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Новини Війна
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Україна може до кінця року відкинути росіян на позиції 23 лютого, - генерал армії США у відставці Ходжес

ходжес

Якщо країни Заходу постачатимуть Україні зброю в необхідних обсягах, вона до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого.

Про це колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі і продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту", - сказав Ходжес.

За його словами, росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити, але українцям необхідна спроможність перемогти.

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"Росіяни вже досягли кульмінації в наступі та більше нездатні просунутися. Ба більше, вони нездатні навіть захистити свої тили. Тривалість війни буде залежати від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого", - припустив американський генерал.

Автор: 

зброя (7438) допомога (8300) прогноз (1380) Ходжес Бен (172)


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Топ коментарі
+25
Нам не треба позиції 23 лютого, тільки звільнення всієї України
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27.08.2022 09:45
+17
Так дайте цю зброю! Скільки вже можна по чайній ложці цідити???
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27.08.2022 09:43
+16
Україна може до кінця року відкинути росіян на позиції 23 лютого, - генерал армії США у відставці Ходжес а може і на лінію 1991 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
адже кордон 1991 року більш справедливий
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27.08.2022 09:43
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Все правильно він каже. але салліван, очевидно, має більший вплив на центри прийняття рішень((
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27.08.2022 09:43 Відповісти
Корабль с оружием хорошо раскачивают Остин и Блинкен, думаю, благодаря им мы получаем пакет военной помощи на 3 млрд. Дальше больше. Рано или поздно Салливан потеряет своё влияение. Он уже это влияние теряет, если в пакете помощи на 3 млрд мы получим наступательное вооружение, а это уже важный знак.
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27.08.2022 11:54 Відповісти
Так дайте цю зброю! Скільки вже можна по чайній ложці цідити???
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27.08.2022 09:43 Відповісти
а опреатори? обслуга?
Американці своїх не нададуть: вони поставили чітке табу на своїїх військових. Хіба що добровольці, але ж яким упоротим американцем (і, головне: спеціалістом!) потрібно бути, щоб розуміти: лаптєстан загрожує самій Америці через війну в Україні! Таких спеціалістів якщо знайдеться - то один, два... що не вирішує проблеми навіть для одного комплексу.
Потрібно підготовити, навчити українські екіпажі. Час потрібен...
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27.08.2022 10:04 Відповісти
-Опреатори, альгвасіли, конкістадори, тореадори, ангустіклавії.
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27.08.2022 11:14 Відповісти
Особисто в Ходжеса нема, на жаль.
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27.08.2022 10:34 Відповісти
Нічосі у українців чайні ложки по $3 мілліарда баксів пішли.
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27.08.2022 12:52 Відповісти
це озброєння, на 3 млрд, дають не прямо зараз, а ДУЖЕ розтягнуто в часі
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27.08.2022 14:30 Відповісти
Still, it's a help and you must realize that it takes a GREAT deal of time and effort to provide it. Especially overseas.
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27.08.2022 15:34 Відповісти
Yeah, I know...
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27.08.2022 15:39 Відповісти
For me, I'd love to have one of those "teaspoons" in my banking account.
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27.08.2022 15:32 Відповісти
Україна може до кінця року відкинути росіян на позиції 23 лютого, - генерал армії США у відставці Ходжес а може і на лінію 1991 року
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
адже кордон 1991 року більш справедливий
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27.08.2022 09:43 Відповісти
Нам не треба позиції 23 лютого, тільки звільнення всієї України
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27.08.2022 09:45 Відповісти
Тобто якщо до кінця року ЗСУ зможуть вийти тільки на позиції 23 лютого, ти зробиш що? Відмовишься від паспорту?
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27.08.2022 12:56 Відповісти
А что по этому поводу говорил Сунь-Цзы? "Возможность проиграть заключена в себе самом, возможность победы заключена в противнике."
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27.08.2022 14:09 Відповісти
а мне кажется что это будет первой фазой, с весны будем продолжать, рашка все равно нихера не укрепится и не напризывает. И потом до осени 23
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27.08.2022 15:00 Відповісти
Неоднозначно реагуєш на інформацію . Одні говорять на роки,бригадні генерали про готовність, генерали зарубіжні також стведжують, про можливість позитивного результату при наявності зброї. Чекати коли ворог знову набере силу якось незатишно. Усе повинно бути актуально. А реформи в ЗСУ можна і після війни проводить
