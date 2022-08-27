Українська розвідка: "На території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців РФ"

За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького з території РБ зберігається загроза ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Скібіціький повідомив в інтерв'ю РБК-Україна.

Територія Білорусі становить загрозу Україні, і на сьогодні це насамперед загроза ракетних ударів як повітряного компонента, так і наземного. На території Ьілорусі розміщено один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", який і здійснює ракетні пуски, три дивізіони C-400, С-300", - зазначив Скібіцький.

Представник розвідки підкреслив, що основна задача цих ЗРК – це захист повітряного простору, і коли на територію Білорусі заходять бомбардувальники Ту-22, то C-400 здійснюють прикриття цих бомбардувальників.

"Друга мета розміщення цих ЗРК - завдання ударів по наземних цілях, вони мають ракети, переобладнані на вид "земля - земля". Їхня точність низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу, цивільному населенню. Бойова частина цих ракет містить орієнтовно шість тисяч маленьких осколків, вони розлітаються. І це загроза будь-якому об'єкту на їхньому шляху", - сказав Скібіцький.

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Повітряний компонент – це бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести крилаті ракети повітряного базування, ті ж самі X-22.

Що стосується сухопутного компонента, то, за словами Скібіцького, його в Білорусі у достатній кількості немає. Наразі розвідка фіксує окремі підрозділи сил спеціальних операцій та не спостерігає ні перекидання в білорусь сухопутного компонента, ні нарощування, ні створення будь-яких наступальних угруповань. Уздовж кордонів перебувають лише батальйони збройних сил Республіки Білорусь, які проводять навчання, обладнали свої позиції та несуть службу на ротаційній основі.

"Якщо говорити про росіян, то, за нашими оцінками, зараз на території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців. Там також постійно розгорнуті два вузли зв'язку. Таким чином, загроза російського сухопутного вторгнення з території білорусі на сьогодні знаходиться на низькому рівні, вона мінімальна. Буде зростати, якщо там розпочнеться розгортання потужного сухопутного компонента", - сказав Скібіцький.