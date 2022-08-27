РФ активізувала зусилля на Донбасі з метою відтягнути підрозділи ЗСУ через повідомлення, що Україна планує великий контрнаступ, - британська розвідка

Атаки російської армії на Донбасі проводяться з метою відтягнути підрозділи ЗСУ. Росія побоюється великого контрнаступу України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як наголошується в повідомленні, за останні п'ять днів збільшилася інтенсивність російських атак на донецькому напрямку. На північ від Донецька тривають запеклі бої в районі міст Сіверськ і Бахмут.

За даними британської розвідки, російські сили просунулися до центру селища Піски, недалеко від Донецького аеропорту. Однак у цілому російські війська домоглися нечисленних територіальних успіхів.

"Існує реальна ймовірність того, що Росія активізувала свої зусилля на Донбасі, намагаючись відтягнути або зв'язати додаткові українські підрозділи на тлі чуток про те, що Україна планує великий контрнаступ", - вважають у Міноборони Британії.

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