Росія перекидає в Україну нещодавно сформований 3-й армійський корпус, - CIT. ФОТО
Росія, судячи з усього, перекидає на фронт нещодавно сформований 3-й армійський корпус.
Такого висновку дійшла аналітична команда Conflict Intelligence Team (CIT), вивчивши фотографії та відеозаписи перевезення російської військової техніки залізницею з Нижегородської до Ростовської області, інформує Цензор.НЕТ.
Очевидці зняли повні склади з комплексами "Бук" та танками Т-80БВ та Т-90М. "Перевезення комплексів "Бук" свідчить про перекидання великого об'єднання, наприклад, армії. У цьому випадку можна припустити, що йдеться про перекидання всього 3-го корпусу, або принаймні тієї його частини, яка вважається боєготовою", - пише CIT.
Поки не можна з упевненістю сказати, де саме російське командування планує задіяти сили корпусу, але кінцевий пункт ешелонів розташований на півдні Ростовської області і знаходиться найближче до Донецької та Запорізької дільниць фронту, зазначають аналітики.
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Сколько еще собственных жертвоприношений в их славу совершат эти орки-идиоты. Они же на самом деле вознамерились истечь собственной кровью.
где сейчас эта колонна?
орки могут понагнать сколько угодно железа.
но так и не поймут что их железо сегодня уже ничего не решает.
А на додачу ще розбити їхній Транссіб