Україна може до кінця року відкинути росіян на позиції 23 лютого, - генерал армії США у відставці Ходжес

Якщо країни Заходу постачатимуть Україні зброю в необхідних обсягах, вона до кінця року може відкинути російських окупантів на позиції 23 лютого.

Про це колишній командувач сил США в Європі Бен Ходжес сказав в інтерв’ю DW, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Українці були неймовірно стійкими, винахідливими, новаторськими, але їм потрібна більш далекобійна і точна артилерія. Артилерія і ракети, які можуть стріляти далі і продовжувати знищувати російську артилерію, логістику, завдавати ударів по російських аеродромах. Ось що потрібно. Ми надали дещо, але цього недостатньо для вирішального ефекту. Ось чому вже близько місяця не змінюється лінія фронту", - сказав Ходжес.

За його словами, росіяни досягли кульмінації, вони більше нічого не можуть зробити, але українцям необхідна спроможність перемогти.

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"Росіяни вже досягли кульмінації в наступі та більше нездатні просунутися. Ба більше, вони нездатні навіть захистити свої тили. Тривалість війни буде залежати від того, чи зробимо ми все, що обіцяли, чи поставимо все озброєння, яке обіцяли. Я вважаю, що до кінця цього року ми можемо відкинути їх до лінії 23 лютого", - припустив американський генерал.