У Росії нагородили адвокатів військовополонених іноземців, яких терористи "засудили" до страти

Гільдія російських адвокатів нагородила Ігоря Вагіна і Дмитра Єршова, що представляли інтереси трьох полонених іноземців, які воювали на боці Збройних сил України і були "засуджені" угрупованням "ДНР" до страти.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Радіо Свобода.

Юристам вручили відзнаки "За внесок у розвиток адвокатури".

На сайті гільдії адвокатів йдеться про те, що Вагін і Єршов з 15 квітня перебувають у відрядженні в зоні так званої "спецоперації" (так у Росії називають повномасштабну війну проти України. - Ред.). Вони нібито щодня виїжджають на "слідчі дії" у зону бойових дій. Президент гільдії заявив, що Вагін і Єршов "з ризиком для життя, безкорисливо виконують свої адвокатські функції".

На початку червня так званий "суд" угруповання "ДНР" засудив до страти британців Ейдена Ейсліна і Шона Піннера, а також марокканця Саадуна Брагіма. Їх визнали винними у "найманстві" та "спробі збройного захоплення влади".

Також читайте: Страчувати іноземців будемо через розстріл, - терорист Пушилін

Україна і світова спільнота засудили "вирок" іноземним бійцям ЗСУ, закликавши Росію і підконтрольні їй сили "поважати міжнародне гуманітарне право, включаючи права і захист, надані військовополоненим".

Усі троє жили в Україні і служили у ЗСУ за контрактом задовго до початку повномасштабної війни. Вони офіційно є військовослужбовцями, що, згідно з міжнародним правом, не повинно дозволяти вважати їх найманцями.