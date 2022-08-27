Росіяни рухаються на Донбасі по 100 м за добу. Кремль хоче, щоб по 5 км, - Гайдай

Просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада. Вона наказує армії йти по п’ять кілометрів в день, а окупанти ледве рухаються по 100 метрів за добу.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив в ефірі Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кремль ставить завдання своїм військам до 5 км на день проходити, але це фантастика. Іноді російська армія не може навіть 100 м пройти на добу", - сказав Гайдай.

За його словами, росіяни підійшли впритул до Бахмута і потужно його обстрілюють.

"Бахмут проходить ту саму історію, що відбувалась у Сєвєродонецьку. Уже прямим наведенням обстрілюють з артилерії", - зазначив Гайдай.

При цьому він підкреслив, що удари по російському тилу суттєво вплинули на вогневу інтенсивність, ворога, але у росіян ще дуже багато боєкомплекту.

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"Росіяни не сидять на місці, вони шукають нові можливості логістики, щоб підвозити снаряди і далі продовжувати бойові дії. Але все одно не така інтенсивність, як була раніше", - розповів голова ОВА.

Разом з тим він повідомив, що російські війська втрачають десятки людей щодня.