Унаслідок влучання російського снаряда в трактор у полі на Харківщині загинув чоловік, - Синєгубов
У Харківській області ворожий снаряд влучив у трактор у полі, загинув чоловік.
Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.
"Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, сталися пожежі", - написав він.
Синєгубов додав, що в Харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор у полі, унаслідок чого загинув 71-річний чоловік.
В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Майже 500 тонн соняшника вдалося врятувати.
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- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!