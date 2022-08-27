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Синєгубов про обов’язкову евакуацію з Харківщини: "Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові"

синєгубов

У Харківській області готуються до обов’язкової евакуації, однак на сьогодні немає підстав для її проведення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова голови Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Враховуючи стан нашої критичної інфраструктури, ми повинні також передбачити можливу евакуацію з прилеглих територій до лінії зіткнення, а також з Харкова. Це планові заходи, до яких ми повинні бути готові", - сказав він.

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Синєгубов назвав підстави для проведення обов'язкової евакуації:

  • небезпека оточення міста;
  • перехід території під контроль армії РФ;
  • проведення активних бойових дій в межах населеного пункту.
Харківщина (6054) евакуація (2305) Синєгубов Олег (858)


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Да не переживайте вы так.Верещучка эвакуирует всех в лучшем виде.
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27.08.2022 15:26 Відповісти
По ее словам, на данный момент первоочередной является обеспечение каждой эвакуируемой семьи надлежащими условиями для проживания

"А утепленные и оборудованные помещения образовательных учреждений могут служить хорошим убежищем для людей, в том числе зимой".

https://donpress.com/news/27-08-2022-vereschuk-rasskazala-gde-budut-zimovat-pereselency-iz-opasnykh-i-okkupirovannykh-rf
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27.08.2022 15:29 Відповісти
Угу як захистників Маріуполя курва зелена
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27.08.2022 15:54 Відповісти
харьковские дрг и информаторы ждут, когда начнется эвакуация. Обстрелами вынуждают население покинуть свои дома.
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27.08.2022 15:45 Відповісти
Спасать жизни гражданских это правильно. Только один вопрос. После эвакуации Харьковщины, какая область будет следующей? Днепропетровская, Запорожская или Николаевская?
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27.08.2022 15:51 Відповісти
Таке враження що на меті зелених недоумків всіх єваюкувати та все здати кацапам
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27.08.2022 15:55 Відповісти
не могу забыть "где то по середине"
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27.08.2022 16:06 Відповісти
Одеськая, бо треба метал вивозити.
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27.08.2022 17:37 Відповісти
Перщі три тижні воно з колєгами бухало на квартирі одного рига в Харкові і думало чи здаватися кацапам чи ні, потім протерезвіло і стало організовувати штаб оборони Харкова 😁
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27.08.2022 23:02 Відповісти
 
 