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Моряки зможуть перетинати кордон виключно за погодженням територіального центру комплектування, - Шмигаль

моряки

Уряд ухвалив відповідне рішення на засіданні сьогодні, 27 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у Telegram.

Зазначається, що виїжджати за кордон буде дозволено чоловікам, які є членами екіпажів морських і річкових суден та продовжують працювати на суднах. А також студентам (курсантам) закладів освіти, які мають пройти практичну підготовку на судні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає "митний безвіз" вже цього року, - Шмигаль

"Україна — один зі світових лідерів за кількістю висококваліфікованих моряків. У світовому торговельному мореплавстві працює більш ніж 100 тисяч українців. Тож таке рішення дозволить забезпечити роботою тисячі моряків та збільшити надходження до бюджету", - додав Шмигаль.

кордон (4753) моряки (927) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+20
алгоритм выезда волшебный, после того , как подтвердил контракт и документы моряка, сам стоишь на учете в военкомате, в конце этого приходишь в военкомат за разрешением на выезд, на тебя ласково смотрят и говорят... А ТЫ НАМ ЗДЕСЬ НУЖЕН, НЕ БЕДА, ЧТО ТЫ НИЧЕГО НЕ УМЕЕШЬ, ИЛИ ДАЙ НАМ ПАРУ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В РУКИ, ВЕДЬ МЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ТЕБЯ ВЫПУСКАТЬ, ТЫ ЖЕ НЕ ДЕПУТАТ, ТУТ ВСЕ НА НАШЕ ВИДЕНИЕ, ОТПУСКАТЬ , НЕ ОТПУСКАТЬ.. , и это они придумывали пол года, все равно собьют с людей деньги на взятки
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27.08.2022 14:41
+19
Зато паржалі. Папріколу.
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27.08.2022 14:28
+17
а який центр погоджував виїзд лисому з кварталу ?
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27.08.2022 14:31
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ппц..... а рабы пусть дальше сидят и работаю за миску перловки......вся суть правительства доить народ ради своей выгоды... защищать таких???!!........ да не смешите
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27.08.2022 14:20 Відповісти
Зато паржалі. Папріколу.
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27.08.2022 14:28 Відповісти
Ти папріколу рожений!
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27.08.2022 14:30 Відповісти
Зелебобік, ти спалився.
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27.08.2022 14:48 Відповісти
Цінник поміняй дебіл.
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27.08.2022 15:14 Відповісти
ну с таким підходом до справи як у тебе,, можна так само сказати: допригались на майдані 2014 році...... тебе і вафльо-ватники по рівню інтелекта і розуміння проблеми нічого не відділяє
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27.08.2022 14:37 Відповісти
Яким боком зе рішення стосується вас кацапів,шмигаль вже і в ********** премьєром?
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27.08.2022 14:29 Відповісти
Хто не ВСУ - хаи працює -- шо не так
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27.08.2022 14:24 Відповісти
Так робота має достойно оплачуватись, робота за 6000 гривень, це по суті експлуатація і безплатна праця. В Чехії можна 1000 доларів спокійно заробляти, в Ізраїлі 2000.
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27.08.2022 14:46 Відповісти
Ну да в нас не фонтан -- в мене пенсія 2000 грн -- як кажут французи сель а ві -- може після віини жизнь ударе ключом
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27.08.2022 14:54 Відповісти
Ви мабуть на пляжi пiсок граблями рiвняли...За таке грошей багато не дадуть..
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27.08.2022 21:50 Відповісти
Всё правильно - моряки пусть работают и зарабатывают валюту в страну. Толку, что они будут здесь на берегу?
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27.08.2022 14:30 Відповісти
На фото моряки ВМФ. Яка у них робота?
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27.08.2022 14:36 Відповісти
Це питання до редакції Цензора, а не до мене.
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27.08.2022 16:56 Відповісти
а який центр погоджував виїзд лисому з кварталу ?
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27.08.2022 14:31 Відповісти
Люся
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27.08.2022 14:35 Відповісти
тоді друге питання - чому бойовому офіцеру Люсі повістку не вручили ? він же казав , що на передку просто смажать шашлики , може в нього печія ?
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27.08.2022 14:41 Відповісти
Люся все сама обещает при начале боевых действий

