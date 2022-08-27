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У Росії залишилося не більш ніж 45% від тих ракет, які були до початку війни, - ГУР

ракета,крилата

Представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Росія використала 55% крилатих ракет, які мала до війни з Україною

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Скібіцький розповів у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, у РФ залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

"За нашими підрахунками, в них залишилося не більше 45% від тих ракет, які були до початку війни. Особливо складна в них ситуація з "Іскандерами". Там взагалі залишилося приблизно 20% від того, що було, а може, навіть і менше. Складна ситуація з тими ж "Калібрами", це досить ефективна ракета, але їхня кількість не така велика. Через те вони використовують ці X-22 та С-300 в наземному варіанті. Але ці запаси вичерпуються", - сказав Скібіцький.

За його словами, резерви деяких видів ракет у росіян уже вичерпані.

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"Високоточна зброя в них уже на межі. За всіма нормативними документами вони повинні мати 30% резерву, а його за деякими видами ракет уже майже немає. Наприклад, за тими ж "Іскандерами". Тому вони будуть використовувати інші засоби ураження. Вони зараз активно використовують "Ураган", "Смерч" – це те, що дає змогу здійснювати обстріл на короткій дистанцій, на 70-80, максимум до 100 км", - зазначив Скібіцький.

Він додав, що гіперзвукових ракет "Кинджал", про використання яких проти України раніше заявили у РФ, в окупантів було одразу небагато, оскільки вони ще не пішли в масове виробництво.

"Їх мало, 30-40 штук. Це ті зразки, які першими надійшли на озброєння. Вони не пішли в масове виробництво. Вони їх застосовували, це ефективна зброя, але вона використовується для демонстрації сили як для нас, так і для наших партнерів. Зокрема для США та Китаю, показуючи, що вони мають гіперзвукове озброєння", - пояснив Скібіцький.

Також читайте: Для збиття чотирьох ворожих "Калібрів" на Дніпропетровщині нами застосовано лише 4 ракети С300, - Залужний

Автор: 

розвідка (3856) ракети (4008) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+17
Так ракети за слова цих же агентів 007 мали закінчитися ще в березні, ну максимум в квітні.
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27.08.2022 11:12
+16
Не дуже надійтесь та не дуже сподівайтеся, що "у Рашки закінчаться ракети", читаючи такі новини.
У Рашки налагоджено масове ВИРОБНИЦТВО ракет і вони будуть (не дуже багато, але) поступати у війська.
Заводи працюють у три зміни.
І це буде продовжувати, поки не вийде з ладу обладнання, яке вони не зможуть замінити, або не станеться "бавовна".
Але, ті ж самі ракети для Градів можуть виготовляти навіть у гаражу, "з гівна та палок".
До речі, а що з виробництвом у НАС?!
Крилаті ракети нам НІКОЛИ НЕ ДАДУТЬ! Тому, тільки "Нептун"...
І що з виробництвом?
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27.08.2022 11:17
+16
Мы это уже слышали в марте, в апреле, в мае, в июне, в июле. Все полгода большой войны. И про ракеты и про "две-три недели". У них практически неограниченные запасы этого старого дерьма. У них истощаются запасы современных точных ракет - это да. А старое дерьмо они пособирали по всему бывшему СЭВ и бывшим республикам союза, включая Украину. Да, они неточные и не летят через одну, но убивать мирное население хаотичными обстрелами им хватит еще на несколько лет.
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27.08.2022 11:37
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Тоді ще півроку нам на голову. А після отримаємо нові дані.
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28.08.2022 10:12 Відповісти
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