Україна може до кінця року відкинути росіян на позиції 23 лютого, - генерал армії США у відставці Ходжес
Якщо країни Заходу постачатимуть Україні зброю в необхідних обсягах, вона до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого.
Про це колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі і продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту", - сказав Ходжес.
За його словами, росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити, але українцям необхідна спроможність перемогти.
"Росіяни вже досягли кульмінації в наступі та більше нездатні просунутися. Ба більше, вони нездатні навіть захистити свої тили. Тривалість війни буде залежати від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого", - припустив американський генерал.
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Американці своїх не нададуть: вони поставили чітке табу на своїїх військових. Хіба що добровольці, але ж яким упоротим американцем (і, головне: спеціалістом!) потрібно бути, щоб розуміти: лаптєстан загрожує самій Америці через війну в Україні! Таких спеціалістів якщо знайдеться - то один, два... що не вирішує проблеми навіть для одного комплексу.
Потрібно підготовити, навчити українські екіпажі. Час потрібен...
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адже кордон 1991 року більш справедливий
однієї віри не достатньо. треба й самим щось робити, якось допомагати.
до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції
23 лютого 1919 року
Среди техники были замечены:
▪️танки Т-72 и Т-80;
▪️152-мм и 122-мм 2С19 Мста-С и Гвоздика;
▪️боевые машины пехоты, грузовики, в том числе на базе ракетных тягачей, цистерны с топливом;
▪️инженерно-саперные машины.https://t.me/insiderUKR/39832
Без переваги в повітрі, арті, без хаймарсів. Лише на шаленій мотивації. Тобто це було можливо тоді, а тепер під Херсоном неможливо? Якої західної зброї нам не вистачає - авіаносців?
Ось заява цього генерала Ходжеса від 15 березня цього року, яка є тут, на цензор.нет, у посиланнях нижче:
"За 10 днів у Росії вичерпаються можливості вести активну війну проти України", - генерал армії США Ходжес
02:54 15.03.2022
Таких прогнозів я можу робити по 10 штук на день.
В зоопарке на клетке слона написано, что он съедает 40 килограммов хлеба, 30 килограммов картошки, 50 килограммов капусты, 20 килограммов бананов… Один из посетителей спрашивает служащего: - Скажите, неужели слон это все съест? - Съесть-то он съест, да кто ж ему даст?!
вот и у нас нечто похожее-
может то она может...
І тут, як би нам не хотілося, стретегія Пентагона інша. Ніякого відвоювання теріторій не буде. Буде новий "афганістан" років на 10-15, так щоб виснадити росію цією війною і привести її до повного внутрішнього колапсу.