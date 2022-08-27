Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

Російські спецслужби катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Енергоатом у телеграмі.

Працівники ЗАЕС зазначають, що зараз на станції панує атмосфера страху.

"Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити", – сказав один з українських атомників.

Крім того, рашисти готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, "які гучно кричатимуть, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві".

Російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". "Люди повертаються після цих "розмов" у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали", – пояснив співрозмовник.

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