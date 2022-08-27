Синєгубов про обов’язкову евакуацію з Харківщини: "Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові"

У Харківській області готуються до обов’язкової евакуації, однак на сьогодні немає підстав для її проведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми повинні також передбачити можливу евакуацію з прилеглих територій до лінії зіткнення, а також з Харкова. Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові", - сказав він.

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Синєгубов назвав підстави для проведення обов'язкової евакуації: