Укрзалізниця відкрила дві ділянки на кордоні з Румунією. Планують запустити міжнародні маршрути

"Укрзалізниця" продовжує працювати над покращенням пропускної спроможності з ЄС. Наразі відкрито дві ділянки на кордоні з Румунією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав голова правління компанії Олександр Камишін у своєму Telegram-каналі.

"Рахів — Берлебаш — держкордон та Тересва — держкордон. Це 19,3 км та 1,1 км нової колії, які були збудовані колійниками за рекордні 2 місяці. Ці дві ділянки в майбутньому стануть третім та четвертим стиками на кордоні з Румунією — нашому найбільш завантаженому напрямку. Їх відкриття дозволить відправляти на ньому додаткові 6 пар вантажних поїздів щодня. Це додаткові 3,5 млн тонн вантажів на рік", - ідеться в повідомленні.

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Окрім того, ці дві ділянки відкривають перспективу і для нових пасажирських напрямків — міжрегіонального сполучення між Ужгородом та Івано-Франківськом і Чернівцями, а також міжнародних маршрутів між українськими та румунськими містами, як зі сторони Ужгорода, так і зі сторони Івано-Франківська та Чернівців.



"Але це стане можливим одразу після того, як наші румунські колеги відремонтують свою частину ділянки. До того часу по цій ділянці буде ходити приміський дизель-поїзд №6441/6442 Коломия — Рахів — Коломия, маршрут якого вже продовжено до станції Ділове, що на кордоні з Румунією", - зауважує Камишін.