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Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

заес

Російські спецслужби катують працівників окупованої Запорізької АЕС, щоб змусити їх нічого не розповідати інспекторам МАГАТЕ про ризики для безпеки на станції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Енергоатом у телеграмі.

Працівники ЗАЕС зазначають, що зараз на станції панує атмосфера страху.

"Ми стривожені можливим візитом представників МАГАТЕ. Тому що росіяни влаштують провокації, а потім звинуватять у цьому Україну. Здається, саме це вони й планують зробити", – сказав один з українських атомників.

Крім того, рашисти готують різні провокації напередодні місії МАГАТЕ. Зокрема, за словами працівників ЗАЕС, загарбники планують скоротити до мінімуму присутність українського персоналу і в кожній кімнаті центру керування поставити кількох російських представників, "які гучно кричатимуть, що дуже чекали "визволення" від режиму в Києві".

Російські окупанти арештовують український персонал, відправляють "на підвал". "Люди повертаються після цих "розмов" у підвалі й не кажуть ані слова взагалі. Не буде несподіванкою, якщо під час візиту місії вони раптом почнуть говорити те, що їм сказали", – пояснив співрозмовник.

Також читайте: Один з енергоблоків ЗАЕС вдалось підключити до української енергомережі, - "Енергоатом"

Автор: 

МАГАТЕ (708) росія (64958) спецслужби (267) Енергоатом (1632) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+12
Південь України здав зеленський та його зелена команда. Це і є ті самі зелені українські гніди - вороги, які гірші кацапських вошів - окупантів.
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27.08.2022 12:16
+10
інспектори МАГАТЕ будут спілкуватися з террористами та обговорювати безпеку на захопленій станціїї це сюр якийсь
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27.08.2022 12:06
+5
Можна подумати офіційний Київ неможе подати список працівників станції з якими може спілкуватися МАГАТЕ на рахунок безпекової ситуації та це повинна бути головна умова ,бо інакше який сенс їх візиту?
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27.08.2022 12:14
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Феесбешників - живцем у чорнобильський могильник!
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27.08.2022 12:03 Відповісти
інспектори МАГАТЕ будут спілкуватися з террористами та обговорювати безпеку на захопленій станціїї це сюр якийсь
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27.08.2022 12:06 Відповісти
Та я зразу писав -- ідете - то з спецназом -- рашка з атомноі на вихід -- а так це балачки для бідних
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27.08.2022 12:13 Відповісти
Можна подумати офіційний Київ неможе подати список працівників станції з якими може спілкуватися МАГАТЕ на рахунок безпекової ситуації та це повинна бути головна умова ,бо інакше який сенс їх візиту?
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27.08.2022 12:14 Відповісти
А толку, якщо люди залякані? МАГАТЕ через два дні поїде, а русня зі станції йти не збирається. Не говорячи про те, що у них сім'ї по суті в заручниках в Енергодарі.
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27.08.2022 13:07 Відповісти
Південь України здав зеленський та його зелена команда. Це і є ті самі зелені українські гніди - вороги, які гірші кацапських вошів - окупантів.
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27.08.2022 12:16 Відповісти
Ця організація такаж безпорадна як весь ООН ,втім МАГАТЕ це просто структурний підрозділ самої ООН в якому росія може заблокувати любе безпекове рішення,тому неварто на щось добре сподіватися!
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27.08.2022 12:18 Відповісти
а оголений дріт до перил підключити не пробували ? на виробництві стаються не щасні випадки ...
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27.08.2022 12:18 Відповісти
Може в когось з ціх співробітників раптом прокинеться гідність і бажання помститися. Тоді він візьме і підірве реактор. І буде правий.
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27.08.2022 12:27 Відповісти
Где вы такие альтернативно одарённые берётесь?
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27.08.2022 13:24 Відповісти
Да что за хрень ты несешь ,рашистская чертяка полосатая?
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27.08.2022 13:59 Відповісти
 
 