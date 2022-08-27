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Росія готується підключити ЗАЕС до своєї мережі і вже провела необхідні випробування, – ГУР

заес

Наприкінці липня російські окупанти перевірили можливість підключення Запорізької АЕС до енергомережі РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".

За його словами, ворог провів необхідні випробування і відповідні налаштування. Окупанти також відновили всі лінії електропередач, які йдуть із Запорізької атомної електростанції в напрямку тимчасово окупованих Мелітополя та Нової Каховки. А в кінці липня окупанти перевірили, чи вдасться включити ЗАЕС в російську енергомережу.

"Зараз вони вичікують момент, проводять останні налаштування. Вони рішуче налаштовані на те, щоб підключити Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу Росії. Перш за все для того, щоб повністю забезпечити Крим електроенергією. Вони планували це зробити ще в першій половині серпня, але їм це не вдалося", – заявив Скібіцький.

Також читайте: Спецслужби РФ катують працівників окупованої ЗАЕС, щоб вони нічого не розповіли інспекторам МАГАТЕ, - Енергоатом

Автор: 

окупація (6670) Скібіцький Вадим (293) Запорізька АЕС (1403)


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Топ коментарі
+51
Будет нам еще долго отрыгиваться кровью предательство на самом верху. Никто так и не ответил за сдачу всего юга за 3 суток. "Не на часі".
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27.08.2022 13:48
+25
ДРГ московіі під назвою "РПЦ"!
Що робить контора, не зрозуміло!
Ціла банда по тилам Украіни бродить і пох
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27.08.2022 13:57
+19
Манипуляция неуместная
Пустили кацапов именно туда куда им было нужно
И об этом давно говорили
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27.08.2022 14:00
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Так 73% и сейчас "какая разница".
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27.08.2022 16:14 Відповісти
Гур разом з генштабом кончені імпотенти і зрадники! Ворог те...ворог се....а ВИ ЩО РОБИТЕ???? Українцям важливо читати про ваші дії постфактум!!
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27.08.2022 15:57 Відповісти
Выступал же наш атомщик! Нужно линии идущие в Крым перебивать, говорил.
Наши пару и перебили были. Но наверное уже всё отремонтировали...
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27.08.2022 15:58 Відповісти
Линии легко ремонтируются

Подстанции другое дело

Но их не трогают
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27.08.2022 16:20 Відповісти
Як це узгоджується з повідомленнями (тут теж писали вчора-сьогодні), що Україна запустила два блоки і знову під'єднала їх до енергосистеми неокупованої території?
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27.08.2022 17:11 Відповісти
ЦЕ називається *******...
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27.08.2022 19:52 Відповісти
Ну энергия не по воздуху передаётся.
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28.08.2022 02:01 Відповісти
Це Україна. У кацапів немає тут ніякої "своєї" мережі. Тільки вкрадене.
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28.08.2022 09:48 Відповісти
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