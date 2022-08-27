Військові РФ відмовляються повертатись із Казахстану, щоб їх не відправили на війну в Україну, - ГУР

Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись, щоб не брати участь у війні проти України.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.

Військовий контингент РФ, розміщений у Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі задіяний у війні з Україною.

За даними ГУР, насправді вони не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту, а командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади.

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Розвідка зазначає, що в Казахстані майже тисяча росіян з повним озброєнням та технікою – вони охороняють аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.

ГУР відомо, що РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.