати доведеться з нашоi кишенi.
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27.08.2022 13:53 Відповісти
Потому что реформы полиции никто не делал. Законодательство тоже не менял.
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28.08.2022 01:53 Відповісти
А треба було застрелити. Нафіг ці ландиші, та лишні витрати бюджету на цю потвору? В нормальній країні так би і зробили
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27.08.2022 09:36 Відповісти
Глядя на "лицо" полициянта возникают сомнения в официальной версии произошедшего

И что это за постановочное фото верхом на задержанном? Это он его типа вяжет с автоматом в правой руке?
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27.08.2022 09:37 Відповісти
Те, що повязали, молодці. Але фото, посміхніться, Вас знімають.
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27.08.2022 09:51 Відповісти
Можливо іповторили на камеру…
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27.08.2022 13:49 Відповісти
таких деградованих дегенератів потрібно тільки на нари
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27.08.2022 09:47 Відповісти
У сепара сорвало крышу. Так и не дождался рузгого мира. Посадите его на бутылку и в петушарню, пускай жопой почуствует родную гавань
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27.08.2022 09:50 Відповісти
Це він від призову так хотів відкосити, деякі діячи в минулому чотирикратно відкошували, ну а той повірив фразі "кожен з нас президент", ну і...
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27.08.2022 12:44 Відповісти
 
 