https://twitter.com/i/status/1561708333882646530
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27.08.2022 16:23 Відповісти
не бачив цього трешу . дякую !
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27.08.2022 16:28 Відповісти
Моряк дальнього плавання по життю.
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27.08.2022 14:39 Відповісти
алгоритм выезда волшебный, после того , как подтвердил контракт и документы моряка, сам стоишь на учете в военкомате, в конце этого приходишь в военкомат за разрешением на выезд, на тебя ласково смотрят и говорят... А ТЫ НАМ ЗДЕСЬ НУЖЕН, НЕ БЕДА, ЧТО ТЫ НИЧЕГО НЕ УМЕЕШЬ, ИЛИ ДАЙ НАМ ПАРУ ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ В РУКИ, ВЕДЬ МЫ НЕ ОБЯЗАНЫ ТЕБЯ ВЫПУСКАТЬ, ТЫ ЖЕ НЕ ДЕПУТАТ, ТУТ ВСЕ НА НАШЕ ВИДЕНИЕ, ОТПУСКАТЬ , НЕ ОТПУСКАТЬ.. , и это они придумывали пол года, все равно собьют с людей деньги на взятки
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27.08.2022 14:41 Відповісти
Вже обкатали на студентах цю схему - отримали доки від центрів комплектації, а по факту - не випускають, законів нема. Кажуть погранці - чиїсь листи, то фігня.
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27.08.2022 14:58 Відповісти
Ніяких заборон на виїзд бути не може.Це не совок і мільйоні армії не зробити,навіть якщо ротації йдуть.Просто не можливо забезпечити велику кількість людей.А ті хто би заробляв гроші закордоном,сидять тут дурно.Рити окопи це також маячня.Бо риють окопи військові,яких вже мобілізували.
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27.08.2022 14:47 Відповісти
І жодни дуррних умов теж не має бути! Це азіатщина у найгірших проявах. Ми що - у Сінцзян-Уйгурському автономному окрузі живемо??? Ще нехай натикають вебкамер у туалетах. Теж чудова ідея...
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27.08.2022 15:16 Відповісти
Заробітчани кожен рік переказували до 10 мільярдів доларів і це тільки перекази,бо дуже багато хто везе готівку.Ці гроші то тут витрачаються.а значить в економіці.А ті хто хоче втекти,як кажуть,то і так втечуть.Звісно це ті.хто має гроші,не заробітчани.Показуху,що когось там ловлять робити не потрібно.Це так саме,як ковідні сертифікати.За 100 доларів у вас повністю справжній сертифікат,хоча спочатку щось там ловили лікарів,які і більше брали.
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27.08.2022 14:52 Відповісти
В стране рабов могут дать только возможность собирать взятки кому-то из чиновников. Что и сделала власть шмаркли.
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27.08.2022 14:52 Відповісти
За прайс в 10-15 тис $
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27.08.2022 14:54 Відповісти
Студентів вже кинули - теж у центрах комплектації отримали всі доки, мають відстрочку, а на кордоні нікого не випускають, а перше вересня вже от-от.Тепер і моряки відчують хитрозроблені рішення на собі. Головне, ви прийдіть за доками на виїзд. Шмига же казав, що він проти випускати чоловіків. А люди чекають на дива.
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27.08.2022 14:55 Відповісти
Ще одна каста "білих" котрим можна заробляти а решта чернь
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27.08.2022 14:56 Відповісти
Те ж саме що з утвердженням керівника САП. Не пройде і 3 роки як якись моряк перейде кордон.
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27.08.2022 14:58 Відповісти
Дограєтесь,курви...
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27.08.2022 15:01 Відповісти
Следите за автопарком чиновников ТЦК ( военкоматов по-старому) Одессы . Даже таможенники будут по сравнению с ними выглядеть голодранцами. Думаю такса будет не ниже месячного оклада моряка ( рядовой 1500 у.е , командный состав от 3000 у.е. )
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27.08.2022 15:03 Відповісти
Корупція в умовах війни,збагачення одних за рахунок хабарів,та злиденність через це інших ,та й ще в умовах ізоляції -прямий шлях до вибуху у вигляді громадянської війни.
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27.08.2022 15:11 Відповісти
Точно сказано. Боюсь може повторитися 1917.
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27.08.2022 15:45 Відповісти
Як же ж до дебілів при владі ПОВІЛЬНО доходять ОЧЕВИДНІ речі.... Тут вже декілька місяців поспіль у коментаряї про це говорили. Але ні - треба вичікувати невідомо чого, а потім НАРОДИТИ отаку хєрню. І як завжди з купою умов.

