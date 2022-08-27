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Новини Війна
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Росія перекидає в Україну нещодавно сформований 3-й армійський корпус, - CIT. ФОТО

Росія, судячи з усього, перекидає на фронт нещодавно сформований 3-й армійський корпус.

Такого висновку дійшла аналітична команда Conflict Intelligence Team (CIT), вивчивши фотографії та відеозаписи перевезення російської військової техніки залізницею з Нижегородської до Ростовської області, інформує Цензор.НЕТ.

Очевидці зняли повні склади з комплексами "Бук" та танками Т-80БВ та Т-90М. "Перевезення комплексів "Бук" свідчить про перекидання великого об'єднання, наприклад, армії. У цьому випадку можна припустити, що йдеться про перекидання всього 3-го корпусу, або принаймні тієї його частини, яка вважається боєготовою", - пише CIT.

Росія перекидає в Україну нещодавно сформований 3-й армійський корпус, - CIT 01

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Росія перекидає в Україну нещодавно сформований 3-й армійський корпус, - CIT 02

Поки не можна з упевненістю сказати, де саме російське командування планує задіяти сили корпусу, але кінцевий пункт ешелонів розташований на півдні Ростовської області і знаходиться найближче до Донецької та Запорізької дільниць фронту, зазначають аналітики.

Автор: 

армія рф (17255) росія (64984)


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Топ коментарі
+54
Чим? Якби не голосували "по приколу" за отой прикол, що сидить у підвалі, то ми б і самі мали РСЗВ "Вільха" (170 км) і ОТРК "Гром-2" (400-800 км)
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27.08.2022 16:26
+37
Может хватит нам уже металла? и так цена упала... они еще везут...
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27.08.2022 16:01
+37
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27.08.2022 16:30
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перший корпус (він же МО Динири управління корпусу) знищений у повном складі. Повідомив Гіркін, там були його друзяки) в орків не прийнято присвоювати той же номер іншому. такі родився 3 корпус замість першого.
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27.08.2022 17:42 Відповісти
едет свеженький фарш 200 бункерного ***** для мясорубки ..ХАЙМАРС ..
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27.08.2022 18:20 Відповісти
Перемелеться - гівно буде...
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27.08.2022 20:09 Відповісти
не кидают. Они туда сами идут с удовольствием.
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27.08.2022 23:36 Відповісти
Святые Хаймарс, Эскалибур, Джавелин и Байрактар удивляются.
Сколько еще собственных жертвоприношений в их славу совершат эти орки-идиоты. Они же на самом деле вознамерились истечь собственной кровью.
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27.08.2022 21:17 Відповісти
плохая новость....нет конца этому кошмару....а европа и США все наблюдают...
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27.08.2022 22:04 Відповісти
в начале марта под Харьковом была колонна из подобного железа длинной в 60 км.
где сейчас эта колонна?
орки могут понагнать сколько угодно железа.
но так и не поймут что их железо сегодня уже ничего не решает.
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27.08.2022 23:10 Відповісти
оно то да, только количество наших воинов это сокращает. И это ужасно.
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27.08.2022 23:34 Відповісти
чому ці колони не починають нищити на ворожій території а покірно ждем поки вони почнуть гидить нашу землю.
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28.08.2022 04:46 Відповісти
Добряче було, здається, та заздалегідь повідомлено. Чи не варто вже вбити рейки в криму?
А на додачу ще розбити їхній Транссіб
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28.08.2022 05:14 Відповісти
Я бачив фото знайомого, що вийшов на відпочинок/перекомплектацію. Я його не впізнав. Так, він цілий, але очі... Його душа не тут, а ще там в окопах, під цілодобовими обстрілами градів, мін, снарядів, поруч з розірваними тілами і тими, хто зійшов з глузду... Тому нема чому радіти, бо це їде смерть ще багатьом українцям, нажаль.
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28.08.2022 10:02 Відповісти
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