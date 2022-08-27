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Новини Війна
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Росіяни рухаються на Донбасі по 100 м за добу. Кремль хоче, щоб по 5 км, - Гайдай

ворог,кацап,русня,орк

Просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада. Вона наказує армії йти по п’ять кілометрів в день, а окупанти ледве рухаються по 100 метрів за добу.

Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив в ефірі Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Кремль ставить завдання своїм військам до 5 км на день проходити, але це фантастика. Іноді російська армія не може навіть 100 м пройти на добу", - сказав Гайдай.

За його словами, росіяни підійшли впритул до Бахмута і потужно його обстрілюють.

"Бахмут проходить ту саму історію, що відбувалась у Сєвєродонецьку. Уже прямим наведенням обстрілюють з артилерії", - зазначив Гайдай.

При цьому він підкреслив, що удари по російському тилу суттєво вплинули на вогневу інтенсивність, ворога, але у росіян ще дуже багато боєкомплекту.

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"Росіяни не сидять на місці, вони шукають нові можливості логістики, щоб підвозити снаряди і далі продовжувати бойові дії. Але все одно не така інтенсивність, як була раніше", - розповів голова ОВА.

Разом з тим він повідомив, що російські війська втрачають десятки людей щодня.

Автор: 

армія рф (17236) Донбас (22354) Гайдай ЛОГА (921)


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Топ коментарі
+27
так и по 100 метров в сутки это немало
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27.08.2022 15:12
+15
А мали б ЗСУ йти вперед! А то лише відступаємо. Асфальтом не повоюєш!
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27.08.2022 15:23
+13
Поки в Україні при владі зелені запроданці, ніхто нічого в повному обсязі не дасть. Будуть давати рівно стільки, скільки потрібно для стримування кацапських андрофагів, але не більше.
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27.08.2022 15:32
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Та хоч по см - а днів у них багато.
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27.08.2022 15:02 Відповісти
і винен в цьому Зеленський і його молода ригівська команда, які він позичив у януковича. Чому не робив ракети? Чому не робив САУ і сняряди? Не тобі ж там бути під обстрілами, а чужим для тебе у всіх смислах цього слова.Винен і нарід 73%, які замість миру (мир це сильна армія) проголосували за війну (це слава армія і витрата грошей і часу на розваги і піар).
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27.08.2022 20:53 Відповісти
так и по 100 метров в сутки это немало
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27.08.2022 15:12 Відповісти
Да, но при чём тут Гайдай, который даёт ежедневные интервью?...
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27.08.2022 15:12 Відповісти
Як тільки Україна отримає Ленд-Ліз в повному обсязі окупанти не зможуть не тільки наступати але будуть втрачати свої позиції звісно для них принизливо відступати тоді будуть гинути шаблонами від якісної зброї НАТО і в України з'являться шанси повного встановлення контролю над Донбасом навіть американські експерти вказують що реально все тільки потрібно більше зброї наступальної
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27.08.2022 15:15 Відповісти
Не кажи гоп
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27.08.2022 15:18 Відповісти
Поки в Україні при владі зелені запроданці, ніхто нічого в повному обсязі не дасть. Будуть давати рівно стільки, скільки потрібно для стримування кацапських андрофагів, але не більше.
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27.08.2022 15:32 Відповісти
Наберіться терпіння і не чекайте щоб все зараз закінчилось.
Україна тримається на Зеленському просто люди хотять все швидко.
А по ленд-лізу дадуть те що обіцяли і не треба нічого видумувати просто зброї мало навіть в НАТО вони все не можуть віддати і самі залишаться без зброї. Заводи вже працють в США ось вам і зброя.
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27.08.2022 15:39 Відповісти
73% ?
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27.08.2022 16:06 Відповісти
Ти просто дурень ,чи платний. УКРАЇНА тримається всупереч базіки зеленського і тільки за рахунок героїчної боротьби народу і ЗСУ.
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27.08.2022 16:40 Відповісти
Україна тримаєьбся на Зеленському.
Народ щось вартий у вас є джавеліни а хто їх здобув
Народ воює але без Західної зброї нічого не досягне.

