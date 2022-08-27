Стан готовності зараз 75%, але головний ризик - це теракти Росії проти критичної інфраструктури, - Шмигаль про опалювальний сезон
Кабінет Міністрів виділив понад 1,4 млрд гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дасть змогу оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, цей опалювальний сезон без перебільшення стане найскладнішим в історії незалежної України.
"Головний ризик — це терористичні акти Росії проти критичної інфраструктури.Тому уряд виділяє 1 млрд 409 млн гривень на закупівлю стратегічного запасу матеріальних резервів, який дозволить оперативно реагувати на виклики та проблеми тепло- і водопостачання", — сказав прем'єр.
За словами Шмигаля, йдеться про обладнання із простим та швидким розгортанням та обслуговуванням.
Водночас він додав, що паралельно із закупівлями уряд продовжує ремонти критичної інфраструктури й іншу підготовку до опалювального сезону.
"Стан готовності зараз 75%. Робимо все, щоб усі українці цієї зими були із теплом та світлом", - наголосив голова уряду.
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Странно другое...чем воюет Украина после победобеZZия оленевода...
Тобто не гроші в асвальт «заробляти», а проводити 3 роки Мобілізаційну роботу!!!
Закон Про мобпідготовку або виконують, або порушують члени Уряду!!!!
Або ворог, або захисник України!!,