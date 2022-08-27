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Унаслідок влучання російського снаряда в трактор у полі на Харківщині загинув чоловік, - Синєгубов

харківщина

У Харківській області ворожий снаряд влучив у трактор у полі, загинув чоловік.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом минулої доби ворог продовжував обстріли Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського та Харківського районів області. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди, цивільні промислові об'єкти, сталися пожежі", - написав він.

Синєгубов додав, що в Харківському районі один з російських снарядів влучив у трактор у полі, унаслідок чого загинув 71-річний чоловік.

В Ізюмському районі через обстріли загорівся склад з насінням соняшника. Майже 500 тонн соняшника вдалося врятувати.

Також читайте: Уночі росіяни обстріляли два райони Харківщини. Зруйновано заклад освіти. Є загиблі, - Синєгубов

Автор: 

обстріл (28274) Харківщина (6054) Синєгубов Олег (858)


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Конченные ублюдки. Убивать и разрушать. Именно такую задачу поставил Путлер перед своими орками. И здесь он подражает Гитлеру.
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27.08.2022 11:19 Відповісти
Чо там путлер. Это им ещё от хубилай-хана такой завет идет
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27.08.2022 12:33 Відповісти
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27.08.2022 12:27 Відповісти
- Послушайте! А какого хрена вы по тракторам бьёте в Украине, а не по боевой технике?
- Па баевой технике сцыкотно - атветить может! А на трактора мы в абиде - весь мир хахочет, как крестьяне нашу патерянную технику "укропам" буксируют!

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27.08.2022 12:33 Відповісти
 
 