хто ленд-ліз добивався?
А ви напевно проросійськи якщо під час війни ви все прете на президента
Він що може то й робить і не робіть агітацію проти Зеленського це не на користь Україні.
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27.08.2022 16:53 Відповісти
Раніше і цього не було, від слова "зовсім".
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27.08.2022 15:53 Відповісти
"Бахмут проходить ту саму історію, що відбувалась у Сєвєродонецьку. Уже прямим наведенням обстрілюють з артилерії", - зазначив Гайдай.

ну значит его ждёт судьба Севера. Разрушение, отход и захват
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27.08.2022 15:16 Відповісти
It doesn't matter how slowly they advance. They must be steadily retreating by now.
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27.08.2022 15:16 Відповісти
А мали б ЗСУ йти вперед! А то лише відступаємо. Асфальтом не повоюєш!
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27.08.2022 15:23 Відповісти
Соромлюсь запитати, а який найменший бюджет був на "Велике будівництво"?
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27.08.2022 16:00 Відповісти
Щось у тебе дуже скромна цифра. В 2021 році видатки державного бюджету на будівництво доріг склали 132 млрд грн. Як раз на "Patriot"-и і вистачало.
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27.08.2022 16:37 Відповісти
Не знаєш --мовчи. А брехати непотрібно.
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27.08.2022 16:43 Відповісти
А Ліга.Фінаси теж не знають:
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/na-dorogi-potratili-vtroe-bolshe-iz-gosbyudjeta-v-2021-godu-chem-planirovali
Вони теж брешуть?
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27.08.2022 16:49 Відповісти
Мабуть такі гроші заховані десь в Омані, чи ні ?
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27.08.2022 16:17 Відповісти
Відпущеним зеленським вагнерівцям, дуже зручно просуватись по 100 метрів на добу вглиб території України, по укладеному зеленським новенькому і гладенькому асфальту.
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27.08.2022 15:45 Відповісти
А коли батальйон із Монако на фронт підтягнеться?
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27.08.2022 15:56 Відповісти
Я хочу, что бы Гайдай пояснил за свой орден от РПЦ за 2017. Ну или как можно сдать Лисичанск за один день, хорошо бы.
Уже области его Луганской нет, а этот арестович все новостейки постит.
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27.08.2022 15:58 Відповісти
Цьому фейсбучному губернатору краще б зайнятися допомогою вимушеним переселенцям з Луганщини, а не корчити з себе військового експерта. Понавідкривали "центрів", "хабів" і "офісів громад", до яких не достукаєшся і не дозвонишся, і які працюють іноді день-два на тиждень.
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27.08.2022 16:01 Відповісти
" А нам говорят, что на Донбассе всё хорошо?! (((((

https://m.censor.net/ru/photo_news/3360407/realnymi_uspehami_okkupanty_pohvastatsya_ne_mogut_komanduyuschiyi_suhoputnymi_voyiskami_syrskiyi
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27.08.2022 16:07 Відповісти
Може вони так і рухаються, але пройшовши 4900 метрів думають " та ну нах✌й"
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27.08.2022 16:08 Відповісти
https://m.censor.net/ru/photo_news/3360407/realnymi_uspehami_okkupanty_pohvastatsya_ne_mogut_komanduyuschiyi_suhoputnymi_voyiskami_syrskiyi
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27.08.2022 16:08 Відповісти
Як не прикро говорити, а ворог наступає. Незважаючи на всю брехню зеленої чуми. А найстрашніше--що гинуть наші найкращі воїни.Влада займається відосиками. піаром,брехнею,а конкретних дій обмаль Вся надія на допомогу партнерів,але і в них вже мало довіри до влади.
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27.08.2022 16:35 Відповісти
Зате в "єдиному марафоні" все чудово. І ми вже практично завтра підемо в контрнаступ і звільнимо Херсон.
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27.08.2022 16:39 Відповісти
Була обіцянка звільнити Херсон до кінця серпня. Чекаємо...
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27.08.2022 16:53 Відповісти
а по факту рашисты на юге сами наступают в районах нескольких сел. это наше наступление такое?
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27.08.2022 19:47 Відповісти
В любому випадку це погано, краще би назад їх гнали...
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27.08.2022 16:48 Відповісти
російські війська мають рухатися 5 км за хвилину у бік росії
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27.08.2022 19:41 Відповісти
"через 2-3 тижні (с)" москалі втечуть з донбасу повністю!
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27.08.2022 19:50 Відповісти
 
 