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Голубцов привітав льотчиків із Днем авіації: Авіатори - це сміливі, професійні люди, які щодня і щоночі боронять рідну землю від російської агресії

авіація

Сьогодні в Україні відзначають День авіації України.

Про це інофрмує Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський привітав льотчиків  з Днем авіації.

"Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем", - написав президент.

Також начальник авіації Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов привітав авіаторів на фб-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ

Бойові побратими! У цей складний для нашої держави та всього світу час, усе ж хочу привітати усіх причетних з Днем авіації України!

Тих, хто літає, хто забезпечує і робить усе для того, аби наші крила тільки міцніли, аби ворог на власній шкурі відчув не лише бойовий дух наших пілотів, а й ударну силу нашого повітряного флоту.

Із початку повномасштабного вторгнення, авіатори дали гідну відсіч окупантам, захистили рідну землю…Інколи… ціною власного життя…Героїчні подвиги наших пілотів удостоєні найвищих державних нагород. Вони стали легендами…

Так, ворог потужний, має багато техніки та ракет. Але йому не вдасться зламати дух українського народу, нашу волю до перемоги, до свободи та життя у цивілізованому світі. І з нами – весь демократичний світ!

Наші льотчики готові швидко опановувати сучасні багатофункціональні літаки. Бо наші льотчики – найкращі! Авіатори – це сміливі, відповідальні, професійні, відчайдушні люди, які щодня і щоночі боронять рідну землю від російської агресії! Бажаю усім – добра, благополуччя, міцного здоров’я Вам та Вашим сім’ям! Слава Авіації Повітряних Сил!

Слава Україні!  Разом – до перемоги!" - ідеться у привітанні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Гелікоптери ЗСУ летять на завдання під лінією електропередачі. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4116) привітання (730) свято (682)