Досить вже займатися дурницями! Відкривайте кордони і випускайте ВСІХ і БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ. Дурні загальмовані, від цього всім буде лише краще. Ваіш безглузді заборони свідчать лише про те, що ви не довіряєте власному народу. Це ганебна ситуація, яка може зіпсувати імідж крахни в очах світового суспільства!
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27.08.2022 15:13 Відповісти
Влада не може собі признатися шо шаблон розірваний , їхав чоловік за кордон і повертався бо сім'я була тут а тепер сім'ї там і якщо виїхав повертатись не треба
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27.08.2022 15:19 Відповісти
Шмарклю-геть !
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27.08.2022 21:27 Відповісти
Моряки во время войны сидя в Украине не могут заработать денег. Их надо выпустить за границу. Им же семьи кормить. В армию они не пойдут, они же МОРЯКИ. А остальные украинцы (не моряки), предприятия которых закрылись или разбомблены, не могут выехать за границу. Но из семьи есть не хотят. Они должны умирать с голоду или мужчины идут воевать, чтобы семьи МОРЯКОВ жили спокойно. Вы, дорогая власть, или крестик снимите или трусы наденьте. Все разбегаются или все в одной лодке.
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27.08.2022 15:44 Відповісти
Во первых уже давно нужно менять подход к мобилизации и начинать строить новейшую армию. Армию которая будет самой сильной в мире. А не отлавливать по улицам.
Во вторых чем моряк отличается от продавца в магазине? Конституционные права одинаковые у них.
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27.08.2022 15:52 Відповісти
У продавца в магазине есть работа, у моряка нет! А про права по конституции, то да, абсолютно согласен, и что, права продавца с депутатом тоже одинаковые!?
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27.08.2022 20:25 Відповісти
Какой назреем менять они будут подход? Вот заменить военник на новый псих больному они могут, потеряв при этом запись 20
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27.08.2022 22:01 Відповісти
#територія_оточена_прикоржонниками

За даними громадської організації "Українське об'єднання моряків", на суднах у всьому світі працює близько 200 тисяч українців.

Тобто - 200 тисяч військовозобов'язаних, яким уряд своїм незаконним рішенням надав відстрочку від призову.

Натомість - студентів, розум, освіта та майбутнє нації, уряд тримає в заручниках. Хоча студенти згідно закону мають відстрочку від призову.

Але студенти не платять по урядових схемах.

Докладніше: https://www.google.com/amp/s/news.obozrevatel.com/ukr/economics/economy/masshtabna-shema-zdirnitstva-z-moryakiv-sbu-zayavila-scho-koruptsiyu-peremogli-ale-groshi-znovu-pochali-vimagati/amp.htm
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27.08.2022 15:53 Відповісти
******, действующих паспортов моряков в данный момент чуть больше 70 тысяч если не ошибаюсь, лет 10 назад действительно было 120-150 тысяч моряков подфлажных, но с того времени, намного уменьшилось рядовой состав, сейчас в основном комсостав работает, где-то 70/30!
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27.08.2022 20:31 Відповісти
И про студентов, это про тех кто обучается за рубежом, или просто студентам можно выезжать?
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27.08.2022 20:32 Відповісти
По-перше, чого тільки морякам?
По-друге, а якже "держава в смартфоні"???
Чи я маю домовлятися з товарисчем майором, який до цього торгував "білими квитками"???
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27.08.2022 15:59 Відповісти
Моряки метнулись и занесли шмыгалю ? Остальные не люди? Им зарабатывать не нужно? Все равно все будет на схеме установите официальные откупные которые пойдут на нужды армии хватит дурака включать
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27.08.2022 15:59 Відповісти
Крепостные
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27.08.2022 16:04 Відповісти
Корупційні ризики відсутні. Адже приймати рішення буде воєнком, а не бездушна машина
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27.08.2022 16:07 Відповісти
Разбегаются , это лучше , есть батальон Монако , пусть и воюют , им есть что терять
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27.08.2022 16:08 Відповісти
Новость чють ниже:

Від 500 до 1500 доларів за людину.

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27.08.2022 16:54 Відповісти
Сегрегація началась ещё с 95 квартала, спортцменов и батальона Монако, я бы туда добавил бизнесменов за 200 тысяч, и просто купленных инвалидов и их сопроводителей! Хотя я и моряк! Но там посмотрим, как жить дальше!
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27.08.2022 20:44 Відповісти
Скільки це можно терпіти
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27.08.2022 22:10 Відповісти
А чому студент наприклад музикант не зможе поїхати до профільного італійського вузу куди його запросили вчитися бо йому заборонено?Для чого створювати каламбур? Або всі тут або скасовуйте для всіх!

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27.08.2022 21:57 Відповісти
 
 