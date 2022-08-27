Українські курсанти вже вивчають теоретичну частину з користування системами NASAMS та IRIS, - речник ПС ЗСУ Ігнат

Українську протиповітряну оборону посилять комплекси NASAMS та IRIS, однак називати терміни постачання озброєння не можна.

Про це в етері національного телемарафону заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Не можу дати відповіді щодо термінів постачання озброєння, про яке оголошено 24 серпня західними партнерами (NASAMS та ін. - Ред). Робота йде, чуємо заяви політиків західних країн. Наше військово-політичне керівництво буде озвучувати терміни", - сказав він.

Ігнат наголосив, що на сьогодні терміни не можна оприлюднювати.

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"Але те, що вже заявлено, що наша система ППО буде підсилена саме цими ЗРК, про які йде мова, NASAMS, IRIS. Це невеликої дальності дії комплекси, але все ж це сучасні радари, ракети, які зможуть допомогти нам краще захищати наше небо від ворожої авіації та крилатих ракет", - зазначив речник повітряних сил.

За його словами, термін навчання для користування системами ППО дуже великий.

"На відповідні системи задокументовано, скільки потрібно годин, щоб опанувати ту чи іншу техніку. Але, враховуючи умови бойових дій, ці терміни будуть скорочені щонайменше вдвічі. Щойно ці системи будуть у нас, вони в найкоротші терміни ставатимуть на бойове чергування", - сказав Ігнат.

Речник ПС ЗСУ додав, що українські курсанти уже вивчають теоретичну частину з користування західним озброєнням.

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Ігнат зазначив, що українські пілоти мріють "пересісти на "іномарки" і сподіваються, що західні партнери ухвалять рішення про надання Україні сучасних авіаційних платформ.

"Це сучасні винищувачі з потужними радарами, ракетами, які доповнять систему ППО. Наші пілоти мріють пересісти на "іномарки"), опанувати їх та вигнати окупантів з нашої землі. Окупанти теж цього бояться. Розуміють, що ті літаки будуть переважати їхні СУ-35, 30, 34. Тоді їм буде дуже важко боротися з нами і в повітрі, і на землі", - сказав він.

Речник повітряних сил додав, що опановувати польоти на західних літаках, українські пілоти почнуть після того, як буде ухвалене рішення про передачу їх Україні.