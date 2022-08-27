Синєгубов про обов’язкову евакуацію з Харківщини: "Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові"
У Харківській області готуються до обов’язкової евакуації, однак на сьогодні немає підстав для її проведення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.
"Враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми повинні також передбачити можливу евакуацію з прилеглих територій до лінії зіткнення, а також з Харкова. Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові", - сказав він.
Синєгубов назвав підстави для проведення обов'язкової евакуації:
- небезпека оточення міста;
- перехід території під контроль армії РФ;
- проведення активних бойових дій в межах населеного пункту.
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"А утепленные и оборудованные помещения образовательных учреждений могут служить хорошим убежищем для людей, в том числе зимой".
https://donpress.com/news/27-08-2022-vereschuk-rasskazala-gde-budut-zimovat-pereselency-iz-opasnykh-i-okkupirovannykh-rf