Росіяни рухаються на Донбасі по 100 м за добу. Кремль хоче, щоб по 5 км, - Гайдай
Просування російських військ на Донбасі в десятки разів повільніше, ніж того вимагає кремлівська влада. Вона наказує армії йти по п’ять кілометрів в день, а окупанти ледве рухаються по 100 метрів за добу.
Про це голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив в ефірі Радіо НВ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Кремль ставить завдання своїм військам до 5 км на день проходити, але це фантастика. Іноді російська армія не може навіть 100 м пройти на добу", - сказав Гайдай.
За його словами, росіяни підійшли впритул до Бахмута і потужно його обстрілюють.
"Бахмут проходить ту саму історію, що відбувалась у Сєвєродонецьку. Уже прямим наведенням обстрілюють з артилерії", - зазначив Гайдай.
При цьому він підкреслив, що удари по російському тилу суттєво вплинули на вогневу інтенсивність, ворога, але у росіян ще дуже багато боєкомплекту.
"Росіяни не сидять на місці, вони шукають нові можливості логістики, щоб підвозити снаряди і далі продовжувати бойові дії. Але все одно не така інтенсивність, як була раніше", - розповів голова ОВА.
Разом з тим він повідомив, що російські війська втрачають десятки людей щодня.
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Україна тримається на Зеленському просто люди хотять все швидко.
А по ленд-лізу дадуть те що обіцяли і не треба нічого видумувати просто зброї мало навіть в НАТО вони все не можуть віддати і самі залишаться без зброї. Заводи вже працють в США ось вам і зброя.
Народ щось вартий у вас є джавеліни а хто їх здобув
Народ воює але без Західної зброї нічого не досягне.
хто ленд-ліз добивався?
А ви напевно проросійськи якщо під час війни ви все прете на президента
Він що може то й робить і не робіть агітацію проти Зеленського це не на користь Україні.
ну значит его ждёт судьба Севера. Разрушение, отход и захват
https://finance.liga.net/ua/ekonomika/novosti/na-dorogi-potratili-vtroe-bolshe-iz-gosbyudjeta-v-2021-godu-chem-planirovali
Вони теж брешуть?
Уже области его Луганской нет, а этот арестович все новостейки постит.
https://m.censor.net/ru/photo_news/3360407/realnymi_uspehami_okkupanty_pohvastatsya_ne_mogut_komanduyuschiyi_suhoputnymi_voyiskami_syrskiyi