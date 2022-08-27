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Новини Окуповані території
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Заступника глави окупаційної адміністрації Борової Познянського самі росіяни вивезли з мішком на голові

наручники

У тимчасово окупованій Боровій Харківської області нещодавно з мішком на голові вивезли у невідомому напрямку заступника голови окупаційної адміністрації Ігоря Познянського.

Про це повідомляє Борівська селищна рада, інформує Цензор.НЕТ.

"Громадою продовжує керувати призначений росіянами гауляйтер Сергій Агарков. Йому допомагають російські військові та місцеві колаборанти, коло яких періодично змінюється. Одних зрадників батьківщини окупаційна влада відсторонює від роботи, інші взагалі зникають.

Нещодавно з мішком на голові вивели з власного будинку і вивезли в невідомому напрямку жителя села Підлиман Ігоря Познянського, який до цього був заступником головного гауляйтера у Боровій.

Тепер з його подвір’я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі", - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

окупація (6670) Харківщина (6054)


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Недостатньо зрадив?
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27.08.2022 10:53 Відповісти
Зрадив всьо, окрім пінк-кода
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27.08.2022 11:03 Відповісти
собаці собаччя смерть
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27.08.2022 11:09 Відповісти
в радянських фільмах про війну декотрі зголошувалися працювати на ворога за завданням радянського центру, щоб мати свої очі у ворога
чому наші не можуть вчиняти так само
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27.08.2022 11:11 Відповісти
__не до конца понимали значение поговорки -"быть первым на деревне,чем последним в городе- предпочтительнее".
Но решили в "бизНес-партнеры"взять "братьев-бУрят",,,___
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27.08.2022 11:16 Відповісти
А в это время

24 августа вышло около 5 тысяч верующих УПЦ МП (РПЦ-ФСБ), которые направились крестным ходом в Свято-Почаевскую Успенскую лавру (Тернопольская область) вопреки запрету на массовые мероприятия

Об этом заявил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш

Монастир став оплотом https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%B8%D1%84%D1%96%D0%BA%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F русифікації регіону, після указу Миколи II https://uk.wikipedia.org/wiki/1905 1905 - осередком діяльності https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96 ЧОРНОЇ СОТНІ .

Зокрема, тут друкували антиукраїнський «Почаевский листок» - «речник» https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83 «Союзу російського народу»
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27.08.2022 11:34 Відповісти
17 липня 2003 року уряд https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Віктора Януковича прийняв розпорядження № 438-р «Про виключення зі складу Кременецько-Почаївського державного історико-архітектурного заповідника споруд Почаївської Свято-Успенської лаври», лавру передали на 49 років у безкоштовне користування представникам УПЦ МП

ЛАВРА, СТАНОМ НА ТРАВЕНЬ 2014 РОКУ - ОПИСАНА ЯК

«"РУССКИЙ МИР" ПОСЕРЕД "БАНДЕРІВЦІВ»,

ЇЇ ТЕРИТОРІЯ ОХОРОНЯЄТЬСЯ "КАЗАКАМИ»

У березні https://uk.wikipedia.org/wiki/2015 2015 року журналісти https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%A1%D0%9D ТСН виявили, що під прикриттям Почаївської лаври сепаратисти друкували антиукраїнську літературу на Заході країни
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27.08.2022 11:37 Відповісти
"Заступника глави окупаційної адміністрації Борової Познянського самі росіяни вивезли з мішком на голові"."Тепер з його подвір'я окупанти вивозять техніку та виносять цінні речі". Джерело:

Ось і вся причина. Привласнив забагато.
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27.08.2022 12:21 Відповісти
Та ні. Просто комусь сподобались його цінні речі і техніка. Навіть посада разом з колаборацієй не рятують від завидющих очей і загребущих рук окупантів.
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27.08.2022 14:26 Відповісти
 
 