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РФ активізувала зусилля на Донбасі з метою відтягнути підрозділи ЗСУ через повідомлення, що Україна планує великий контрнаступ, - британська розвідка

рф

Атаки російської армії на Донбасі проводяться з метою відтягнути підрозділи ЗСУ. Росія побоюється великого контрнаступу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, за останні п'ять днів збільшилася інтенсивність російських атак на донецькому напрямку. На північ від Донецька тривають запеклі бої в районі міст Сіверськ і Бахмут.

За даними британської розвідки, російські сили просунулися до центру селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Однак у цілому російські війська домоглися нечисленних територіальних успіхів.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія активізувала свої зусилля на Донбасі, намагаючись відтягнути або зв'язати додаткові українські підрозділи на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ", - вважають у Міноборони Британії.

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Автор: 

армія рф (17236) Велика Британія (5553) розвідка (3856) ЗСУ (7504)


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якого хрена та розвідка називає орків і кацапів pro-russian separatist в оригіналі цього поста в твиттері ніяк не можуть зрозуміти
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27.08.2022 10:02 Відповісти
там в контексте Песков только, сказано милиция... ну хз, бред конечно
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27.08.2022 10:07 Відповісти
это не только этот пост в CNN BBC также называет постоянно прорашин сепаратист то есть местныей народ которые хотят отделиться все по методичке мордора
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27.08.2022 10:11 Відповісти
знову наш мегаконтрнаступ? тим часом орки знову відтіснили нас з благодатного на херсонщині...
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27.08.2022 10:17 Відповісти
Дивно,що пишуть про половину Піски, було,що ЗСУ селище залишили. Але це краща інформація, бо Піски стоять з 2014 і будуть стояти.
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27.08.2022 10:28 Відповісти
 
 