Розстріляв прапор України та погрожував поліціянтам гранатою: на Київщині затримали правопорушника

В Обухівському районі Київщини в ніч на п’ятницю затримали чоловіка, який розстріляв державний прапор України і погрожував поліціянтам гранатою.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник головного управління Нацполіції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram

"Спочатку зловмисник відкрив стрілянину з рушниці по українському стягу, коли ж на місце прибув наряд, схопив в руку гранату і грозився підірвати правоохоронців та себе", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, працівники Васильківської поліції спрацювали чітко. Вже через мить зловмиснику вдягнули кайданки. Як виявилось, він перебував у стані алкогольного сп’яніння. У лиходія вилучили зброю, набої та гранату Ф-1.

Як повідомляють правоохоронці, наразі молодик перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За наругу над державними символами, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами, а також погрозу вбивством працівнику правоохоронного органу зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неповнолітнього юнака з Бахмута затримано за підозрою у співпраці з ворогом, суд обрав йому запобіжний захід