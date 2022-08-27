Моряки зможуть перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування, - Шмигаль
Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні сьогодні, 27 серпня.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.
Зазначається, що виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.
"Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", - додав Шмигаль.
Топ коментарі
+20 Владислав Почтарь
показати весь коментар27.08.2022 14:41
+19 5 копійок
показати весь коментар27.08.2022 14:28
+17 Роман Кокоровець
показати весь коментар27.08.2022 14:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://twitter.com/i/status/1561708333882646530
Досить вже займатися дурницями! Відкривайте кордони і випускайте ВСІХ і БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Дурні загальмовані, від цього всім буде лише краще. Ваіш безглузді заборони свідчать лише про те, що ви не довіряєте власному народу. Це ганебна ситуація, яка може зіпсувати імідж крахни в очах світового суспільства!
Во вторых чем моряк отличается от продавца в магазине? Конституционные права одинаковые у них.
За даними громадської організації "Українське об'єднання моряків", на суднах у всьому світі працює близько 200 тисяч українців.
Тобто - 200 тисяч військовозобов'язаних, яким уряд своїм незаконним рішенням надав відстрочку від призову.
Натомість - студентів, розум, освіта та майбутнє нації, уряд тримає в заручниках. Хоча студенти згідно закону мають відстрочку від призову.
Але студенти не платять по урядових схемах.
Докладніше: https://www.google.com/amp/s/news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/masshtabna-shema-zdirnitstva-z-moryakiv-sbu-zayavila-scho-koruptsiyu-peremogli-ale-groshi-znovu-pochali-vimagati/amp.htm
По-друге, а якже "держава в смартфоні"???
Чи я маю домовлятися з товарисчем майором, який до цього торгував "білими квитками"???
Від 500 до 1500 доларів за людину.