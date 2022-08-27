УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13490 відвідувачів онлайн
Новини Війна
5 325 18

У Росії нагородили адвокатів військовополонених іноземців, яких терористи "засудили" до страти

піннер,аслі,брагім

Гільдія російських адвокатів нагородила Ігоря Вагіна і Дмитра Єршова, що представляли інтереси трьох полонених іноземців, які воювали на боці Збройних сил України і були "засуджені" угрупованням "ДНР" до страти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Юристам вручили відзнаки "За внесок у розвиток адвокатури".

На сайті гільдії адвокатів йдеться про те, що Вагін і Єршов з 15 квітня перебувають у відрядженні в зоні так званої "спецоперації" (так у Росії називають повномасштабну війну проти України. - Ред.). Вони нібито щодня виїжджають на "слідчі дії" у зону бойових дій. Президент гільдії заявив, що Вагін і Єршов "з ризиком для життя, безкорисливо виконують свої адвокатські функції".

На початку червня так званий "суд" угруповання "ДНР" засудив до страти британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Їх визнали винними у "найманстві" та "спробі збройного захоплення влади".

Також читайте: Страчувати іноземців будемо через розстріл, - терорист Пушилін

Україна і світова спільнота засудили "вирок" іноземним бійцям ЗСУ, закликавши Росію і підконтрольні їй сили "поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим".

Усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом задовго до початку повномасштабної війни. Вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями.

Автор: 

адвокат (935) нагорода (1258) росія (64958) полонені (2254) Ейден Аслін (15) Шон Піннер (14) Брагім Саадун (13)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Ростуть медведчуки...
показати весь коментар
27.08.2022 14:44
+7
"Праця" Медведчука цвіте і розширюються на Рашці!
показати весь коментар
27.08.2022 14:46
+5
Московіти удають із себе державу, де діє юриспруденцвюія, суди, закони? Це кривава брехлива банда, Людство мало вже давно викинути іх на звалище історіі. Указавши ім місце у пеклі!
показати весь коментар
27.08.2022 14:53
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Висновки прості: в полон здаватись мабуть не варто.
показати весь коментар
27.08.2022 14:42 Відповісти
З Берези Картузької пишеш?
показати весь коментар
27.08.2022 15:25 Відповісти
ой же поцы адвокаты Рейха Рашки..... наградили и ПРИЗНАЛ ЧТО ЗАЩИТЫ НИКАКОЙ НЕ БЫЛО ЧТО ПРОСТИТУТКИ ******** АДУКАТЫ ТИПА ЗАНЯЛИ СТОРОНУ ОБВИНЕНИЯ..... ДЕБИЛЬНЫЕ ПОЦЫ СКОРО ИХ ПОДОРВУТ КАК НЕНУЖНЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ...там же на свободных республиках чтобы это гымно в Рашке не воняло...
показати весь коментар
27.08.2022 16:28 Відповісти
Ростуть медведчуки...
показати весь коментар
27.08.2022 14:44 Відповісти
Як в фільмі "ідіократія"
https://www.youtube.com/watch?v=8mUkKb7kvvU
показати весь коментар
27.08.2022 14:44 Відповісти
"Праця" Медведчука цвіте і розширюються на Рашці!
показати весь коментар
27.08.2022 14:46 Відповісти
цікаво, по яким законам сепаратисти "засудили" цих іноземців? І чи мають якесь відношення до цих законів згадані адвокати?
Риторичні питання. Відповідь на які доводить факт окупації касапами українського Донбасу.
показати весь коментар
27.08.2022 14:46 Відповісти
Нагорода адвакатів за "мужню участь" в клоунських судах повинна за задумом легітимізувати і самі "суди" і бананові республіки.
Тому що кращим захистом очевидно був би їх ігнор...
показати весь коментар
27.08.2022 14:55 Відповісти
юристам-пісти!
показати весь коментар
27.08.2022 14:49 Відповісти
Після цього треба всіх полонених бурятов, чеченців, дагестанців, калмиков і т.д. засуджувати як найманців
показати весь коментар
27.08.2022 14:52 Відповісти
Як терористів
показати весь коментар
27.08.2022 14:57 Відповісти
Московіти удають із себе державу, де діє юриспруденцвюія, суди, закони? Це кривава брехлива банда, Людство мало вже давно викинути іх на звалище історіі. Указавши ім місце у пеклі!
показати весь коментар
27.08.2022 14:53 Відповісти
__наголос або без , але ВагIна э ВагIна__
показати весь коментар
27.08.2022 14:58 Відповісти
Королевство Кривых зеркал лишь жалкая пародия на сегодняшнюю расею
показати весь коментар
27.08.2022 14:59 Відповісти
Медведчук - "адвокат" Стуса. Вагіна Єршова - "адвокат" вояків. Результат один, за що і нагорода.
показати весь коментар
27.08.2022 15:20 Відповісти
Якщо у Вагіна є жінка, то я їй не заздрю... з таким прізвищем.
показати весь коментар
27.08.2022 16:08 Відповісти
 
 