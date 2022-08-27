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Новини
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Військові РФ відмовляються повертатись із Казахстану, щоб їх не відправили на війну в Україну, - ГУР

рф,армія,росія,арміярф

Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись, щоб не брати участь у війні проти України.

Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.

Військовий контингент РФ, розміщений у Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі задіяний у війні з Україною.

За даними ГУР, насправді вони не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту, а командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади.

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Розвідка зазначає, що в Казахстані майже тисяча росіян з повним озброєнням та технікою – вони охороняють аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.

ГУР відомо, що РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.

Автор: 

армія рф (17236) Казахстан (871) розвідка (3856)


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Топ коментарі
+9
этих пусть казахи ******.
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27.08.2022 15:37
+3
"Військовий контингент РФ, розміщений у Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації." Джерело:
"Сталіна на нас нет..."
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27.08.2022 15:30
+3
cрёцца козлрыготина под себя, когда нужно ******** с реальными пацанами, а не местными аборигенами с камянм и палками в руках
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27.08.2022 15:42
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"Військовий контингент РФ, розміщений у Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації." Джерело:
"Сталіна на нас нет..."
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27.08.2022 15:30 Відповісти
Ваш ху@ло похлеще сралина 😠
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27.08.2022 15:40 Відповісти
этих пусть казахи ******.
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27.08.2022 15:37 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1563101474842112002 https://twitter.com/i/status/1563101474842112002

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27.08.2022 15:53 Відповісти
Не хочемо воювати!.. І мовлять таку єрєсь служаки другої армії світу! Як так - не хочу, цеж армія, де дисципліновано слід виконувати без обговорення накази командування. Це не є затишний колгосп, де порохом не пахне.
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27.08.2022 15:38 Відповісти
cрёцца козлрыготина под себя, когда нужно ******** с реальными пацанами, а не местными аборигенами с камянм и палками в руках
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27.08.2022 15:42 Відповісти
Не варто вважати казахів "місцевими аборигенами з камінням та дрючками".
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28.08.2022 01:46 Відповісти
я мала на увазі колотити понти перед натовполм з легкою стрілецькою зброєю, і колотити понти перед регулярними збройними силами з цілим спектром оброєння і техніки, включаючи важку та новітню.
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28.08.2022 12:36 Відповісти
Рашинські вояки мають право не виконувати злочинні накази свого начальства !
Вони ж не ідіоти і добре розуміють , що іх посилають на вірну смерть
в нашу краіну , так як жодний кацап не покине нашу краіну живим ,
в кращому випадку , самоваром !
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27.08.2022 15:44 Відповісти
А як же



?????
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27.08.2022 15:57 Відповісти
Це охорона арендованих об'єкттів.
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27.08.2022 16:01 Відповісти
"... командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади"
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27.08.2022 16:07 Відповісти
Саме так! Тільки раніш охороняв 1,додали 3 (як приклад!),посилили під час вводу.
Зараз хочуть забрати цих тррьох і частину існуючоії охорони,а хочуть на охоронну прислаати відказників.
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27.08.2022 18:32 Відповісти
Порозумнішали москсвини,як украіну сракой відчули,і грошей вже не хочуть.
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27.08.2022 15:59 Відповісти
а мамки с жёнами? они то хотят поучаствовать в реалити-шоу "отправь своего дебила в Украину - гарантировано получишь ладу-калину"
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27.08.2022 17:02 Відповісти
знайшли дураків, так як і у Придністровї. Охочих воювати "за царя, за родіну, за веру"немає.
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27.08.2022 17:45 Відповісти
 
 