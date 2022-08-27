Розстріляв прапор України та погрожував поліціянтам гранатою: на Київщині затримали правопорушника
В Обухівському районі Київщини в ніч на п’ятницю затримали чоловіка, який розстріляв державний прапор України і погрожував поліціянтам гранатою.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram
"Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе", - ідеться в повідомленні.
Як зазначається, працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У лиходія вилучили зброю, набої та гранату Ф-1.
Як повідомляють правоохоронці, наразі молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.
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И что это за постановочное фото верхом на задержанном? Это он его типа вяжет с автоматом в правой руке?