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27.08.2022 09:45 Відповісти
Тут Ванг нема... Міркування генералів - їхнє особисте... Треба вірити в перемогу, це допомагає
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27.08.2022 09:48 Відповісти
Бригадні генерали це люди які володіють інформацією,стратегія і тактика їх. Думаєте війни виграють оп
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27.08.2022 10:32 Відповісти
вірити - це в церкву. як ото в 2019-му всі кричали - віримо в зеленського. а тепер що?
однієї віри не достатньо. треба й самим щось робити, якось допомагати.
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27.08.2022 14:32 Відповісти
Все просто. Вихід на кордони 23 лютого не означає кінець війни.
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27.08.2022 12:57 Відповісти
Крим теж потрібно брати щоб жертви були не даремні......
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27.08.2022 09:45 Відповісти
А на річницю війни, до 23 лютого 2023 року, може і до лінії 1991 року?
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27.08.2022 09:46 Відповісти
Було б чим, вже б давно те м'ясо відкинули
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27.08.2022 09:47 Відповісти
Різниця між вами і Ходжесом полягає у тому, що ви розмовляєте про те, що не відбулось, а Ходжес - про те, що відбудеться. 🫡
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27.08.2022 13:02 Відповісти
якщо дасте купу зброї, то відкинемо кацапів на позиції 1917 року
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27.08.2022 09:52 Відповісти
А что у нас есть какая то граница имени 23февраля? А на следующий год опять начинать все сначала? Если мы не освободим крым и дамбас одним рывком другой возможности у нас не будет. Тем более ни крым ни дамбас уже защищать некому. так как рашисты уже всех мужиков оттуда утилизировали на фронтах.
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27.08.2022 09:53 Відповісти
А у вас диванный танк одним рывком до Крыма достанет? Крым Украине защищать будет несложно, много войск не понадобится. Достаточно ликвидировать базу врага на нём и не сдавать эти земли ему в аренду больше.
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27.08.2022 13:05 Відповісти
Війна коли ти не можеш обстрілювати територію ворога з яким ти маєш спільний кордон, а країна ворога це 12% земної суші, може тривати доти, доки цього захоче ворог... , а для всіх решта країн є важливим лише те, щоб не дай Бог війна не поширилась до них, а на життя українців їв відверто похеру...
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27.08.2022 09:54 Відповісти
Знаєш у чому різниця між кацапами і ЗСУ? ЗСУ не обстрілюють територію, вони поцілюють чітко у тих кацапів, які ставлять найбільшу небезпеку захоплення нових українських територій у поточний момент.
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27.08.2022 13:07 Відповісти
Україна
до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції
23 лютого 1919 року
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27.08.2022 09:56 Відповісти
А якщо добре постарається то і 1545 року
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27.08.2022 09:59 Відповісти
і поляків залучити.. знають як москву брати
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27.08.2022 10:11 Відповісти
пока крымский мост будет война не закончиться -россия перебрасывает в оккупированный Крым новую партию тяжелой военной техники: её заметили возле Крымского моста, - Крым.Реалии
Среди техники были замечены:
▪️танки Т-72 и Т-80;
▪️152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика;
▪️боевые машины пехоты, грузовики, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом;
▪️инженерно-саперные машины.https://t.me/insiderUKR/39832
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27.08.2022 10:05 Відповісти
ага тільки Кримський міст, це не єдине місце можливого перетину Українського кордону.
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27.08.2022 10:09 Відповісти
Ну крымский мост так-то каждый день есть, а вот такие эшелоны по четыре танка+четыре сау там даже не каждый день проезжают.
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27.08.2022 13:11 Відповісти
если моста не будет то проезжать некому будет
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27.08.2022 13:17 Відповісти
Україна провела єдину ууспішну контрнаступальну операцію в травні під Харьковом.
Без переваги в повітрі, арті, без хаймарсів. Лише на шаленій мотивації. Тобто це було можливо тоді, а тепер під Херсоном неможливо? Якої західної зброї нам не вистачає - авіаносців?
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27.08.2022 10:06 Відповісти
зелибоба тогда испугался что так можем рашистов и до границы отогнать и быстренько сменил генерала на том направлении - и контрнаступление успешно похерили, ещё и вернули москалям часть территории
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27.08.2022 10:35 Відповісти
Якжеж так вийшло, що за півроку Україна звільнила без контрнаступальних операцій територію розміром з Данію?
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27.08.2022 13:13 Відповісти
Дохере експертів останнім часом розвелось. Результативність їх прогнозів - ноль!

