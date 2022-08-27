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Новини
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Стан готовності зараз 75%, але головний ризик - це теракти Росії проти критичної інфраструктури, - Шмигаль про опалювальний сезон

шмигаль

Кабінет Міністрів виділив понад 1,4 млрд гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дасть змогу оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України.

"Головний ризик — це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури.Тому уряд виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання", — сказав прем'єр.

За словами Шмигаля, йдеться про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.

Водночас він додав, що паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Запорізьку область очікує найскладніший опалювальний сезон: Жителям радять запасатися "буржуйками" та електробатареями

"Стан готовності зараз 75%. Робимо все, щоб усі українці цієї зими були із теплом та світлом", - наголосив голова уряду.

Автор: 

Кабмін (14071) опалювальний сезон (1744) Шмигаль Денис (4550)


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Топ коментарі
+6
Якщо готуватися до зими замерзнемо за три дні .
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27.08.2022 15:52
+3
ну і як це допоможе при відсутності газу або електроенергії?
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27.08.2022 16:12
+2
А на переобладнання на автономне опалення, на будинкові дахові котельні слабо дозвіл видати?
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27.08.2022 15:58
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Якщо готуватися до зими замерзнемо за три дні .
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27.08.2022 15:52 Відповісти
А на переобладнання на автономне опалення, на будинкові дахові котельні слабо дозвіл видати?
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27.08.2022 15:58 Відповісти
ну і як це допоможе при відсутності газу або електроенергії?
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27.08.2022 16:12 Відповісти
в чем проблема сделать ответные ? паспорта нарисовать не можете под базу, двойники с другим фото, и легенду заучить наизусть ? возьмите меня работать начальником разведки )
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27.08.2022 16:08 Відповісти
Судя по докладам хенералиссимуса ШойХу все Гимарсы Стингеры и прочие Джавелины рабZeя уничтожила ещё в марте..., остались тока пара танков и три самолёта у Зе...
Странно другое...чем воюет Украина после победобеZZия оленевода...
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27.08.2022 16:13 Відповісти
Я замерзаю без рабZeянского газа с 1982 года...когда сдали в эксплуатацию газогон Уренгой-Помары-Ужгород...ровно 40 лет мёрзну. . когда отец Сенатор был жив...я ему казав Батя давай поставим котел..типа бойлер...и все проблемы...
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27.08.2022 16:18 Відповісти
Знищити критичну інфраструктуру не так просто. Якщо вони атакують газопровод? Що буде далі? Або електричні вузли? Це Україну кине в безвихідь надовго. Але покаже Європі шлях до тотальної ізоляції кацапів. І відкриють шлях до знищення критичної інфраструктури по другу сторону
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27.08.2022 16:55 Відповісти
Шмігаль вдає, що він працює тут, а не там.
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27.08.2022 17:40 Відповісти
Виходить, треба було готувати ЗАВЧАСНО, за Три Роки, План технічного прикриття галузі в Особливий Період та ФАХОВО проводити, міністрам особисто, МОБІЛІЗАЦІЙНУ ПІДГОТОВКУ галузей України!!
Тобто не гроші в асвальт «заробляти», а проводити 3 роки Мобілізаційну роботу!!!
Закон Про мобпідготовку або виконують, або порушують члени Уряду!!!!
Або ворог, або захисник України!!,
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27.08.2022 21:29 Відповісти
Краще б мовчав
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27.08.2022 21:30 Відповісти
 
 