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Топ коментарі
+12
Всіх "Привидів Києва" - зі святом!!!
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27.08.2022 10:23
+7
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27.08.2022 11:21
+5
Повага та подяка всім нашим Захисникам Зі святом вас Переможемо
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27.08.2022 10:26
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Всіх "Привидів Києва" - зі святом!!!
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27.08.2022 10:23 Відповісти
Повага та подяка всім нашим Захисникам Зі святом вас Переможемо
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27.08.2022 10:26 Відповісти
Честь!!
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27.08.2022 11:00 Відповісти
Кожедубов Украины c праздником...💙💛👍💪
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27.08.2022 11:10 Відповісти
кожедубы остались в совке. После 24-ого никаких кожедубов уже нет. И новая военный Универ, где бы они ни был, будет носить другое имя.
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27.08.2022 11:17 Відповісти
Спорный вопрос.Кожедуба в СССР всячески не хотели признавать лучшим летчиком,продвигая своего Покрышкина,который даже отказывался летать на Яках в пользу американской Аэрокобры,но был русским,а Кожедуб не нравился тем,что был украинцем.
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27.08.2022 11:24 Відповісти
Никогда такого не было. Кожедуб ВСЕГДА был еще большим русским, чем даже Покрышкин. Хотя, объективно, Покрышкин был более весомой фигурой, - помимо того, что он был асом, он был теоретиком воздушного боя, создал свою школу. Даже читая мемуары одного и другого, понятно, что Покрышкин был гораздо умнее Кожедуба.
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27.08.2022 11:29 Відповісти
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27.08.2022 11:21 Відповісти
Кожедуб родом из Украины....впрочем что и любой другой родившийся на этой Славной земле включая князя Ярослава Мудрого...которого крысы мавзолейные называют моцкалем... вместе с Анной Киевской...которая была моцкалькой
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27.08.2022 11:26 Відповісти
Поражают люди, которые после 24.02.2022 достают из чулана совковые символы, такие, например, как Кожедуб. Люди, вы совсем тупые? Даже пол-года войны вас, дураков, не научили тому, что эта война, в первую очередь, - война за символы. путин устрои войну для того чтобы в украинских городах везде поставить пямятники дедовоевалок. Орки первым делом в Гениченске сифилитика поставили, - неужели этого мало, чтобы понять причину и не лить воду на мельницу руССкой пропоганды своими кожедубами?
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27.08.2022 11:35 Відповісти
Здесь можно опустить политику.Кожедуб украинец,один из лучших асов ВМВ
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27.08.2022 11:55 Відповісти
Дурень, причина текущей войны в том, что рашисты хотят чтобы у нас были улицы Кожедубов, а не Маккейнов. Тебе, идиоту, это непонятно?
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27.08.2022 11:58 Відповісти
Дятел ты тупой...
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27.08.2022 12:05 Відповісти
Знаменитый борец Иван Поддубный тоже был Украинцем... хотя крысы кремля считали его рюZZkiм...
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27.08.2022 12:07 Відповісти
Окснись!Кожедуб- Украинец,свою Родину посещал и любил,а не русский, типа Покрышкин,которому действительно не место в Украине.
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27.08.2022 12:07 Відповісти
Еще раз для тебя, идиота, - родина Кожедуба был ссср. Он был патриотом ссср, сиречь россии. Место рождение, - лишь строка в автобиографии. Оно советский символ, такой же, как пломбир и юбилейны рубль с сифилитиком. Comprends?
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27.08.2022 12:11 Відповісти
Тогда мой и твой(наверное) дед и родители тоже біл за рабсею? Не нужно впадать в националистически штопор, не уподобляйтесь свиносабакам! Люди жили в то время, верили в то что им навязали. Многие вішиватники біли комунистами-комсомольцами. Всех к стене теперь?
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27.08.2022 12:35 Відповісти
Идиот, ты меня не понял. Я где-то сказал что Кожедуба нужно расстрелять? О_О
Нет, я говорю о том, чучело, что у ссср были свои символы, а у современной Украины, - свои? Понимаешь?
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27.08.2022 12:42 Відповісти
неУважаемій, ты хвост по ниже держи)))) Идиот тут ты-розжигаеш не известно для чего. Еще и читать , что тебе написали не умееш)))) Сразу видно-прАфесАр)))) Кожедуба растрелять эта моЩна, че))))) Что до героев- не тебе решать
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27.08.2022 12:54 Відповісти
Я пытаюсь тебе, дураку, объяснить что Кожедуб, - это встроенный в имперский пантеон росиии символ. Для людей, которые убивают украинцев, Кожедуб принадлежит к сонму святых, рядом с Пушкиным, Дзержинским, Сталиным... путин устроил войну для того, чтобы российские символы стали и украинскими тоже. А оказывается, после полу года войны, есть куча полезных идиотов в Украине, которые готовы согласится с путиным... О_о А зачем тогда эта война, полудурок?
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27.08.2022 13:02 Відповісти
Придурок, а может и дурак, смотрит на тебя из зеркала. Но ты не переставай хамить и плеваться пеной и ядом))))) Адиос чертило)))))
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27.08.2022 13:11 Відповісти
Вот видишь, идиот, сказать-то по факту и нечего) Ибо, если Аэрофлот называет свой суперджет именем Кожедуба и полезные украинские идиоты поздравляют украинских авиаторов, называя их "кожедубами", то мы и есть один народ, как плешивый дед говорит... Штыки в землю
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27.08.2022 13:16 Відповісти
Да вижу идиота, который наверное нихера не сделал для этой страны, но бегает по форумам и кричит что все идиоты. Тебе , черту позорному, уже все сказал, что хотел. И по какому факту тебе, идиоту , что-то кто-то должен писать. П.Тичина к примеру тоже чучело? Хотя , идиот, можеш не отвечать)))))
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27.08.2022 13:39 Відповісти
Я не кричу, что "все идиоты", я только идиотам пишу о том, что они идиоты)
Разницу понимаешь, идиот?
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27.08.2022 13:51 Відповісти
Никита Кожемяка тоже был украинцем...что и три богатыря на картине...крысы мавзолейные воры...были ими и останутся ..воровать чужую историю это дебилизм...впрочем я не удивлен...у вас нет истории.а национальности рюZZkий никогда не было...были великороссы...
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27.08.2022 11:56 Відповісти
Фильм В бой идут одни старики помните,,где Леонид Быков опустил рабZeю по полному тарифу...сказав...как же вы не заметили вы над моей Украиной пролетали...
Быкова травили КГБисты после этого фильма...и в конце концов убили...устроив автомобильную аварию

Крысы позорные...
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27.08.2022 12:03 Відповісти
Всіх причасних, а також усіх что любить небо, вітаємо з Днем Повітряних Сил Збройних Сил Украіни!!!! Бажаємо закінчення війни, здоров'я, наснаги!!!! Нехай Ваша чудова професія буде потрібна тільки на виступах з пілотажу!!!! Також хочу сказати Вам -Ви найкращі!!!! Протистояти окупанту, якій і кількісно і якісно переважає можуть тільки справжні Герої та Професіонали!!!! Чистого Вам неба!!!! Слава Украіні!!!
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27.08.2022 12:32 Відповісти
А і ще- Бажаю НОВИХ ПЕПЕЛАЦІВ , різних ))))))
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27.08.2022 12:38 Відповісти
Зі Святом Наших Соколів 👍🏼🙏🏼❤️❤️❤️
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27.08.2022 13:58 Відповісти
 
 