Ось заява цього генерала Ходжеса від 15 березня цього року, яка є тут, на цензор.нет, у посиланнях нижче:

"За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України", - генерал армії США Ходжес

02:54 15.03.2022

Таких прогнозів я можу робити по 10 штук на день.
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27.08.2022 10:11 Відповісти
я помню как мы ждали конца этих 10 дней тогда...
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27.08.2022 14:43 Відповісти
Украина была перерегистрирована в ООН в 1992 году с Крымом..из УССР... посему границы должна быть восстановлена...причем тут 24 февраля?
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27.08.2022 11:05 Відповісти
Та, ні, Ходжесе! Волкер сказав, що до наступного літа, а не до кінця поточного року. Тому зайвим буде пояснювати, чому зброї надходить так мало і так повільно. В цьому світі нічого не траплається випадково. Випадковість для дурнів, які не бажають мислити самостійно.
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27.08.2022 11:06 Відповісти
Подоляк в интервью Би-би-си сказал что заявления о наступлении на Херсон были "информационно-психологической спецоперацией". Похоже августовское контрнаступление было из той же оперы, хотя кроме поклонниц Арестовича в это никто и не верил.
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27.08.2022 11:06 Відповісти
Неужели он слушает Арестовича?Тогда у него арестович головного мозга.
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27.08.2022 11:09 Відповісти
Бавовна ще не починалася..а з Криму вже драпають на НовороZZiйск аж Гай шумиить...все це було в серпні 1941 року...коли комуняки та офіцери РККА драпали в Новоросійск скоріше ніж кобила Будулая
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27.08.2022 11:17 Відповісти
ключевое слово- может
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27.08.2022 11:20 Відповісти
есть такой анекдот-
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего: - Скажите, неужели слон это все съест? - Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
вот и у нас нечто похожее-
может то она может...
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27.08.2022 11:29 Відповісти
Дадите еще 25 Хаймерсов + 200 M198, что на складах пылятся с 70х годов ну и бк и тогда все реально. Сейчас силы в паритете, а нужен перелом.
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27.08.2022 11:43 Відповісти
гнать Орду сизорылых путирастов до границ каменного века

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27.08.2022 11:53 Відповісти
Так як Україна зовсім не робить свого озброєння, то той, хто надає зброю, той і контролює хід війни.

І тут, як би нам не хотілося, стретегія Пентагона інша. Ніякого відвоювання теріторій не буде. Буде новий "афганістан" років на 10-15, так щоб виснадити росію цією війною і привести її до повного внутрішнього колапсу.
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27.08.2022 12:14 Відповісти
Пентагон і ЦРУ вже обісралися по повній програмі у Сирії та Афганістані. Тому всі їхні "плани" можна скрутити у трубочку і запхати в водне відоме місце. Кодло з півночі набагато винахідливіше за них виявилося...
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27.08.2022 13:37 Відповісти
Это не входит в планы малоПИД...роского, бениного Нарко-Осла, он не для этого сдавал юг Украины, строил дороги в 3-5 раз дороже для оркавских танков и не для этого собрал вокруг себя фсбэшную кодлу во главе с Елдаком!!!
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27.08.2022 12:28 Відповісти
Сейчас зрадое...ы набегут - оло-ло война будет длиться 1109 лет!!!
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27.08.2022 15:41 Відповісти
Може але не при владі зелених зрадників
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27.08.2022 16:11 Відповісти
С таким темпом поставок оружия это всё бла бла бла.
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27.08.2022 17:14 Відповісти
 
 