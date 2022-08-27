Голубцов привітав льотчиків із Днем авіації: Авіатори - це сміливі, професійні люди, які щодня і щоночі боронять рідну землю від російської агресії

Сьогодні в Україні відзначають День авіації України.

Про це інофрмує Цензор.НЕТ.

Президент України Володимир Зеленський привітав льотчиків з Днем авіації.

"Українські воїни крок за кроком знищуватимуть потенціал окупантів, і настане день, коли ворог згине і на Запоріжжі, і на півдні, і на сході країни, і в Криму. Окупанти згинуть, як роса на сонці, і наша оборона є й буде цим сонцем", - написав президент.

Також начальник авіації Повітряних Сил ЗС України бригадний генерал Сергій Голубцов привітав авіаторів на фб-сторінці Командування Повітряних Сил ЗСУ

Бойові побратими! У цей складний для нашої держави та всього світу час, усе ж хочу привітати усіх причетних з Днем авіації України!

Тих, хто літає, хто забезпечує і робить усе для того, аби наші крила тільки міцніли, аби ворог на власній шкурі відчув не лише бойовий дух наших пілотів, а й ударну силу нашого повітряного флоту.

Із початку повномасштабного вторгнення, авіатори дали гідну відсіч окупантам, захистили рідну землю…Інколи… ціною власного життя…Героїчні подвиги наших пілотів удостоєні найвищих державних нагород. Вони стали легендами…

Так, ворог потужний, має багато техніки та ракет. Але йому не вдасться зламати дух українського народу, нашу волю до перемоги, до свободи та життя у цивілізованому світі. І з нами – весь демократичний світ!

Наші льотчики готові швидко опановувати сучасні багатофункціональні літаки. Бо наші льотчики – найкращі! Авіатори – це сміливі, відповідальні, професійні, відчайдушні люди, які щодня і щоночі боронять рідну землю від російської агресії! Бажаю усім – добра, благополуччя, міцного здоров’я Вам та Вашим сім’ям! Слава Авіації Повітряних Сил!

Слава Україні! Разом – до перемоги!" - ідеться у привітанні.

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