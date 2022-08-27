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Новини Війна
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Українська розвідка: "На території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців РФ"

орки,окупанти,арміярф,рашисти

За словами представника ГУР МО України Вадима Скібіцького з території РБ зберігається загроза ракетних ударів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Скібіціький повідомив в  інтерв'ю РБК-Україна.

Територія Білорусі становить загрозу Україні, і на сьогодні це насамперед загроза ракетних ударів як повітряного компонента, так і наземного. На території Ьілорусі розміщено один дивізіон ракетного комплексу "Іскандер", який і здійснює ракетні пуски, три дивізіони C-400, С-300", - зазначив Скібіцький.

Представник розвідки підкреслив, що основна задача цих ЗРК – це захист повітряного простору, і коли на територію Білорусі заходять бомбардувальники Ту-22, то C-400 здійснюють прикриття цих бомбардувальників.

"Друга мета розміщення цих ЗРК - завдання ударів по наземних цілях, вони мають ракети, переобладнані на вид "земля - земля". Їхня точність низька, але вони можуть наносити ураження особовому складу, цивільному населенню. Бойова частина цих ракет містить орієнтовно шість тисяч маленьких осколків, вони розлітаються. І це загроза будь-якому об'єкту на їхньому шляху", - сказав Скібіцький.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії залишилося не більш ніж 45% від тих ракет, які були до початку війни, - ГУР

Повітряний компонент – це бомбардувальники Ту-22М3, які можуть нести крилаті ракети повітряного базування, ті ж самі X-22.

Що стосується сухопутного компонента, то, за словами Скібіцького, його в Білорусі у достатній кількості немає. Наразі розвідка фіксує окремі підрозділи сил спеціальних операцій та не спостерігає ні перекидання в білорусь сухопутного компонента, ні нарощування, ні створення будь-яких наступальних угруповань. Уздовж кордонів перебувають лише батальйони збройних сил Республіки Білорусь, які проводять навчання, обладнали свої позиції та несуть службу на ротаційній основі.

"Якщо говорити про росіян, то, за нашими оцінками, зараз на території Білорусі перебуває приблизно тисяча військовослужбовців. Там також постійно розгорнуті два вузли зв'язку. Таким чином, загроза російського сухопутного вторгнення з території білорусі на сьогодні знаходиться на низькому рівні, вона мінімальна. Буде зростати, якщо там розпочнеться розгортання потужного сухопутного компонента", - сказав Скібіцький.

армія рф (17236) Білорусь (7925) розвідка (3856) Скібіцький Вадим (293)


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Топ коментарі
+9
Уже проходили 24 февраля..

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27.08.2022 12:27
+6
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27.08.2022 12:42
+5
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.08.2022 12:33
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На два дня работы для нормальных партизан
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27.08.2022 12:22 Відповісти
А якщо там 20 тис. то 40 днів роботи для партізан?
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27.08.2022 12:50 Відповісти
20 тис там бєлоросійських військових - то вже робота для кухарів.
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27.08.2022 15:32 Відповісти
риють бульбу???
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27.08.2022 12:26 Відповісти
Уже проходили 24 февраля..

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27.08.2022 12:27 Відповісти
проїбалє??
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27.08.2022 12:29 Відповісти
тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

ще раз повторюсь:

раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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27.08.2022 12:33 Відповісти
Йозеф Кнехт

Новини одного дня з одного джерела. Ось таке інформаційне поле.

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27.08.2022 12:36 Відповісти
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27.08.2022 12:37 Відповісти
якась нісенітниця
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27.08.2022 12:42 Відповісти
за техніку на Крим мабуть правдивіше он на defence-ua.com і відео
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27.08.2022 13:01 Відповісти
Ось таки вы тупые. Из Крыма выводят авиацию, а в Крым танки и прочую технику сухопутных войск. Боты бл... дурные.
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27.08.2022 16:58 Відповісти
Де тут написано саме про авіацію, гострий ботяра?

https://www.pravda.com.ua/news/2022/08/27/7364985/
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27.08.2022 17:12 Відповісти
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27.08.2022 12:42 Відповісти
Щоденні обстріли Миколаїва, Кривого Рогу і Нікополя - Чонгар!
Додайте і це!
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27.08.2022 13:41 Відповісти
Наше ГУр продовжує брехати народу. 15-20 тис.
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27.08.2022 12:48 Відповісти
На кордоні з Україною є ОРДА у якої не меньше 50 мільйонів м'яса, страшно?
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27.08.2022 14:43 Відповісти
В интервью лукашеску казав пропагандону путлера Шалавьеву

..
Володя война с Украиной пройдет ну три дня ..максимум неделю...кто там будет воевать...?некому... а Киев возьмёт за три дня и шесть месяцев...
Стратег 🦍🤣мирового масштаба 🦍
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27.08.2022 13:35 Відповісти
А має бути так "перебувало", "ми їх ліквідували".
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27.08.2022 14:38 Відповісти
Тысячу полиэтиленовых мешков захватили с собой?
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27.08.2022 14:42 Відповісти
More fertilizer for Ukrainian soil.
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27.08.2022 14:57 Відповісти
так про яку таку "окупацію" говорять захисники бєлороссійскіх обізян? Їх десятимільйонна країна окупована тисячею росіян?
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27.08.2022 15:30 Відповісти
 
 