Росія готується підключити ЗАЕС до своєї мережі і вже провела необхідні випробування, – ГУР
Наприкінці липня російські окупанти перевірили можливість підключення Запорізької АЕС до енергомережі РФ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю "РБК-Україна".
За його словами, ворог провів необхідні випробування і відповідні налаштування. Окупанти також відновили всі лінії електропередач, які йдуть із Запорізької атомної електростанції в напрямку тимчасово окупованих Мелітополя та Нової Каховки. А в кінці липня окупанти перевірили, чи вдасться включити ЗАЕС в російську енергомережу.
"Зараз вони вичікують момент, проводять останні налаштування. Вони рішуче налаштовані на те, щоб підключити Запорізьку атомну електростанцію в єдину мережу Росії. Перш за все для того, щоб повністю забезпечити Крим електроенергією. Вони планували це зробити ще в першій половині серпня, але їм це не вдалося", – заявив Скібіцький.
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Наши пару и перебили были. Но наверное уже всё отремонтировали...
Подстанции другое дело
Но их не трогают