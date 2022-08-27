Військові РФ відмовляються повертатись із Казахстану, щоб їх не відправили на війну в Україну, - ГУР
Військові РФ, які дислокуються в Казахстані, відмовляються повертатись, щоб не брати участь у війні проти України.
Як інофрмує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки.
Військовий контингент РФ, розміщений у Казахстані, відмовляється повертатися до місць постійної дислокації. Формальна причина відмови – відсутність спеціального повітряного транспорту, який у повному складі задіяний у війні з Україною.
За даними ГУР, насправді вони не хочуть поповнити склад окупаційного контингенту, а командування РФ не полишає намірів повністю вивести війська з території Казахстану, які були введені туди в ході придушення січневих мітингів проти діючої влади.
Розвідка зазначає, що в Казахстані майже тисяча росіян з повним озброєнням та технікою – вони охороняють аеродроми, військові полігони, нафтобази, космодром Байконур тощо.
ГУР відомо, що РФ практично повністю вивела свої військові контингенти з озброєнням та технікою з територій Таджикистану та Вірменії для участі у війні проти України.
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"Сталіна на нас нет..."
Вони ж не ідіоти і добре розуміють , що іх посилають на вірну смерть
в нашу краіну , так як жодний кацап не покине нашу краіну живим ,
в кращому випадку , самоваром !
?????
Зараз хочуть забрати цих тррьох і частину існуючоії охорони,а хочуть на охоронну прислаати відказників.